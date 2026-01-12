Yaber進軍智能清潔領域，推出兩款無線吸塵器

即將推出的產品系列包括L10入門級無線手持吸塵器（L10 Entry-Level Cordless Handheld Vacuum Cleaner）和P20高性價比無線吸塵器（P20 High-Value Cordless Vacuum Cleaner）。這兩款產品定位明確區分，旨在滿足從輕量級日常維護到高頻家庭使用的廣泛家庭清潔需求，體現了Yaber進軍日常生活環境的戰略舉措。

據Yaber介紹，L10注重輕量化設計和易用性，主要面向首次使用無線吸塵器的用戶以及尋求簡單可靠清潔解決方案的消費者。而P20則以高性價比為定位，在性能、續航和實用功能之間取得平衡，滿足注重效率和性價比的家庭需求。這兩款產品共同構成了Yaber家居智能清潔產品組合的基礎。

自成立以來，Yaber通過Yaber投影儀在全球建立了強大的品牌知名度，為全球120多個國家和地區的用戶提供了高性價比、可靠的娛樂投影儀。基於在產品設計、技術集成和以用戶為中心的開發方面的經驗，Yaber現在正通過Yaber家居將其能力拓展至高頻家電領域，專注於實用創新和日常實用性。

Yaber表示，智能清潔產品線的推出是品牌長期增長的重要里程碑。展望未來，公司計劃圍繞核心家居使用場景，繼續拓展Yaber投影儀和Yaber家居兩大產品線，加速向多品類、全場景智能生活品牌演進。

關於Yaber

Yaber成立於2018年，是娛樂投影儀品類的開創者，為全球120多個國家和地區的用戶提供沉浸式視聽體驗。在統一的品牌架構下，Yaber運營著多個產品品類，包括家庭娛樂領域的Yaber投影儀和智能家居電器領域的Yaber家居。Yaber致力於創新、性能和以用戶為中心的設計，榮獲多項國際大獎，包括紅點獎、IDEA獎、VGP獎和CES創新獎。如今，Yaber持續擴展其產品生態，通過智能科技提升日常生活品質。

欲瞭解更多信息，請訪問Yaber官方網站或在Facebook上關注Yaber。

SOURCE Yaber