Xinhua Silk Road: Representantes de bodegas licoreras globales se reúnen en Langjiu para explorar la herencia y la innovación

PEKÍN, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando comenzó recientemente el Foro de Cultura de Bodegas de Licores (región de Baijiu del río Chishui) en Langjiu Estate en Sichuan, suroeste de China, expertos productores globales se reunieron para explorar formas de lograr innovación orientada al desarrollo a través de la herencia para enfrentar los ciclos del mercado.

La foto muestra a Wang Bowei, director ejecutivo de Sichuan Langjiu Co., Ltd., al pronunciar un discurso durante el Foro de Cultura de Bodegas de Licores (Región de Baijiu del Río Chishui) celebrado en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, el 20 de junio de 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Actualmente, la herencia y la innovación son los temas centrales a los que se enfrentan las marcas mundiales de licores, según afirmaron gestores y expertos del sector a nivel mundial, quienes coincidieron en que el crecimiento basado en la calidad es el consenso entre las bodegas de China y del extranjero.

Para los productores de Langjiu, la calidad es siempre su principio fundamental de desarrollo, y se ha dedicado a conectar China con el mundo a través del baijiu, logrando así que la calidad superior y la cultura única de esta bebida se aprecien mejor en todo el mundo, señaló Wang Bowei, director ejecutivo de Sichuan Langjiu Co., Ltd.

Gracias a su técnica de elaboración tradicional y al entorno de almacenamiento único que le proporciona la montaña Tianbao dentro de la finca Langjiu, la empresa posee actualmente hasta 300.000 toneladas de baijiu de alta calidad con aroma a salsa.

Con unas ventas anuales estrictamente limitadas a no más de una décima parte de su volumen de licor almacenado, Sichuan Langjiu Co., Ltd. está predicando con el ejemplo al gestionar el negocio del baijiu como una industria que personifica el valor del tiempo, subrayó Wang.

Al recordar los más de cien años de historia de Maison Camus, una reputada destilería francesa con sede en una finca, su miembro de la junta directiva, Ryan Camus, afirmó que la gestión independiente garantiza la calidad del producto de Maison Camus tras generaciones de herencia.

Weingut Schloss Reinhartshausen, con bodegas de más de 10.000 metros cuadrados, almacena vinos que datan de 1861 y cada dos décadas se realizan inspecciones, degustaciones, registros y el necesario resellado de las botellas para garantizar la calidad, afirmó Laurenz P. Lergenmüller, director general de Weingut Schloss Reinhartshausen.

Todos estos esfuerzos que priorizan la calidad no solo demuestran la determinación de las bodegas chinas y extranjeras de preservar la tradición de calidad, sino también su compromiso con la innovación basada en la calidad para hacer frente al descenso mundial en la demanda de licores y a los cambios en las preferencias de los consumidores.

Según Wang, al recrear la experiencia de degustación y mediante la integración intersectorial, la bodega de Langjiu mejoró su atractivo para el consumidor y, desde su apertura al público en 2020, ha recibido a más de un millón de visitantes.

En la bodega, edificios como el almacén con forma de tinaja de licor, el Castillo del Cáliz Dorado, son expresiones por excelencia del gusto y la calidad de Langjiu, e integrar el encanto poético y la belleza con el licor es lo que la empresa está haciendo para responder a las necesidades cambiantes de los consumidores jóvenes, añadió Wang.

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FUENTE Xinhua Silk Road