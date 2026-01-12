Yaber vstupuje do segmentu chytrého úklidu uvedením dvou bezdrátových vysavačů
Jan 12, 2026, 06:45 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 12. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Yaber, celosvětově uznávaná značka domácích technologií, dnes oznámila expanzi do kategorie chytrého úklidu. V rámci své širší strategie rozvoje značky Yaber pokračuje ve vývoji svého portfolia více kategorií pod jednotnou architekturou značky, která zahrnuje zavedenou řadu zábavních zařízení Yaber Projector, a nově představenou řadu domácích spotřebičů Yaber Home.
Společnost odhalila plány na uvedení své první řady chytrých úklidových produktů pod značkou Yaber Home v prvním čtvrtletí roku 2026. Představila dva bezdrátové vysavače a učinila tak klíčový krok v expanzi společnosti Yaber do rozmanitých scénářů chytré domácnosti nad rámec domácí zábavy.
Připravovaná řada bude zahrnovat bezdrátový ruční vysavač L10 základní třídy a bezdrátový vysavač P20 s výraznou přidanou hodnotou. Oba modely s jasně vymezeným pozicováním jsou navrženy tak, aby pokryly širokou škálu potřeb v oblasti úklidu domácnosti – od lehké každodenní údržby až po časté používání v rodinách – a odrážejí strategický posun společnosti Yaber do prostředí každodenního života.
Podle společnosti Yaber klade model L10 důraz na lehkou konstrukci a snadné ovládání, a je tak určen pro uživatele, kteří si akumulátorový vysavač pořizují poprvé, a pro spotřebitele, kteří hledají jednoduché a spolehlivé řešení úklidu. Model P20, který se zaměřuje na vysokou užitnou hodnotu, je navržen tak, aby vyváženě kombinoval výkon, výdrž baterie a praktické funkce a vyhověl tak potřebám rodin, které kladou důraz na efektivitu a cenovou dostupnost. Oba výrobky společně tvoří základ portfolia chytrého úklidu Yaber Home.
Od svého založení si společnost Yaber vybudovala silné celosvětové povědomí o značce prostřednictvím řady Yaber Projector, která uživatelům ve více než 120 zemích a regionech světa nabízí cenově výhodné a spolehlivé zábavní projektory. Na základě svých zkušeností v oblasti designu produktů, integrace technologií a vývoje zaměřeného na uživatele nyní společnost Yaber rozšiřuje své působení do kategorií vysoce frekventovaných domácích spotřebičů prostřednictvím řady Yaber Home, přičemž se zaměřuje na praktické inovace a každodenní použitelnost.
Společnost Yaber uvedla, že uvedení řady chytrých úklidových zařízení na trh představuje důležitý milník v dlouhodobém růstu značky. Do budoucna společnost plánuje pokračovat v rozšiřování řad Yaber Projector a Yaber Home se zaměřením na klíčové scénáře využití v domácnosti a urychlit tak svou proměnu ve značku inteligentního bydlení zahrnující více kategorií a pokrývající celé spektrum každodenních situací.
O společnosti Yaber
Společnost Yaber, založená v roce 2018, je průkopníkem v oblasti zábavních projektorů. Úspěšně dodala již více než dva miliony zařízení zájemcům ve více než 120 zemích a regionech celého světa. V rámci jednotné struktury značek působí společnost Yaber ve více kategoriích výrobků, včetně Yaber Projector pro domácí zábavu a Yaber Home pro chytré domácí spotřebiče. Společnost Yaber se zavázala k inovacím, výkonu a designu zaměřenému na uživatele a získala řadu mezinárodních ocenění, včetně cen Red Dot Award, IDEA Award, VGP Award a CES Innovation Award. V současné době společnost Yaber pokračuje v rozšiřování svého ekosystému výrobků, aby usnadnila každodenní život prostřednictvím inteligentních technologií.
Pro více informací navštivte offciální webové stránky firmy Yaber nebo sleduje společnost Yaber na Facebooku.
