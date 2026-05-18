XPPen เปิดตัว Pilot Pro คอนโซลสำหรับงานตัดต่อรุ่นแรกของแบรนด์ สร้างมาตรฐานใหม่ให้กระบวนการทำงานตัดต่อระดับมืออาชีพ
18 May, 2026, 22:04 CST
ลอสแอนเจลิส, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- XPPen แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านศิลปะดิจิทัล ที่มีความมุ่งมั่นอย่างยาวนานในการเสริมศักยภาพให้กับครีเอเตอร์ ด้วยการทลายข้อจำกัดด้านความคิดสร้างสรรค์และยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน โดยล่าสุด XPPen เปิดตัว Pilot Pro Editing Console ซึ่งเป็นคอนโซลควบคุมความแม่นยำที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การทำงานตัดต่อที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย และนับเป็นการเข้าสู่ตลาดคอนโซลสำหรับงานตัดต่อระดับมืออาชีพครั้งแรกของ XPPen โดยมอบประสบการณ์การควบคุมด้วยมือเดียวผ่านดีไซน์การจัดวางปุ่มและอุปกรณ์ควบคุมที่ล้ำสมัย ที่ประกอบด้วยจอยสติ๊กแบบรอบทิศทาง ปุ่มควบคุมแบบหมุน และปุ่มลัดที่ตั้งค่าได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถรองรับการสั่งงานได้หลายร้อยรูปแบบ ช่วยให้สามารถตั้งสมาธิจดจ่อและดื่มด่ำกับการสร้างผลงานได้ยิ่งขึ้น
"ตลาดกำลังต้องการฮาร์ดแวร์ที่เข้ามาเชื่อมช่องว่างระหว่างความตั้งใจในการสร้างสรรค์กับการลงมือทำจริงได้เพิ่มมากขึ้น" Brian Huang ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ XPPen กล่าว "ด้วย Pilot Pro Editing Console เรากำลังนิยามใหม่ในสิ่งที่มืออาชีพด้านการตัดต่อจำเป็นต้องมี นั่นคือการควบคุมแบบสัมผัสที่ตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติ ใช้งานง่าย และสามารถควบคุมได้โดยไม่ต้องมองอุปกรณ์ ให้ความรู้สึกลื่นไหลต่อเนื่อง และไม่ต้องพึ่งพาคีย์บอร์ดตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางของ XPPen ที่ช่วยขยายขอบเขตของระบบนิเวศเครื่องมือสร้างสรรค์ดิจิทัลของเราให้กว้างยิ่งขึ้น พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นที่เรามีในการสนับสนุนครีเอเตอร์ให้ครอบคลุมกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น"
การควบคุมที่ใช้งานง่าย เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องมองอุปกรณ์
Pilot Pro รวมปุ่มที่สามารถปรับแต่งได้ 16 ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุม 3 ปุ่ม และจอยสติ๊กแบบควบคุมได้รอบทิศทาง ไว้ในคอนโทรลเลอร์ขนาดกะทัดรัดที่ใช้งานได้ด้วยมือเดียว อีกทั้งยังออกแบบปุ่มในรูปทรงสามมิติให้วางนิ้วได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้สั่งงานได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องละสายตาจากหน้าจอ ผู้ใช้จึงสามารถตั้งสมาธิกับงานตัดต่อระดับมืออาชีพได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ มอเตอร์เชิงเส้นในเครื่องยังให้การตอบสนองแบบสัมผัส (haptic) ที่ละเอียด แม่นยำ และสมจริง ขณะที่ธีมที่ปรับแต่งค่าได้สูงสุด 7 รูปแบบ รวมถึงปุ่มลัดอีกหลายร้อยคำสั่ง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับกระบวนการทำงานตัดต่อให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังอัปโหลดโพรไฟล์การตั้งค่าส่วนตัว หรือดาวน์โหลดพรีเซ็ตจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานได้อย่างราบรื่น ช่วยให้เรียนรู้ใช้งานรูปแบบการควบคุมได้อย่างง่ายดาย พร้อมประยุกต์ใช้รูปแบบเดิมได้กับซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท
คว้ารางวัล GOOD DESIGN AWARD 2025: ผู้บุกเบิกด้านสุนทรียศาสตร์และนวัตกรรมการออกแบบ
