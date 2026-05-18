XPPen estreia seu primeiro Console de Edição, o Pilot Pro, estabelecendo um novo padrão para fluxos de trabalho de edição profissional

LOS ANGELES, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Como uma das principais marcas globais de arte digital, a XPPen há muito tempo se dedica a capacitar criadores ao romper barreiras criativas e aumentar a eficiência dos fluxos de trabalho. A XPPen apresenta o Console de Edição Pilot Pro, um console de precisão projetado para simplificar operações complexas de edição. Isso marca a primeira entrada da XPPen na categoria de consoles profissionais de edição, oferecendo operação com uma só mão por meio de um layout industrial inovador com joystick multidirecional, controle giratório e botões personalizáveis, capazes de executar centenas de comandos para uma experiência de edição mais imersiva.

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"O mercado tem apresentado uma demanda crescente por hardware que faça a ponte perfeita entre intenção criativa e execução", disse Brian Huang, Diretor de Marketing da XPPen. "Com o Console de Edição Pilot Pro, estamos reinventando o que os profissionais de edição precisam: um controle tátil, intuitivo e sem necessidade de olhar, que pareça natural e fluido, sem depender de teclado. Este produto representa um marco importante na trajetória da XPPen. Ele expande os limites do nosso ecossistema de ferramentas de criação digital, reforçando nosso compromisso em atender criadores em uma variedade mais ampla de fluxos de trabalho criativos."

Controle intuitivo para operação de alta eficiência sem necessidade de olhar

O Pilot Pro reúne 16 botões personalizáveis, 3 seletores giratórios e um joystick multidirecional em um controlador compacto de uso com uma só mão para edição profissional. Seu layout de teclas 3D esculpido permite operação intuitiva sem necessidade de olhar, possibilitando que os usuários permaneçam totalmente focados na tela enquanto executam comandos sem olhar para o dispositivo. O motor linear oferece feedback tátil sutil, preciso e realista, enquanto até 7 temas personalizáveis e centenas de atalhos permitem que os usuários otimizem qualquer fluxo de trabalho de edição. Os usuários podem carregar perfis pessoais facilmente ou baixar predefinições de especialistas da indústria, tornando simples adotar e replicar esquemas de controle em diferentes softwares.

Vencedor do GOOD DESIGN AWARD 2025: pioneirismo em estética e inovação em design

Reconhecido com o GOOD DESIGN AWARD 2025, o Pilot Pro estreia um layout empilhado pioneiro e inédito no setor, redefinindo a sinergia entre forma estética e precisão funcional. Esse design premiado é baseado em ergonomia avançada, apresentando um chassi simplificado projetado para interação natural com a mão esquerda. Ao se alinhar à curvatura da pegada da mão e integrar um suporte dedicado para a região hipotenar, o console garante que o pulso permaneça totalmente apoiado, eliminando efetivamente o esforço durante sessões intensas de edição.

"Nossa filosofia de design se concentra em manter o 'estado de fluxo' do editor por meio de imersão total", disse Li Jiang, Designer Industrial Sênior da XPPen. Ao posicionar estrategicamente cada controle para acesso instintivo e calibrar o acionamento para respostas sem esforço, criamos um console que praticamente desaparece durante o uso, garantindo que o foco permaneça inteiramente no trabalho."

Joystick para correção de cor e navegação na linha do tempo

O joystick multidirecional suporta navegação de 4 a 8 direções para seleção rápida de clipes e correção de cor integrada por roda cromática, permitindo ajustes suaves sem modificadores por meio de um movimento composto. Além da navegação, gestos para cima e para baixo acionam seleção e corte diretos, enquanto movimentos horizontais podem ser mapeados para um atalho que controla velocidades variáveis de reprodução. Seja criando destaques de eventos ou vlogs, os editores podem manter uma mão no joystick e a outra nas decisões criativas.

Tri-Rotary: ajuste preciso com feedback tátil

O Pilot Pro possui 3 controles giratórios independentes, cada um altamente personalizável. Eles incluem: o seletor de alta velocidade percorre os clipes para ajudar os usuários a se aproximarem rapidamente do ponto de edição desejado; em seguida, o ajuste preciso quadro a quadro é alcançado em velocidades mais baixas. O botão de precisão move o indicador de reprodução quadro a quadro ou gira imagens para qualquer ângulo. O seletor giratório amplia e reduz a linha do tempo. Todos os três oferecem feedback tátil configurável com três opções: intenso, suave ou sem vibração, garantindo que cada giro seja perfeitamente perceptível.

Conectividade, duração da bateria e compatibilidade de sistema

Em termos de conectividade, o dispositivo suporta 3 métodos de conexão para desempenho estável e de baixa latência. Sua bateria recarregável integrada oferece mais de 15 dias de uso (com base em quatro horas de operação diária). Ele funciona perfeitamente com Windows 10 ou posterior, macOS 11.0 ou posterior e softwares profissionais incluindo DaVinci Resolve, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom Classic e Final Cut Pro.

Preço e disponibilidade

O XPPen Pilot Pro está disponível a partir de 18 de maio de 2026, com preço de US$ 209,99 (os preços e a disponibilidade podem variar conforme a região). Para mais informações, acesse: https://www.xp-pen.com/product/pilot-pro.html

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FONTE XPPen Technology Co., Ltd.