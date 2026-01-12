Yaber vstupuje do segmentu inteligentného upratovania a uvádza dva bezkáblové vysávače

SHENZHEN, Čína, 12. január 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Yaber, globálne uznávaná značka domácej techniky, dnes oznámila vstup do segmentu inteligentného upratovania. V rámci širšej stratégie rozvoja značky Yaber pokračuje v budovaní portfólia vo viacerých kategóriách pod jednotnou architektúrou značky, ktorá zahŕňa etablovanú líniu zábavnej elektroniky Yaber Projector aj novozavedenú líniu domácich spotrebičov Yaber Home.

Spoločnosť zároveň predstavila plán uviesť v 1. štvrťroku 2026 prvý rad produktov pre inteligentné upratovanie pod značkou Yaber Home Na trh prídu dva bezkáblové vysávače, čím Yaber urobí ďalší dôležitý krok v rozširovaní do rôznorodých scenárov inteligentnej domácnosti aj mimo oblasti domácej zábavy.

Pripravovaný rad bude zahŕňať základný modely vysávača L10 Entry-Level Cordless Handheld Vacuum Cleaner a model vyššej triedy P20 High-Value Cordless Vacuum Cleaner. Obe zariadenia majú jasne diferencovanú pozíciu na trhu a sú navrhnuté tak, aby pokryli široké spektrum potrieb pri upratovaní domácnosti – od ľahkej každodennej údržby až po časté používanie v rodinách – čo odráža strategický presun spoločnosti Yaber do prostredia každodenného života.

Podľa Yaberu kladie model L10 dôraz na ľahkú konštrukciu a jednoduché používanie. Je určený pre ľudí, ktorí si kupujú bezkáblový vysávač prvýkrát, aj pre spotrebiteľov, ktorí hľadajú zariadenie na jednoduché a spoľahlivé upratovanie. Model P20, postavený na „silnej hodnote za peniaze", je navrhnutý tak, aby vyvážil výkon, výdrž batérie a praktickú funkčnosť, a vyhovel tak rodinám, ktoré uprednostňujú efektivitu a cenovú dostupnosť. Spolu tieto dva produkty tvoria základ portfólia inteligentného upratovania Yaber Home .

Od svojho založenia si značka Yaber vybudovala silné globálne povedomie najmä prostredníctvom línie Yaber Projector, vďaka ktorej prináša cenovo dostupné a spoľahlivé zábavné projektory používateľom vo viac než 120 krajinách a regiónoch. Na základe skúseností s dizajnom produktov, integráciou technológií a vývojom orientovaným na používateľa teraz Yaber rozširuje svoje schopnosti aj do často využívaných kategórií domácich spotrebičov pod líniou Yaber Home, pričom sa zameriava na praktické inovácie a každodennú použiteľnosť.

Spoločnosť Yaber uvádza, že spustenie jej línie inteligentného upratovania je dôležitým míľnikom v dlhodobom raste značky. Do budúcnosti spoločnosť plánuje pokračovať v rozširovaní značiek Yaber Projector a Yaber Home v rámci kľúčových domácich scenárov používania a urýchliť svoju premenu na značku inteligentného bývania, ktorá vo viacerých kategóriách pokrýva kompletné spektrum situácií.

Spoločnosť Yaber, založená v roku 2018, patrila medzi priekopníkov kategórie zábavných projektorov a odvtedy prináša používateľom pohlcujúce audiovizuálne zážitky vo viac než 120 krajinách a regiónoch po celom svete. V rámci svojej jednotnej štruktúry značky pôsobí Yaber vo viacerých produktových kategóriách vrátane Yaber Projector pre domácu zábavu a Yaber Home pre inteligentné domáce spotrebiče. Vďaka dôrazu na inovácie, výkon a dizajn orientovaný na používateľa získal Yaber viacero medzinárodných ocenení, okrem iného Red Dot Award, IDEA Award, VGP Award a CES Innovation Award. Aj dnes Yaber pokračuje v rozširovaní svojho produktového ekosystému s cieľom zlepšovať každodenný život prostredníctvom inteligentných technológií.

