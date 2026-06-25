Xinhua Silk Road: 글로벌 에스테이트 대표들, 랑주에 모여 계승과 혁신 모색

베이징 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 최근 중국 서남부 쓰촨성의 랑주 에스테이트(Langjiu Estate)에서 에스테이트 문화 포럼(Estate Culture Forum)(츠수이강 바이주 지역)이 개막한 가운데, 전 세계 에스테이트 전문가들이 한자리에 모여 시장 주기에 대응하기 위한 계승 기반의 발전 지향적 혁신 방안을 모색했다.

현재 계승과 혁신은 글로벌 주류 브랜드가 직면한 핵심 과제라고 전 세계 에스테이트 운영자와 전문가들은 밝혔다. 이들은 품질 기반 성장이 중국과 해외 에스테이트의 공통된 인식이라는 데 의견을 같이했다.

Photo shows Wang Bowei, CEO of Sichuan Langjiu Co., Ltd., delivering a speech during the Estate Culture Forum (Chishui River Baijiu Region) held in southwest China's Sichuan Province, June 20, 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

랑주 에스테이트에 있어 품질은 언제나 발전의 최우선 원칙이며, 회사는 바이주를 통해 중국과 세계를 잇고 바이주의 프리미엄 품질과 독특한 문화를 전 세계가 더 잘 이해하도록 하는 데 전념해 왔다고 왕보웨이(Wang Bowei) 쓰촨 랑주(Sichuan Langjiu Co., Ltd.) CEO는 강조했다.

회사는 랑주 에스테이트 내 톈바오산(Tianbao Mountain)이 제공하는 전통 양조 기술과 독특한 저장 환경을 기반으로 현재 30만 톤에 달하는 고품질 장향형 바이주를 보유하고 있다.

쓰촨 랑주는 연간 판매량을 저장 주류 물량의 10분의 1 이하로 엄격히 제한해 바이주 사업을 시간의 가치를 대표하는 산업으로 운영하겠다는 원칙을 실천하고 있다고 왕 CEO는 강조했다.

라이언 카뮈(Ryan Camus) 프랑스 메종 카뮈(Maison Camus)이사는 유서 깊은 에스테이트 기반 증류소의 100년이 넘는 역사를 되짚으며, 독립 운영이 여러 세대에 걸친 계승 이후에도 메종 카뮈의 제품 품질을 보장해 왔다고 말했다.

로렌츠 P. 레르겐뮐러(Laurenz P. Lergenmüller) 바인구트 슐로스 라인하르츠하우젠(Weingut Schloss Reinhartshausen) CEO는 회사가 1만 제곱미터가 넘는 와인 저장고가 있고 1861년산 와인까지 보관하고 있으며, 20년마다 점검, 시음, 기록, 필요한 병 재밀봉 작업을 진행해 품질을 관리한다고 말했다.

품질을 우선 시하는 이 같은 모든 노력은 중국과 해외 에스테이트가 품질 계승을 지키려는 결의를 보여줄 뿐만 아니라, 전 세계 주류 수요 감소와 소비자 선호 변화에 대응하기 위해 품질 기반 혁신을 실천하겠다는 의지를 보여주는 것이기도 하다.

왕 CEO에 따르면 랑주 에스테이트는 음주 경험의 재창조와 산업 간 융합을 통해 소비자 매력을 높였으며, 2020년 일반에 개방된 이후 100만이 넘는 방문객을 맞이했다.

에스테이트 내에서 술항아리 모양의 저장 공간인 골든 고블릿 캐슬(Golden Goblet Castle)과 같은 건축물은 랑주의 맛과 품질을 대표적으로 표현하는 요소이며, 술에 시적 정취와 아름다움을 결합하는 것은 젊은 소비자의 변화하는 요구에 대응하기 위해 회사가 추진하고 있는 일이라고 왕 CEO는 덧붙였다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351071.html

SOURCE Xinhua Silk Road