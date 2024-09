Yaber se junta à IFA 2024 com uma entrada poderosa: o projetor Premier da série K3 recebe 11 prêmios de mídia

BERLIM, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma conquista notável, o projetor da série Yaber K3 ganhou 11 prestigiosos prêmios "Best of IFA 2024" e "Most Innovative" dos principais meios de comunicação durante a IFA, incluindo Trusted Reviews, SlashGear, Android Police, House Digest, Gadgety Awards, Geek Spin, CGMagazine, Android Headlines, TechRadar, Phandroid e o atalho. As notícias sobre a série K3 continuam a se espalhar pelo cenário da mídia, consolidando ainda mais a posição da Yaber como pioneira em projetores de entretenimento.

Yaber K3/K3 Pro na IFA Berlim 2024 (PRNewsfoto/YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED)

A Yaber fez uma entrada poderosa na IFA 2024, chamando a atenção da comunidade global de tecnologia com seus inovadores projetores da série K3. Conforme observado pela House Digest, "O Yaber K3/K3 Pro também está um passo acima de outros projetores graças à sua tecnologia de refrigeração CoolSwift. Um dissipador de calor em forma de U e chips de resfriamento de alto desempenho evitam que o dispositivo superaqueça." Com avanços em clareza, brilho e desempenho de cor, combinados com as principais tecnologias da Yaber, a série K3 recebeu elogios dos principais meios de comunicação de tecnologia. A Trusted Reviews declarou: "Se a reclamação sobre a projeção de cinema em casa é que o som nunca correspondeu realmente às imagens, então o Yaber K3 Pro pode ser um dos primeiros a resolver isso adequadamente."

Notavelmente, a excepcional qualidade de som da série K3 também chamou a atenção. Como observou CGMagazine, "a Yaber se concentrou na qualidade do som na série Yaber K3, em parceria com a JBL para integrar alto-falantes estéreo duplos de 15 W que suportam Dolby Audio. O K3 Pro leva isso um passo adiante, incluindo um subwoofer, abordando o problema comum de graves fracos nos sistemas de áudio do projetor. Durante a breve demonstração no evento, a qualidade do som foi realmente impressionante, com a combinação de projetor e subwoofer fornecendo áudio que excedeu em muito o que normalmente é esperado de dispositivos desse tipo."

O TechRadar destacou ainda mais a proeza de áudio e afirmou que é o projetor mais legal da IFA: "O Yaber K3 Pro já tem 30 W de potência de alto-falante estéreo feito pela JBL na unidade do projetor, o que não é nada desprezível, mas adicionar o subwoofer leva as coisas a um nível totalmente novo. Não substitui uma das melhores soundbars com Dolby Atmos, mas este é o único sistema de som de projetor que ouvi até agora ao qual eu não ficaria tentado a adicionar nenhum outro alto-falante."

