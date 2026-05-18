XPPen、同社初の編集コンソール「Pilot Pro」を発表、プロ向け編集作業の新基準を提示

ロサンゼルス、2026年5月18日 /PRNewswire/ -- XPPenは、世界有数のデジタルアートブランドとして、創造性の境界を打ち破り、ワークフロー効率を高めることで、クリエイターを支援することに長年取り組んできました。XPPenは、複雑な編集操作を簡素化するために設計された精密コンソール「Pilot Pro Editing Console」を発表します。これはXPPenにとって、プロ向け編集コンソールカテゴリーへの初参入となるもので、全方向ジョイスティック、ロータリーコントロール、カスタマイズ可能なボタンを備えた画期的な工業デザインレイアウトにより片手操作を実現し、何百ものコマンドを実行して、より没入感のある編集体験を可能にします。

XPPenのマーケティングディレクターであるBrian Huang氏は、次のように述べています。「市場では、創造的な意図と実行の隔たりをシームレスに埋めるハードウエアへの需要が高まっています。Pilot Pro Editing Consoleにより、私たちは編集のプロフェッショナルに必要なものを再構想しています。それは、キーボードに縛られることなく、自然で滑らかに感じられる、触覚的で直感的なノールック操作です。本製品は、XPPenの歩みにおける重要なマイルストーンとなります。当社のデジタル制作ツールエコシステムの可能性を広げ、より幅広い創作ワークフローにわたってクリエイターを支援するという当社のコミットメントを強化するものです。」

高効率なノールック操作を実現する直感的なコントロール

Pilot Proは、16個のカスタマイズ可能なボタン、3つのダイヤル、全方向ジョイスティックを、プロ向け編集用のコンパクトな片手コントローラーに集約しています。立体的に造形された3Dキーレイアウトにより、直感的なノールック操作が可能になり、ユーザーはデバイスを見ずにコマンドを実行しながら、画面に完全に集中できます。リニアモーターは繊細で正確かつリアルな触覚フィードバックを提供し、最大7種類のカスタマイズ可能なテーマと数百のショートカットにより、ユーザーはあらゆる編集ワークフローを効率化できます。ユーザーは個人プロファイルをシームレスにアップロードしたり、業界のエキスパートによるプリセットをダウンロードしたりできるため、さまざまなソフトウエアで同じ操作設定を容易に導入・再現できます。

GOOD DESIGN AWARD 2025受賞製品：先進的な美しさとデザイン革新

GOOD DESIGN AWARD 2025を受賞したPilot Proは、美しいフォルムと機能的精度の相乗効果を再定義する、先進的で業界初の積層レイアウトを採用しています。この受賞デザインは高度な人間工学に基づいており、左手で自然に操作できるよう設計された流線型の筐体を特徴としています。手のグリップカーブに沿わせ、専用の小指球サポートを組み込むことで、このコンソールは手首がしっかりと支えられた状態を保ち、集中的な編集作業中の負担を効果的に取り除きます。

XPPenのシニアインダストリアルデザイナーであるLi Jiang氏は、次のように述べています。「私たちのデザイン哲学は、完全な没入感を通じて編集者の『フロー状態』を維持することを中心に据えています。すべてのコントロールを本能的に操作できる位置に戦略的に配置し、無理なくトリガーできるよう作動を調整することで、使用中に存在を感じさせず、意識を完全に作業へ向けられるコンソールを作り上げました。」

カラーグレーディングとタイムラインナビゲーションに対応するジョイスティック

全方向ジョイスティックは、迅速なクリップ選択と統合されたカラーホイールグレーディングのために4～8方向のナビゲーションに対応し、複合的な動きによって、修飾キーを使わずに滑らかな調整を可能にします。ナビゲーション以外にも、上下のジェスチャーで直接選択とカットを実行でき、水平方向の動きは可変再生速度を制御するショートカットに割り当てることができます。イベントのハイライト動画でもVlogでも、編集者は片手をジョイスティックに置いたまま、もう一方の手で創作上の判断を行えます。

トリプルダイヤル：触覚フィードバックで細かく調整

Pilot Proは、3つの独立したロータリーコントロールを備えており、それぞれを高度にカスタマイズできます。その内容は次のとおりです。高速ダイヤルはクリップをスクラブして目的の編集ポイントに素早く近づけるのに役立ち、その後、低速操作でフレーム単位の正確なトリミングを行えます。精密ノブは、再生ヘッドをフレーム単位で移動させたり、画像を任意の角度に回転させたりできます。ダイヤルは、タイムラインを拡大・縮小します。3つのコントロールはいずれも、3つのオプションから選べる設定可能な触覚フィードバックを提供します。強い振動、弱い振動、振動なしから選択でき、一つ一つの回転操作を明確に把握できます。

接続性、バッテリー駆動時間、システム互換性

接続面では、本機は低遅延で安定した性能を実現する3つの接続方式に対応しています。内蔵充電式バッテリーにより、15日を超える使用が可能です（1日4時間使用した場合）。Windows 10以降、macOS 11.0以降に対応し、DaVinci Resolve、Premiere Pro、Photoshop、Lightroom Classic、Final Cut Proなどのプロ向けソフトウエアでスムーズに動作します。

価格および提供状況

XPPen Pilot Proは2026年5月18日より販売されており、価格は209.99ドルです（価格および提供状況は地域によって異なる場合があります）。詳細については、以下をご覧ください。https://www.xp-pen.com/product/pilot-pro.html

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.