Pilot Pro ซึ่งได้รับการยกย่องด้วยรางวัล GOOD DESIGN AWARD 2025 ได้เปิดตัวดีไซน์การจัดวางแบบซ้อนชั้น (stacked layout) เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม ที่เข้ามาพลิกโฉมใหม่ให้การผสานความสวยงามด้านงานออกแบบเข้ากับความแม่นยำในการใช้งาน งานออกแบบที่คว้ารางวัลนี้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักสรีรศาสตร์ขั้นสูง มาพร้อมตัวเครื่องทรงเพรียวที่รองรับการใช้งานด้วยมือซ้ายได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตัวคอนโซลถูกออกแบบให้สอดรับกับส่วนโค้งตามธรรมชาติของการจับถือด้วยมือ พร้อมเสริมที่รองรับสันมือด้านนอก (hypothenar support) โดยเฉพาะ จึงช่วยพยุงข้อมือให้วางแนบอย่างมั่นคง ช่วยลดความเมื่อยล้าและแรงตึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในช่วงการทำงานตัดต่อที่หนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน
"ปรัชญาการออกแบบของเราให้ความสำคัญที่การรักษาความลื่นไหลในการทำงานของนักตัดต่อ ผ่านประสบการณ์การใช้งานที่สามารถตั้งสมาธิจดจ่อกับงานได้เต็มที่" Li Jiang นักออกแบบอุตสาหกรรมอาวุโสของ XPPen กล่าว "ด้วยการจัดวางทุกปุ่มควบคุมอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมชาติ และการปรับแต่งแรงกดให้สั่งงานได้อย่างง่ายดายและราบรื่น เราจึงสร้างคอนโซลที่ให้ความรู้สึกเสมือนว่าแทบหายไประหว่างการใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้ตั้งสมาธิกับงานตรงหน้าได้เต็มที่โดยไร้สิ่งรบกวน"
จอยสติ๊กสำหรับงานเกรดสีและการควบคุมไทม์ไลน์การตัดต่อ
จอยสติ๊กแบบควบคุมรอบทิศทางรองรับการควบคุมตั้งแต่ 4 ถึง 8 ทิศทาง ช่วยให้เลือกคลิปได้อย่างรวดเร็ว พร้อมผสานการควบคุมวงล้อสีสำหรับงานเกรดสีไว้ในตัว ช่วยให้ปรับแต่งค่าได้อย่างลื่นไหลต่อเนื่องผ่านการเคลื่อนไหวเพียงชุดเดียวโดยไม่ต้องกดปุ่มปรับแต่งเพิ่มเติม นอกเหนือจากการบังคับทิศทางแล้ว ยังสามารถโยกจอยสติ๊กขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหรือตัดคลิปได้โดยตรง ขณะที่ยังสามารถตั้งค่าการเคลื่อนไหวแนวนอนซ้าย-ขวาให้เป็นปุ่มลัดเพื่อควบคุมความเร็วในการเล่นวิดีโอแบบปรับได้ ไม่ว่าจะเป็นงานตัดต่อไฮไลต์งานอีเวนต์หรือวิดีโอบล็อก (Vlog) ผู้ตัดต่อสามารถวางมือข้างหนึ่งไว้บนจอยสติ๊กเพื่อควบคุมการทำงาน ขณะที่อีกข้างใช้ในกระบวนการตัดสินใจสร้างสรรค์งาน
Tri-Rotary: ปรับแต่งได้อย่างแม่นยำ พร้อมการตอบสนองแบบสัมผัส
Pilot Pro มาพร้อมปุ่มหมุนอิสระ 3 ชุดที่สามารถปรับแต่งการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น โดยประกอบด้วย High–speed Dial ปุ่มหมุนความเร็วสูงช่วยเลื่อนผ่านคลิปได้อย่างรวดเร็ว ให้ผู้ใช้เข้าถึงจุดตัดต่อที่ต้องการได้ทันใจ ก่อนจะปรับเข้าสู่การตัดต่อระดับละเอียดแบบเฟรมต่อเฟรมด้วยความเร็วที่ชะลอลง ส่วนปุ่ม Precision Knob ใช้เลื่อนหัวอ่านทีละเฟรมอย่างละเอียด หรือหมุนภาพไปยังมุมที่ต้องการอย่างแม่นยำ และ Rotary Dial สำหรับซูมเข้าและซูมออกจากไทม์ไลน์ ปุ่มหมุนทั้งสามชุดยังรองรับแรงสั่นตอบสนองแบบสัมผัสที่ปรับได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ สั่นชัดเจน สั่นแบบนุ่มนวล หรือปิดการสั่น เพื่อให้ผู้ใช้รับรู้ทุกจังหวะการควบคุมได้อย่างชัดเจน
ความสามารถในการเชื่อมต่อ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ และความเข้ากันได้ของระบบ
ในด้านการเชื่อมต่อ อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อได้ 3 รูปแบบ เพื่อประสิทธิภาพที่เสถียรและมีค่าความหน่วงต่ำ แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 15 วัน (คำนวณโดยอิงตามการใช้งานวันละ 4 ชั่วโมง) ตัวอุปกรณ์รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 ขึ้นไป และ macOS 11.0 ขึ้นไป รวมถึงใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพอย่าง DaVinci Resolve, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom Classic และ Final Cut Pro ได้อย่างราบรื่น
ราคาและการวางจำหน่าย
XPPen Pilot Pro วางจำหน่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ในราคา 209.99 ดอลลาร์สหรัฐ (ราคาและกำหนดการวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://www.xp-pen.com/product/pilot-pro.html
