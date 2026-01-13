Yaber se expande hacia la categoría de limpieza inteligente con el lanzamiento de dos aspiradoras inalámbricas

SHENZHEN, China, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Yaber, una marca de tecnología para el hogar reconocida internacionalmente, anunció hoy su expansión hacia la categoría de limpieza inteligente. Como parte de su estrategia más amplia de desarrollo de marca, Yaber continúa expandiendo su cartera multicategoría bajo una arquitectura de marca unificada que incluye su línea de entretenimiento ya consolidada, Yaber Projector, y su nueva línea de electrodomésticos, Yaber Home.

La empresa reveló sus planes de lanzar su primera línea de productos de limpieza inteligente con Yaber Home en el primer trimestre de 2026, introduciendo dos aspiradoras inalámbricas y dando un paso clave en la expansión de Yaber hacia escenarios diversificados de hogares inteligentes más allá del entretenimiento en casa.

La próxima línea incluirá la aspiradora de mano inalámbrica básica L10 y la aspiradora inalámbrica de alta gama P20. Con un posicionamiento claramente diferenciado, los dos modelos están diseñados para satisfacer una amplia gama de necesidades de limpieza en el hogar, desde el mantenimiento ligero diario hasta el uso familiar de alta frecuencia, reflejando el paso estratégico de Yaber hacia los entornos de la vida cotidiana.

De acuerdo con Yaber, la L10 enfatiza el diseño ligero y la facilidad de uso, y está dirigida a quienes utilizan por primera vez una aspiradora inalámbrica y a los consumidores que buscan una solución de limpieza sencilla y confiable. La P20, centrada en ofrecer un gran valor, está diseñada para equilibrar el rendimiento, la duración de la batería y la funcionalidad práctica, satisfaciendo las necesidades de las familias que priorizan la eficiencia y la asequibilidad. Juntos, los dos productos forman la base del portafolio de limpieza inteligente de Yaber Home.

Desde su creación, Yaber ha construido un fuerte reconocimiento de marca global a través de la línea Yaber Projector, ofreciendo proyectores de entretenimiento asequibles y confiables a usuarios en más de 120 países y regiones de todo el mundo. Partiendo de su experiencia en el diseño de productos, integración de tecnología y desarrollo centrado en el usuario, Yaber ahora está ampliando sus capacidades en las categorías de electrodomésticos de alta frecuencia a través de Yaber Home, con un enfoque en la innovación práctica y la usabilidad diaria.

Yaber afirmó que el lanzamiento de su línea de limpieza inteligente representa un hito importante en el crecimiento a largo plazo de la marca. De cara al futuro, la empresa tiene previsto continuar ampliando tanto Yaber Projector como Yaber Home en torno a las aplicaciones domésticas esenciales, acelerando su evolución hacia una marca de vida inteligente multicategoría y para todos los escenarios.

Acerca de Yaber

Yaber, fundada en 2018, fue pionera en la categoría de proyectores de entretenimiento y desde entonces ha brindado experiencias audiovisuales inmersivas a usuarios en más de 120 países y regiones de todo el mundo. Bajo su estructura de marca unificada, Yaber opera en múltiples categorías de productos, con Yaber Projector para entretenimiento en el hogar y Yaber Home para electrodomésticos inteligentes. Comprometida con la innovación, el rendimiento y el diseño centrado en el usuario, Yaber ha recibido múltiples galardones internacionales, como el Red Dot Award, el IDEA Award, el VGP Award y el CES Innovation Award. Hoy en día, Yaber continúa expandiendo su ecosistema de productos para mejorar la vida cotidiana a través de la tecnología inteligente.

Para más información, visite el sitio web oficial de Yaber o siga a Yaber en Facebook.

FUENTE Yaber