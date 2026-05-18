- XPPen presenta su primera consola de edición, la Pilot Pro, estableciendo un nuevo referente para los flujos de trabajo de edición profesional

LOS ÁNGELES , 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Como marca líder mundial en arte digital, XPPen lleva mucho tiempo comprometida con potenciar a los creadores, superando las barreras creativas y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo. XPPen presenta la Pilot Pro Editing Console, una consola de precisión diseñada para simplificar las operaciones de edición complejas. Esta es la primera incursión de XPPen en la categoría de consolas de edición profesionales, que ofrece un manejo con una sola mano gracias a un innovador diseño industrial con joystick multidireccional, control giratorio y botones personalizables, capaz de ejecutar cientos de comandos para una experiencia de edición más inmersiva.

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«El mercado ha experimentado una creciente demanda de hardware que conecte a la perfección la intención creativa con la ejecución», afirmó Brian Huang, director de Marketing de XPPen. «Con la Pilot Pro Editing Console, estamos reinventando las necesidades de los profesionales de la edición: un control táctil, intuitivo y sin necesidad de mirar la pantalla, que se siente natural y fluido, sin estar atado al teclado. Este producto marca un hito importante en la trayectoria de XPPen. Amplía los límites de nuestro ecosistema de herramientas de creación digital, reforzando nuestro compromiso de proporcionar soporte a creadores en una gama más amplia de flujos de trabajo creativos».

Control intuitivo para un funcionamiento eficiente sin mirar la pantalla

La Pilot Pro integra 16 botones personalizables, 3 diales y un joystick multidireccional en un controlador compacto para edición profesional, que se maneja con una sola mano. Su diseño ergonómico en 3D permite un funcionamiento intuitivo sin mirar la pantalla, lo que permite a los usuarios concentrarse por completo en la pantalla mientras ejecutan comandos sin necesidad de mirar el dispositivo. El motor lineal ofrece una respuesta háptica sutil, precisa y realista, mientras que hasta 7 temas personalizables y cientos de atajos permiten a los usuarios optimizar cualquier flujo de trabajo de edición. Los usuarios pueden cargar perfiles personales o descargar preajustes de expertos de la industria sin problemas, lo que facilita la adopción y replicación de esquemas de control en varios programas.

Ganadora del premio GOOD DESIGN AWARD 2025: Estética e innovación en diseño vanguardistas

Reconocida con el premio GOOD DESIGN AWARD 2025, la Pilot Pro presenta un diseño apilado pionero en la industria que redefine la sinergia entre la forma estética y la precisión funcional. Este diseño galardonado se basa en una ergonomía avanzada, con un chasis aerodinámico diseñado para una interacción natural con la mano izquierda. Al adaptarse a la curva de agarre de la mano e integrar un soporte hipotenar específico, la consola garantiza que la muñeca permanezca completamente apoyada, eliminando eficazmente la tensión durante las sesiones de edición intensas.

«Nuestra filosofía de diseño se centra en mantener el "estado de flujo" del editor a través de una inmersión absoluta», destacó Li Jiang, diseñador industrial sénior de XPPen. «Al posicionar estratégicamente cada control para un acceso instintivo y calibrar la activación para gatillos sin esfuerzo, hemos creado una consola que prácticamente desaparece durante el uso, asegurando que la atención se mantenga por completo en el trabajo».

Joystick para corrección de color y navegación en la línea de tiempo

El joystick multidireccional permite una navegación de 4 a 8 direcciones para una rápida selección de clips y corrección de color integrada, facilitando ajustes fluidos y sin modificadores mediante un movimiento compuesto. Además de la navegación, los gestos hacia arriba y hacia abajo activan la selección y el corte directos, mientras que los movimientos horizontales se pueden asignar a un atajo para controlar la velocidad de reproducción. Ya sea para crear resúmenes de eventos o videoblogs, los editores pueden mantener una mano en el joystick y la otra en las decisiones creativas.

Tri-Rotativo: Control con retroalimentación háptica

Pilot Pro cuenta con 3 controles rotativos independientes, cada uno altamente personalizable. Estos incluyen: el dial de alta velocidad permite desplazarse rápidamente por los clips para acercarse al punto de edición deseado; el recorte preciso fotograma a fotograma se logra a velocidades más lentas. La perilla de precisión mueve el cabezal de reproducción fotograma a fotograma o rota las imágenes a cualquier ángulo. El dial rotativo permite acercar y alejar la línea de tiempo. Los tres ofrecen retroalimentación háptica configurable con tres opciones: vibración intensa, suave o sin vibración, lo que garantiza una visualización nítida en cada giro.

Connectivity, Battery Life, and System Compatibility

For connectivity, the device supports 3 connection methods for low‑latency, stable performance. Its built‑in rechargeable battery offers over 15 days of use (based on four hours daily operation). It works smoothly with Windows 10 or later, macOS 11.0 or later, and professional software including DaVinci Resolve, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom Classic and Final Cut Pro.

Precio y disponibilidad

La XPPen Pilot Pro estará disponible a partir del 18 de mayo de 2026 a un precio de 209,99 dólares (el precio y la disponibilidad pueden variar según la región). Para obtener más información, visite: https://www.xp-pen.com/product/pilot-pro.html

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