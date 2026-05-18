XPPen presenta Pilot Pro, su primera consola de edición, que establece un nuevo referente para los flujos de trabajo de edición profesionales

LOS ÁNGELES, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Como marca líder mundial en arte digital, XPPen lleva mucho tiempo comprometida con el apoyo a los creadores, al romper las barreras creativas y mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo. XPPen presenta la consola de edición Pilot Pro, diseñada para simplificar las operaciones de edición complejas. Esto supone la primera incursión de XPPen en el segmento de las consolas de edición profesionales, ya que ofrece un manejo con una sola mano gracias a un diseño industrial innovador que incluye un joystick multidireccional, un control giratorio y botones personalizables, capaces de ejecutar cientos de comandos para una experiencia de edición más inmersiva.

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"El mercado ha experimentado una creciente demanda de dispositivos que sirvan de puente perfecto entre la creatividad y la ejecución", dijo Brian Huang, director de Marketing de XPPen. "Con la consola de edición Pilot Pro, estamos reinventando lo que necesitan los profesionales de la edición: un control táctil e intuitivo que no requiera mirar la pantalla, que resulte natural y fluido, sin estar atado al teclado. Este producto marca un hito importante en la trayectoria de XPPen. Amplía los límites de nuestro ecosistema de herramientas de creación digital, lo que refuerza nuestro compromiso de apoyar a los creadores en una gama más amplia de flujos de trabajo creativos".

Control intuitivo para un funcionamiento de alta eficiencia sin necesidad de mirar la pantalla

El Pilot Pro integra 16 botones personalizables, 3 diales y un joystick multidireccional en un controlador compacto que se maneja con una sola mano, ideal para la edición profesional. Su diseño de teclas en 3D permite un manejo intuitivo sin necesidad de mirar, lo que permite a los usuarios mantenerse totalmente concentrados en la pantalla mientras ejecutan comandos sin necesidad de mirar el dispositivo. El motor lineal ofrece una respuesta háptica sutil, precisa y realista, mientras que los hasta 7 temas personalizables y los cientos de atajos permiten a los usuarios optimizar cualquier flujo de trabajo de edición. Los usuarios pueden subir fácilmente sus perfiles personales o descargar configuraciones predefinidas de expertos del sector, lo que facilita la adopción y la reproducción de esquemas de control en distintos programas.

Ganador del GOOD DESIGN AWARD 2025: Estética pionera e innovación en el diseño

Galardonado con el GOOD DESIGN AWARD 2025, el Pilot Pro presenta un diseño apilado pionero y sin precedentes en el sector que redefine la sinergia entre la forma estética y la precisión funcional. Este diseño galardonado se basa en una ergonomía avanzada y cuenta con un chasis aerodinámico diseñado para una interacción natural con la mano izquierda. Al adaptarse a la curva de la mano e integrar un soporte específico para el hipotenar, la consola garantiza que la muñeca permanezca completamente apoyada, lo que elimina eficazmente la tensión durante las sesiones de edición intensas.

"Nuestra filosofía de diseño se centra en mantener el 'estado de flow' del editor a través de la inmersión total", afirmó Li Jiang, diseñador industrial sénior de XPPen. "Al colocar estratégicamente cada control para que se pueda acceder a él de forma instintiva y al ajustar la respuesta de los botones para que se activen sin esfuerzo, hemos creado una consola que prácticamente desaparece durante su uso, lo que garantiza que la atención se centre por completo en el trabajo".

Joystick para la corrección de color y la navegación por la línea de tiempo

Este joystick omnidireccional permite una navegación de 4 a 8 direcciones para seleccionar clips con rapidez y un etalonaje integrado con rueda de colores, lo que facilita hacer ajustes fluidos y sin modificadores mediante un movimiento compuesto. Más allá de la navegación, los gestos hacia arriba y hacia abajo activan la selección directa y el corte, mientras que los movimientos horizontales pueden asignarse a un acceso directo para controlar velocidades de reproducción variables. Ya sea creando resúmenes de eventos o vlogs, los editores pueden mantener una mano en el joystick y la otra en las decisiones creativas.

Tri-Rotary: Ajuste preciso con respuesta háptica

Pilot Pro cuenta con tres controles giratorios independientes, cada uno de ellos altamente personalizable. Entre ellos se incluyen: el dial de alta velocidad, que permite desplazarse rápidamente por los clips para ayudar a los usuarios a situarse en el punto de edición deseado con rapidez; a velocidades más bajas, se puede realizar un recorte con precisión de fotograma. El control de precisión desplaza el cursor fotograma a fotograma o gira las imágenes a cualquier ángulo. El dial giratorio permite ampliar y reducir la línea de tiempo. Los tres ofrecen una respuesta háptica configurable con tres opciones: intensa, suave o sin vibración, lo que garantiza que cada giro se perciba con total claridad.

Conectividad, duración de la batería y compatibilidad del sistema

En cuanto a la conectividad, el dispositivo admite tres métodos de conexión que garantizan un rendimiento estable y de baja latencia. Su batería recargable integrada ofrece más de 15 días de autonomía (con base en cuatro horas de uso diario). Funciona a la perfección con Windows 10 o versiones posteriores, macOS 11.0 o versiones posteriores, y software profesional como DaVinci Resolve, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom Classic y Final Cut Pro.

Precios y disponibilidad

El XPPen Pilot Pro estará disponible a partir del 18 de mayo de 2026, a un precio de 209,99 dólares (el precio y la disponibilidad pueden variar según la región). Para más información, visite: https://www.xp-pen.com/product/pilot-pro.html

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FUENTE XPPen Technology Co., Ltd.