Xinhua Silk Road：世界各国のエステートの代表者が郎酒に集結し、継承とイノベーションについて議論

北京、2026年6月25日 /PRNewswire/ -- 先日、中国南西部の四川省にある郎酒エステートで「エステート文化フォーラム（赤水河白酒産区）」が開幕し、世界各国のエステートの専門家が一堂に会し、市場サイクルを乗り切るために、継承を通じた開発志向のイノベーションを実現する方法について検討しました。

現在、継承とイノベーションは世界の酒類ブランドが直面している中核的な課題であると、世界各国のエステートの経営者や専門家たちは述べ、品質を基盤とした成長が中国および海外のエステート間の共通認識となっている点で意見が一致しました。

Photo shows Wang Bowei, CEO of Sichuan Langjiu Co., Ltd., delivering a speech during the Estate Culture Forum (Chishui River Baijiu Region) held in southwest China's Sichuan Province, June 20, 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Sichuan Langjiu Co., Ltd.のCEOであるWang Bowei氏は、郎酒エステートにとって品質は常に発展の最優先原則であり、白酒を通じて中国と世界をつなぎ、白酒の卓越した品質と独自の文化を世界中でより深く理解してもらうことに尽力してきたと述べました。

同社は、伝統的な醸造技術と、郎酒エステート内の天宝山がもたらす独自の貯蔵環境を基盤として、現在、高品質な醤香型白酒を30万トン保有しています。

Wang氏は、年間販売量を貯蔵酒量の10分の1以下に厳格に制限しているSichuan Langjiu Co., Ltd.が、白酒事業を時間の価値を体現する産業として運営することで、有言実行を貫いていると強調しました。

エステートを基盤とする著名なフランスの蒸留所であるMaison Camusの1世紀以上にわたる歴史を振り返りつつ、同社の取締役であるRyan Camus氏は、独立した経営が、何世代にもわたる継承を経た後もMaison Camusの製品品質を保証していると述べました。

1万平方メートル以上のワインセラーを擁するWeingut Schloss Reinhartshausenでは、1861年にまで遡るワインを貯蔵しており、品質を確保するために20年ごとに点検、試飲、記録、および必要なボトルの再封作業が行われていると、Weingut Schloss ReinhartshausenのCEOであるLaurenz P. Lergenmüller氏は述べました。

品質を最優先とするこうしたすべての取り組みは、中国および海外のエステートが品質の継承を堅持する決意を示すだけでなく、世界的な酒類需要の低下や消費者の嗜好の変化に対処するための、品質を基盤としたイノベーションへのコミットメントをも物語っています。

Wang氏によると、郎酒エステートは飲酒体験の再構築と分野を超えた統合を通じて消費者への魅力を高めており、2020年の一般公開以来、100万人以上の来場者を迎え入れています。

エステート内にある酒壺を模した貯蔵施設「金樽堡」などの建物は、郎酒の味わいと品質の真髄を表現したものであり、詩的な魅力と美しさを酒と融合させることが、若年層の消費者の進化するニーズに応えるために同社が行っていることであると、Wang氏は付け加えました。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/351071.html

SOURCE Xinhua Silk Road