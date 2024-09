Yaber Tampil dengan Sukses di IFA 2024: Proyektor K3 Series Raih 11 Penghargaan dari Berbagai Media

BERLIN, 12 September 2024 /PRNewswire/ -- Sebagai sebuah pencapaian luar biasa, proyektor Yaber K3 Series meraih 11 penghargaan bergengsi "Best of IFA 2024" dan "Most Innovative dari media-media terkemuka di IFA, termasuk Trusted Reviews , SlashGear , Android Police, House Digest , Gadgety Awards, Geek Spin , CGMagazine, Android Headlines , TechRadar, Phandroid, dan The Shortcut. Kisah kesuksesan K3 series juga terus diberitakan banyak media sehingga memperkuat posisi Yaber sebagai pionir proyektor hiburan.