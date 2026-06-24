Xinhua Silk Road: Wakil estet global berkumpul di Langjiu teroka pewarisan, inovasi

BEIJING, 24 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ketika Forum Budaya Estet (Wilayah Baijiu Sungai Chishui) bermula di Estet Langjiu di Sichuan, barat daya China baru-baru ini, pakar estet global berkumpul untuk meneroka cara mencapai inovasi berorientasikan pembangunan melalui pewarisan dalam menghadapi kitaran pasaran.

Pada masa ini, pewarisan dan inovasi merupakan isu teras yang dihadapi oleh jenama minuman keras global, menurut pengendali dan pakar estet global, yang bersetuju bahawa pertumbuhan berasaskan kualiti merupakan konsensus yang dikongsi oleh estet-estet di China dan luar negara.

Photo shows Wang Bowei, CEO of Sichuan Langjiu Co., Ltd., delivering a speech during the Estate Culture Forum (Chishui River Baijiu Region) held in southwest China's Sichuan Province, June 20, 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Bagi Estet Langjiu, kualiti sentiasa menjadi prinsip utama dalam pembangunannya dan ia berdedikasi untuk menghubungkan China dan dunia melalui baijiu dan menjadikan kualiti premium serta budaya unik baijiu lebih dihargai di seluruh dunia, kata Wang Bowei, Ketua Pegawai Eksekutif Sichuan Langjiu Co., Ltd.

Bersandarkan teknik pembuatan minuman keras tradisional dan persekitaran penyimpanan unik yang dikurniakan oleh Gunung Tianbao di dalam Estet Langjiu, syarikat kini memiliki sebanyak 300,000 tan baijiu aroma sos berkualiti tinggi.

Dengan jualan tahunan yang dihadkan secara ketat kepada tidak melebihi satu persepuluh daripada isipadu minuman keras yang disimpan, Sichuan Langjiu Co., Ltd. membuktikan komitmennya dengan mengendalikan perniagaan baijiu sebagai industri yang melambangkan nilai masa, tegas Wang.

Semasa mengimbau kembali sejarah lebih seabad Maison Camus, iaitu sebuah kilang penyulingan Perancis berasaskan estet yang terkenal, ahli lembaga pengarahnya Ryan Camus berkata bahawa operasi yang dikendalikan secara bebas merupakan jaminan kepada kualiti produk Maison Camus setelah diwarisi secara turun-temurun.

Weingut Schloss Reinhartshausen, yang memiliki bilik wain bawah tanah seluas lebih 10,000 meter persegi, menyimpan wain yang bertarikh seawal tahun 1861 dan setiap dua dekad, pemeriksaan, sesi merasa, rekod penyimpanan dan pengedapan semula botol yang diperlukan dilakukan bagi menjamin kualiti, menurut Laurenz P. Lergenmüller, Ketua Pegawai Eksekutif Weingut Schloss Reinhartshausen.

Segala usaha yang mengutamakan kualiti bukan sahaja mencerminkan keazaman estet China dan estet asing untuk mendukung pewarisan yang berkualiti, malah turut menunjukkan komitmen mereka terhadap inovasi berasaskan kualiti bagi menangani kemerosotan permintaan minuman keras global serta perubahan pilihan pengguna.

Melalui penciptaan semula pengalaman menikmati minuman dan integrasi rentas sektor, Estet Langjiu meningkatkan daya tarikannya kepada pengguna dan sejak dibuka kepada orang ramai pada tahun 2020, ia telah menampung lebih satu juta pengunjung, menurut Wang.

Di dalam estet itu, bangunan-bangunan seperti ruang penyimpanan berbentuk balang kaca minuman keras dan Golden Goblet Castle merupakan lambang ekspresi paling sempurna terhadap cita rasa serta kualiti Langjiu, manakala gabungan antara daya tarikan yang puitis dan keindahan dengan minuman keras merupakan pendekatan yang diambil oleh syarikat untuk memenuhi keperluan pengguna muda yang semakin berkembang, tambah Wang.

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351071.html

SOURCE Xinhua Silk Road