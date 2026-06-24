Representantes de patrimonios globales se reúnen para explorar la herencia y la innovación

- Xinhua Silk Road:Representantes de patrimonios globales se reúnen en Langjiu para explorar la herencia y la innovación

PEKÍN, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando el Foro de Cultura Inmobiliaria (Región del Baijiu del Río Chishui) dio comienzo recientemente en la finca Langjiu en Sichuan, en el suroeste de China, expertos inmobiliarios mundiales se reunieron para explorar formas de lograr una innovación orientada al desarrollo a través de la herencia para afrontar los ciclos del mercado.

Photo shows Wang Bowei, CEO of Sichuan Langjiu Co., Ltd., delivering a speech during the Estate Culture Forum (Chishui River Baijiu Region) held in southwest China's Sichuan Province, June 20, 2026.

Actualmente, la herencia y la innovación son los problemas centrales que enfrentan las marcas globales de licores, dijeron expertos y agentes inmobiliarios globales, quienes coincidieron en que el crecimiento basado en la calidad es el consenso entre las propiedades en China y en el extranjero.

Para Langjiu Estate, la calidad es siempre su principio fundamental de desarrollo, y se ha dedicado a conectar China con el mundo a través del baijiu, logrando que la calidad superior y la cultura única de esta bebida sean mejor apreciadas en todo el mundo, señaló Wang Bowei, consejero delegado de Sichuan Langjiu Co., Ltd.

Gracias a su técnica de elaboración tradicional y al entorno de almacenamiento único que le proporciona la montaña Tianbao dentro de la finca Langjiu, la empresa posee actualmente hasta 300.000 toneladas de baijiu de alta calidad con aroma a salsa.

Con unas ventas anuales estrictamente limitadas a no más de una décima parte de su volumen de licor almacenado, Sichuan Langjiu Co., Ltd. está predicando con el ejemplo al gestionar el negocio del baijiu como una industria que personifica el valor del tiempo, subrayó Wang.

Al recordar los más de cien años de historia de Maison Camus, una reputada destilería francesa con sede en una finca, su miembro de la junta directiva, Ryan Camus, afirmó que la gestión independiente garantiza la calidad del producto de Maison Camus tras generaciones de herencia.

La bodega Weingut Schloss Reinhartshausen, que posee bodegas con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, almacena vinos que datan del año 1861, y cada dos décadas se realizan inspecciones, catas, registros y el sellado necesario de las botellas para garantizar la calidad, según declaró Laurenz P. Lergenmüller, consejero delegado de Weingut Schloss Reinhartshausen.

Todos estos esfuerzos que priorizan la calidad no solo demuestran la determinación de las bodegas chinas y extranjeras de preservar la tradición de calidad, sino también su compromiso con la innovación basada en la calidad para hacer frente al descenso mundial de la demanda de licores y a los cambios en las preferencias de los consumidores.

Según Wang, al recrear la experiencia de degustación y mediante la integración intersectorial, Langjiu Estate mejoró su atractivo para el consumidor y, desde su apertura al público en 2020, ha recibido a más de un millón de visitantes.

En la finca, edificios como el almacén con forma de tinaja de licor, el Castillo del Cáliz Dorado, son expresiones por excelencia del gusto y la calidad de Langjiu, e integrar el encanto poético y la belleza con el licor es lo que la empresa está haciendo para responder a las necesidades cambiantes de los consumidores jóvenes, añadió Wang.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351071.html

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