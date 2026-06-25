新華絲路：中外酒莊代表齊聚郎酒莊園，共話傳承與創新

會上，四川郎酒股份有限公司總經理汪博煒表示，打造郎酒莊園的初心，「是以品質為信仰，為中國白酒尋找一個與世界對話的載體」，讓中國白酒的頂級品質與獨特風土，擁有可感可知、可觸可及的具象表達，讓每一位消費者在這裡深度領略郎酒「品質、品牌、品味」的「三品」真諦。

他介紹，在傳統醬酒「12987」工藝基礎上，郎酒摸索出「生在赤水河，長在天寶峰，養在陶壇庫，藏在天寶洞」的釀貯法則，目前優質醬酒貯存量已達30萬噸。

汪博煒表示，郎酒年銷售投放量不超過貯存量的十分之一。白酒是一個關於時間價值的產業，「只有品質才是一座世界級酒莊立足的根本」。

法國卡慕集團董事會成員卡慕•滕邑回顧了卡慕酒莊自1863年創立至今一百六十三年的傳承歷程。他認為，獨立經營是品質得以代際傳承的組織保障。

德國萊茵豪森城堡酒莊首席執行官勞倫斯•雷根穆勒介紹，萊茵豪森城堡酒莊起源可追溯至中世紀，擁有超過1萬平方米的歷史拱形酒窖，以及超過6000瓶的「珍藏酒窖」，最早可追溯至1861年，約每二十年檢查、品鑒、記錄，必要時重新封瓶。「它們不僅僅是酒，更是歷史的見證者，保存著整個時代的味道。」

所有這些將品質置於首位的努力，不僅體現了中外酒莊堅守品質傳承的決心，也彰顯了通過品質創新應對全球酒類需求下滑及消費者偏好變化的承諾。

汪博煒表示，郎酒莊園以體驗重構與跨界融合進行創新嘗試，將「糧-曲-釀-貯-勾調」全價值鏈向消費者開放，自2020年開放以來已接待上百萬人次。

郎酒莊園旗下金樽堡、天寶洞大酒店、地之閣、敬天台、雲藝術中心等建築承載著獨特的品味表達和品質語言。「將詩意與美好釀進酒裡、將快樂與藝術釀進酒裡」，郎酒以文化體驗場景回應年輕消費群體對純飲酒場景興趣下降的趨勢。

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SOURCE 新華絲路