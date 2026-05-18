XPPen présente Pilot Pro, sa toute première console d'édition et établit une nouvelle référence pour les flux de travail de montage professionnels

LOS ANGELES, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- En tant que marque mondiale de référence dans l'art numérique, XPPen s'engage depuis longtemps à accompagner les créateurs en repoussant les frontières de la créativité et en améliorant l'efficacité des workflows. XPPen présente la console d'édition Pilot Pro, une console de précision conçue pour simplifier les opérations d'édition complexes. Il s'agit de la première incursion de XPPen dans la catégorie des consoles professionnelles d'édition, proposant une utilisation à une main grâce à une conception industrielle inédite intégrant un joystick à 360°, une commande rotative et des boutons personnalisables, capables d'exécuter des centaines de commandes pour une expérience d'édition plus immersive.

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« Le marché connaît une demande croissante pour du matériel permettant de combler le fossé entre l'intention créative et l'exécution », a déclaré Brian Huang, directeur du marketing chez XPPen. « Avec la console de montage Pilot Pro, nous réimaginons ce dont les professionnels du montage ont besoin : un contrôle tactile et intuitif, utilisable à l'aveugle, naturel et fluide, sans dépendre du clavier. Ce produit marque une étape importante dans l'évolution de XPPen. Il élargit les limites de notre écosystème d'outils de création numérique, renforçant ainsi notre engagement à servir les créateurs avec un éventail plus diversifié de flux de travail créatifs. »

Commande intuitive pour un fonctionnement efficace et sans fatigue visuelle

Le Pilot Pro propose 16 boutons personnalisables, 3 cadrans et un joystick multidirectionnel dans un contrôleur compact, utilisable d'une seule main, pour l'édition professionnelle. La disposition des touches 3D sculptées permet un fonctionnement intuitif à l'aveugle, ce qui permet aux utilisateurs de rester concentrés sur l'écran tout en exécutant des commandes sans regarder l'appareil. Le moteur linéaire offre un retour haptique subtil, précis et réaliste, tandis que jusqu'à sept thèmes personnalisables et des centaines de raccourcis permettent d'optimiser n'importe quel workflow d'édition. Les utilisateurs peuvent télécharger en toute transparence des profils personnels ou des préréglages d'experts de l'industrie, pour adopter et reproduire facilement des schémas de contrôle dans différents logiciels.

Le lauréat du GOOD DESIGN AWARD 2025 : pionnier de l'esthétique et de l'innovation en matière de design

Récompensé par le GOOD DESIGN AWARD 2025, Pilot Pro présente une disposition en pile pionnière et inédite dans l'industrie et redéfinit la synergie entre l'esthétique et la précision fonctionnelle. Ce design primé propose une ergonomie sophistiquée, avec un châssis profilé conçu pour une interaction naturelle avec la main gauche. En épousant la courbure naturelle de la prise en main et en intégrant un appui dédié pour l'hypothénar, la console maintient le poignet parfaitement stable, éliminant ainsi toute tension lors des sessions d'édition intensives.

« Notre philosophie de conception privilégie le maintien de l'état de flux de l'éditeur grâce à une immersion absolue », a déclaré Li Jiang, concepteur industriel principal chez XPPen. « En positionnant stratégiquement chaque commande pour un accès instinctif et en étalonnant l'actionnement pour des déclenchements sans effort, nous avons créé une console qui disparaît effectivement pendant l'utilisation, ce qui permet de se concentrer entièrement sur le travail. »

Joystick pour l'étalonnage des couleurs et la navigation sur la ligne de temps

Le joystick multidirectionnel permet une navigation dans 4 à 8 directions pour une sélection rapide des clips et une gradation intégrée de la roue des couleurs, ainsi que des ajustements fluides et sans modificateurs par un mouvement composé. En dehors de la navigation, les gestes vers le haut et vers le bas déclenchent une sélection et une coupe directes, tandis que les mouvements horizontaux peuvent être associés à un raccourci pour contrôler des vitesses de lecture variables. Qu'il s'agisse de créer des événements marquants ou des blogues vidéo, les rédacteurs peuvent utiliser une main pour contrôler le joystick et l'autre pour prendre des décisions créatives.

Tri-rotatif : interaction avec retour haptique

Le Pilot Pro possède 3 commandes rotatives indépendantes, chacune d'entre elles étant hautement personnalisable. Ces éléments incluent : la molette de réglage à grande vitesse parcourt les clips pour aider les utilisateurs à atteindre rapidement le point de montage souhaité ; le découpage précis des images est ensuite réalisé plus lentement. Le bouton de précision permet de déplacer la tête de lecture image par image ou de faire pivoter les images sous tous les angles. La molette permet d'effectuer des zooms avant et arrière sur la ligne de temps. Ces trois fonctions offrent un retour haptique configurable avec trois options : intense, doux ou sans vibration, pour que chaque mouvement soit parfaitement perceptible.

Connectivité, autonomie de la batterie et compatibilité des systèmes

Pour la connectivité, l'appareil prend en charge 3 méthodes de connexion pour une performance stable et à faible latence. Sa batterie rechargeable intégrée permet plus de 15 jours d'utilisation (sur la base de quatre heures d'utilisation quotidienne). Le système est parfaitement compatible avec Windows 10 ou une version ultérieure, macOS 11.0 ou une version ultérieure et les logiciels professionnels tels que DaVinci Resolve, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom Classic et Final Cut Pro.

Prix et disponibilité

Le XPPen Pilot Pro est disponible à partir du 18 mai 2026, au prix de 209,99 $ (les prix et la disponibilité peuvent varier selon les régions). Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.xp-pen.com/product/pilot-pro.html

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