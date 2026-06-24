Xinhua Silk Road: Vertreter von Immobilienunternehmen aus aller Welt treffen sich in Langjiu, um Themen rund um Erbschaft und Innovation zu erörtern

PEKING, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des kürzlich im Weingut Langjiu in Sichuan, im Südwesten Chinas, stattfindenden „Estate Culture Forum" (Baijiu-Region am Chishui-Fluss) kamen internationale Weingut-Experten zusammen, um Wege zu erörtern, wie durch die Bewahrung traditioneller Werte entwicklungsorientierte Innovationen erzielt werden können, um Marktzyklen erfolgreich zu meistern.

Photo shows Wang Bowei, CEO of Sichuan Langjiu Co., Ltd., delivering a speech during the Estate Culture Forum (Chishui River Baijiu Region) held in southwest China's Sichuan Province, June 20, 2026.

Gegenwärtig sind Tradition und Innovation die zentralen Themen, mit denen globale Spirituosenmarken konfrontiert sind, so internationale Weingutbetreiber und Experten, die sich darin einig waren, dass qualitätsorientiertes Wachstum der Konsens unter den Weingütern in China und im Ausland ist.

„Für Langjiu Estate steht Qualität stets an erster Stelle bei der Unternehmensentwicklung. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Baijiu eine Brücke zwischen China und der Welt zu schlagen und dafür zu sorgen, dass die erstklassige Qualität und die einzigartige Kultur des Baijiu weltweit mehr Wertschätzung finden", erklärte Wang Bowei, CEO der Sichuan Langjiu Co., Ltd.

Auf der Grundlage seiner traditionellen Brautechnik und der einzigartigen Lagerbedingungen, die der Tianbao-Berg auf dem Langjiu-Anwesen bietet, verfügt das Unternehmen mittlerweile über einen Bestand von bis zu 300.000 Tonnen hochwertigem Baijiu mit Soßenaroma.

Da der Jahresabsatz streng auf höchstens ein Zehntel des gelagerten Spirituosenbestands begrenzt ist, lässt die Sichuan Langjiu Co., Ltd. ihren Worten Taten folgen und betreibt das Baijiu-Geschäft als eine Branche, die den Wert der Zeit verkörpert, betonte Wang.

Ryan Camus, Vorstandsmitglied der renommierten französischen Destillerie „Maison Camus", die über ein eigenes Weingut verfügt, erinnerte an die mehr als hundertjährige Geschichte des Unternehmens und erklärte, dass die unabhängige Betriebsführung die Produktqualität von „Maison Camus" auch nach mehreren Generationen der Weitergabe garantiere.

Das Weingut Schloss Reinhartshausen verfügt über Weinkeller mit einer Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern und lagert dort Weine, die bis ins Jahr 1861 zurückreichen. Alle zwei Jahrzehnte werden zur Qualitätssicherung Prüfungen, Verkostungen, Aufzeichnungen und gegebenenfalls das erneute Verschließen der Flaschen durchgeführt, erklärte Laurenz P. Lergenmüller, Geschäftsführer des Weinguts Schloss Reinhartshausen.

All diese Bemühungen, bei denen Qualität im Vordergrund steht, zeugen nicht nur von der Entschlossenheit chinesischer und ausländischer Weingüter, das qualitative Erbe zu bewahren, sondern auch von ihrem Engagement für qualitätsorientierte Innovationen, um dem weltweiten Rückgang der Nachfrage nach Spirituosen und den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen entgegenzuwirken.

Durch die Neugestaltung des Genusserlebnisses und die branchenübergreifende Integration hat das Langjiu Estate seine Attraktivität für die Verbraucher gesteigert und seit seiner Eröffnung im Jahr 2020 laut Wang über eine Million Besucher empfangen.

Auf dem Anwesen sind Gebäude wie der Lagerraum in Form eines Schnapsgefäßes, das „Golden Goblet Castle", der Inbegriff für den Geschmack und die Qualität von Langjiu. Die Verbindung von poetischem Charme und Schönheit mit dem Schnaps sei es, womit das Unternehmen auf die sich wandelnden Bedürfnisse junger Verbraucher eingehe, fügte Wang hinzu.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/351071.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2999421/photo.jpg