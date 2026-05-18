XPPen Perkenal Konsol Penyuntingan Pertamanya, Pilot Pro, Tetapkan Penanda Aras Baharu untuk Aliran Kerja Penyuntingan Profesional

LOS ANGELES, 18 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Sebagai jenama seni digital global terkemuka, XPPen sejak sekian lama komited memperkasa pencipta dengan memecahkan batas kreativiti dan meningkatkan kecekapan aliran kerja. XPPen memperkenalkan Pilot Pro Editing Console, sebuah konsol ketepatan yang direka untuk memudahkan operasi penyuntingan kompleks. Ini menandakan kemasukan pertama XPPen ke dalam kategori konsol penyuntingan profesional, menawarkan operasi sebelah tangan dengan susun atur industri revolusioner yang menampilkan joystick semua arah, kawalan berputar dan butang boleh disesuaikan, mampu melaksanakan ratusan arahan untuk pengalaman penyuntingan yang lebih imersif.

"Pasaran kini menyaksikan peningkatan permintaan terhadap perkakasan yang dapat merapatkan jurang antara niat kreatif dan pelaksanaan dengan lancar," kata Brian Huang, Pengarah Pemasaran XPPen. "Dengan Pilot Pro Editing Console kami mentakrif semula keperluan profesional penyuntingan: kawalan sentuhan intuitif tanpa perlu melihat peranti yang terasa semula jadi dan lancar tanpa bergantung kepada papan kekunci. Produk ini menandakan pencapaian penting dalam perjalanan XPPen. Ia memperluaskan sempadan ekosistem alat penciptaan digital kami, sekali gus mengukuhkan komitmen kami untuk berkhidmat kepada pencipta merentasi pelbagai aliran kerja kreatif."

Kawalan Intuitif untuk Operasi Kecekapan Tinggi Tanpa Perlu Melihat

Pilot Pro memuatkan 16 butang boleh disesuaikan, tiga dail dan kayu bedik semua arah ke dalam pengawal kompak sebelah tangan untuk penyuntingan profesional. Susun atur kekunci 3D berarcanya membolehkan operasi intuitif tanpa perlu melihat, sekali gus membolehkan pengguna kekal fokus sepenuhnya pada skrin sambil melaksanakan arahan tanpa memandang peranti. Motor linear memberikan maklum balas haptik yang halus, tepat dan realistik, manakala sehingga tujuh tema boleh disesuaikan dan ratusan pintasan membolehkan pengguna memperkemas sebarang aliran kerja penyuntingan. Pengguna juga boleh memuat naik profil peribadi atau memuat turun pratetapan daripada pakar industri bagi memudahkan penggunaan dan peniruan skema kawalan merentasi pelbagai perisian.

Pemenang GOOD DESIGN AWARD 2025: Merintis Estetika dan Inovasi Reka Bentuk

Diiktiraf dengan GOOD DESIGN AWARD 2025, Pilot Pro memperkenalkan susun atur bertindih pertama dalam industri yang mentakrif semula sinergi antara bentuk estetik dan ketepatan fungsi. Reka bentuk pemenang anugerah ini diasaskan pada ergonomik termaju dengan casis yang diperkemas dan direka untuk interaksi tangan kiri secara semula jadi. Dengan menyesuaikan diri kepada lengkung genggaman tangan dan mengintegrasikan sokongan hipotenar khusus, konsol ini memastikan pergelangan tangan kekal disokong sepenuhnya, sekali gus menghapuskan tekanan semasa sesi penyuntingan intensif.

"Falsafah reka bentuk kami tertumpu kepada mengekalkan "keadaan aliran" penyunting melalui pengalaman imersif sepenuhnya," kata Li Jiang, Pereka Industri Kanan XPPen. "Dengan meletakkan setiap kawalan secara strategik untuk akses intuitif dan menentukur pengaktifan bagi pencetus yang mudah, kami telah menghasilkan sebuah konsol yang seolah-olah hilang ketika digunakan, memastikan fokus kekal sepenuhnya pada hasil kerja."

Kayu bedik untuk Penggredan Warna dan Navigasi Garis Masa

Kayu bedik semua arah menyokong navigasi empat hingga lapan arah untuk pemilihan klip pantas dan penggredan roda warna bersepadu, membolehkan pelarasan lancar tanpa pengubah suai menerusi gerakan gabungan. Selain navigasi, gerakan ke atas dan ke bawah mencetuskan pemilihan dan pemotongan secara langsung, manakala pergerakan mendatar boleh dipetakan kepada pintasan bagi mengawal kelajuan main balik berubah-ubah. Sama ada menghasilkan sorotan acara atau vlog, penyunting boleh mengekalkan satu tangan pada kayu bedik dan satu lagi pada keputusan kreatif.

Tri-Rotary: Kawalan Dail dengan Maklum Balas Haptik

Pilot Pro menampilkan tiga kawalan berputar bebas yang sangat boleh disesuaikan. Ini termasuk dail berkelajuan tinggi yang membolehkan pengguna meluncur pantas melalui klip untuk menghampiri titik suntingan yang diingini; pemangkasan tepat bingkai kemudian dicapai pada kelajuan lebih perlahan. Tombol ketepatan pula menggerakkan playhead bingkai demi bingkai atau memutarkan imej kepada sebarang sudut. Dail berputar digunakan untuk zum masuk dan keluar garis masa. Ketiga-tiganya menawarkan maklum balas haptik boleh dikonfigurasi dengan tiga pilihan: kuat, lembut atau tanpa getaran, memastikan setiap putaran terasa jelas.

Ketersambungan, Hayat Bateri dan Keserasian Sistem

Dari segi ketersambungan, peranti ini menyokong tiga kaedah sambungan untuk prestasi stabil dan kependaman rendah. Bateri boleh dicas semula terbina dalamnya menawarkan penggunaan melebihi 15 hari (berdasarkan operasi empat jam sehari). Ia berfungsi lancar dengan Windows 10 atau lebih baharu, macOS 11.0 atau lebih baharu, dan perisian profesional termasuk DaVinci Resolve, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom Classic dan Final Cut Pro.

Harga dan Ketersediaan

XPPen Pilot Pro boleh didapati mulai 18 Mei 2026 pada harga $209.99 (harga dan ketersediaan mungkin berbeza mengikut rantau). Untuk maklumat lanjut, sila layari: https://www.xp-pen.com/product/pilot-pro.html

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.