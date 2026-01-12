Запуская производство двух беспроводных пылесосов, Yaber расширяет ассортимент своей продукции на сегмент умных устройств для уборки

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 13 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Yaber, всемирно признанный бренд бытовой техники, объявила о расширении ассортимента своей продукции на сегмент умных устройств для уборки. В рамках более широкой стратегии развития бренда компания Yaber продолжает развивать ассортимент своей продукции, охватывающий разные сегменты устройств, в рамках единой архитектуры бренда, включающей хорошо известную линейку устройств для развлечений Yaber Projector и недавно представленную линейку бытовой техники Yaber Home.

image

Компания раскрыла свои планы начать в 1-м квартале 2026 года выпуск первого модельного ряда умных устройств для уборки в рамках линейки Yaber Home, представив два беспроводных пылесоса и обозначив тем самым ключевой шаг в расширении ассортимента продукции Yaber на разнообразные сценарии умного дома с выходом за рамки сегмента домашних развлечений.

Ожидаемый модельный ряд будет включать беспроводной ручной пылесос начального уровня L10 и высокоэффективный беспроводной пылесос P20. Благодаря четко дифференцированному позиционированию эти две модели должны удовлетворить широкий спектр бытовых потребностей в уборке — от легкого ежедневного поддержания чистоты до частого семейного использования, — отражая стратегическое вхождение компании Yaber в среду повседневной жизни.

По утверждению Yaber пылесос L10 в первую очередь отличается облегченной конструкцией и простотой использования и ориентирован на начинающих пользователей беспроводных пылесосов и потребителей, ищущих простое и надежное решение для уборки. Пылесос P20 занимает нишу особо полезных устройств, при конструировании которого был обеспечен баланс производительности, времени автономной работы и практической функциональности для удовлетворения потребностей семей, уделяющих приоритетное внимание эффективности и доступности. Вместе эти два изделия закладывают основу ассортимента умных устройств для уборки в линейке Yaber Home.

С момента основания компания Yaber добилась широкого признания бренда благодаря линейке продуктов Yaber Projector, поставляя экономичные и надежные проекторы для развлечений пользователям в более чем 120 странах и регионах мира. Опираясь на свой опыт конструирования устройств, интеграции технологий и ориентированных на пользователей разработок, теперь компания Yaber расширяет свои возможности, охватывая сегменты часто используемой бытовой техники линейкой продуктов Yaber Home, и сосредоточивает внимание на практических инновациях и соответствии повседневному использованию.

По утверждению компании Yaber запуск производства модельного ряда умных устройств для уборки является важным этапом долгосрочного роста бренда. В будущем компания планирует продолжить расширение обеих линеек продуктов, Yaber Projector и Yaber Home, ориентируясь на основные варианты их применения в быту, ускоряя свое превращение в бренд устройств, охватывающий разные сегменты бытовой техники и все сценарии умного быта.

О компании Yaber

Компания Yaber, основанная в 2018 году, стала первопроходцем в сегменте проекторов для развлечений и с тех пор обеспечивает пользователям в более чем 120 странах и регионах мира захватывающие аудиовизуальные впечатления. Единая структура бренда Yaber охватывает несколько сегментов продукции, включая устройства Yaber Projector для домашних развлечений и умную бытовую технику Yaber Home. Сохраняя приверженность инновациям, производительности и ориентированному на пользователя дизайну, компания Yaber получила множество международных наград, включая Red Dot Award, IDEA Award, VGP Award и CES Innovation Award. Сегодня компания Yaber продолжает расширять экосистему своей продукции для улучшения повседневной жизни благодаря интеллектуальным технологиям.

Для получения дополнительной информации посетите официальный веб-сайт компании Yaber или следите за новостями Yaber в Facebook.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2858850/image.jpg