Yaber Rambah Kategori Produk "Smart Cleaning" dengan Melansir Dua Alat Penyedot Debu Nirkabel

Yaber mengungkap rencana peluncuran lini produk smart cleaning perdana, Yaber Home, pada Triwulan I-2026 dengan meluncurkan dua alat penyedot debu nirkabel (cordless vacuum cleaner). Peluncuran kedua produk tersebut merupakan perkembangan penting dalam ekspansi Yaber menuju beragam skenario smart home di luar lini produk home entertainment.

Jajaran produk mendatang mencakup L10 Entry-Level Cordless Handheld Vacuum Cleaner dan P20 High-Value Cordless Vacuum Cleaner. Dengan posisi produk yang jelas dan berdaya saing, kedua model ini memenuhi beragam kebutuhan pengguna ketika membersihkan rumah—mulai dari perawatan rumah rutin hingga penggunaan secara intensif—serta mencerminkan langkah strategis Yaber untuk menjawab kebutuhan gaya hidup sehari-hari di hunian.

Menurut Yaber, L10 menawarkan desain yang ringan dan mudah digunakan. Produk ini menyasar pengguna yang baru pertama kali memakai alat penyedot debu nirkabel, serta konsumen yang mencari solusi yang simpel dan andal. Sementara, P20 merupakan produk dengan nilai tambah tinggi, serta menyeimbangkan performa, daya tahan baterai, dan kepraktisan sehingga memenuhi kebutuhan keluarga yang mengutamakan efisiensi dan keterjangkauan. Kedua produk ini menjadi fondasi portofolio produk smart cleaning Yaber Home.

Sejak pertama kali berdiri, Yaber telah memperoleh banyak pengakuan global melalui Yaber Projector sebagai proyektor hiburan terjangkau dan andal yang dipakai oleh pengguna di lebih dari 120 negara dan wilayah. Berbekal pengalaman dalam desain produk, integrasi teknologi, dan pengembangan produk yang berpusat pada pengguna, Yaber kini berekspansi ke kategori peralatan rumah tangga yang sering digunakan konsumen melalui Yaber Home dengan mengutamakan inovasi praktis dan kemudahan penggunaan sehari-hari.

Yaber menyatakan bahwa peluncuran lini produk smart cleaning merupakan perkembangan penting dalam pertumbuhan jangka panjang. Ke depan, Yaber akan terus mengembangkan Yaber Projector dan Yaber Home guna menjawab kebutuhan rumah tangga, serta semakin cepat bertransformasi menjadi merek smart living multikategori dengan cakupan skenario yang lengkap.

Tentang Yaber

Berdiri pada 2018, Yaber adalah pionir proyektor hiburan. Yaber telah menghadirkan pengalaman audiovisual yang menarik bagi pengguna di lebih dari 120 negara dan wilayah di seluruh dunia. Dengan struktur merek terpadu, Yaber menawarkan berbagai kategori produk, termasuk Yaber Projector untuk home entertainment dan Yaber Home untuk peralatan rumah tangga pintar. Berkomitmen pada inovasi, performa, dan desain yang berpusat pada pengguna, Yaber sukses meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk Red Dot Award, IDEA Award, VGP Award, dan CES Innovation Award. Yaber terus memperluas ekosistem produknya untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari melalui teknologi pintar.

Informasi selengkapnya: situs resmi Yaber atau akun Yaber di Facebook.

SOURCE Yaber