Yaber expande-se para a categoria de limpeza inteligente com o lançamento de dois aspiradores sem fio

SHENZHEN, China, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Yaber, marca de tecnologia doméstica reconhecida mundialmente, anunciou hoje sua expansão para a categoria de limpeza inteligente. Como parte de sua estratégia mais ampla de desenvolvimento da marca, a Yaber continua a ampliar seu portfólio de várias categorias sob uma estrutura de marca unificada, que inclui sua linha de entretenimento já estabelecida, Yaber Projector, e sua linha de eletrodomésticos recém-lançada, a Yaber Home.

image

A empresa revelou planos para lançar sua primeira linha de produtos de limpeza inteligentes sob a linha Yaber Home no primeiro trimestre de 2026, apresentando dois aspiradores sem fio e marcando um passo importante na expansão da Yaber para cenários diversificados de casas inteligentes, além do entretenimento doméstico.

A próxima linha incluirá o Aspirador portátil sem fio básico L10 e o Aspirador sem fio de alto rendimento P20. Com posicionamento claramente diferenciado, os dois modelos são projetados para atender a uma grande variedade de necessidades de limpeza doméstica - desde manutenção diária leve até uso familiar de alta frequência - refletindo a mudança estratégica de Yaber para os ambientes da vida cotidiana.

De acordo com a Yaber, o L10 destaca-se pelo design leve e a facilidade de uso, ideal para usuários iniciantes de aspiradores sem fio e consumidores que buscam uma solução de limpeza simples e confiável. O P20, cujo foco é oferecer um excelente custo-benefício, foi projetado para equilibrar desempenho, duração da bateria e funcionalidade prática, atendendo às necessidades das famílias que priorizam eficiência e acessibilidade. Juntos, os dois produtos formam a base do portfólio de limpeza inteligente da Yaber Home.

Desde a sua fundação, a Yaber conquistou um forte reconhecimento global da marca por meio do Yaber Projector, fornecendo projetores de entretenimento econômicos e confiáveis para usuários em mais de 120 países e regiões em todo o mundo. Com base em sua experiência em design de produtos, integração de tecnologia e desenvolvimento voltados ao usuário, a Yaber agora está ampliando seus recursos para categorias de eletrodomésticos de alta frequência por meio do Yaber Home, com foco na inovação prática e na facilidade de uso no dia a dia.

A Yaber afirmou que o lançamento de sua linha de limpeza inteligente representa um marco importante no crescimento de longo prazo da marca. No futuro, a empresa planeja continuar expandindo tanto a linha Yaber Projector quanto a Yaber Home em torno dos principais usos domésticos, acelerando sua evolução para uma marca de vida inteligente que atende a várias categorias e cenários completos.

Sobre a Yaber

Fundada em 2018, a Yaber foi pioneira na categoria de projetores de entretenimento e, desde então, oferece experiências audiovisuais imersivas a usuários em mais de 120 países e regiões em todo o mundo. Com sua estrutura de marca unificada, a Yaber atua em várias categorias de produtos, incluindo Yaber Projector para entretenimento doméstico e Yaber Home para eletrodomésticos inteligentes. Comprometida com a inovação, o desempenho e o design voltado para o usuário, a Yaber recebeu vários prêmios internacionais, incluindo o Red Dot Award, o IDEA Award, o VGP Award e o CES Innovation Award. Hoje, a Yaber continua a expandir seu ecossistema de produtos para melhorar a vida cotidiana por meio da tecnologia inteligente.

Para obter mais informações, acesse o site oficial da Yaber ou siga Yaber no Facebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858850/image.jpg

FONTE Yaber