Yaber sa predstavuje na IFA 2024 s veľkým úspechom: prvý projektor série K3 získal 11 mediálnych ocenení

BERLÍN, 11. september 2024 /PRNewswire/ -- Projektor Yaber série K3 získal počas veľtrhu IFA 11 prestížnych ocenení v kategóriách „Najlepšie z IFA 2024" a „Najinovatívnejšie" od veľkých médií, vrátane Trusted Reviews, SlashGear, Android Police, House Digest, Gadgety Awards, Geek Spin, CGMagazine, Android Headlines, TechRadar, Phandroid a The Shortcut. Správy o sérii K3 sa naďalej šíria mediálnym svetom a tak ďalej upevňujú pozíciu značky Yaber ako priekopníka v oblasti projektorov pre zábavu.

Yaber K3/K3 Pro at IFA Berlin 2024

Spoločnosť Yaber sa na veľtrhu IFA 2024 výrazne zapísala do povedomia globálnej technologickej komunity svojimi inovatívnymi projektormi série K3. Ako uvádza House Digest, „Yaber K3/K3 Pro je o krok pred ostatnými projektormi vďaka aj svojej chladiacej technológii CoolSwift. Chladič v tvare U a vysokovýkonné chladiace čipy zabraňujú prehriatiu zariadenia." Vďaka prelomom v ostrosti, jase a farebnom výkone v kombinácii so základnými technológiami Yaber si séria K3 vyslúžila chválu od hlavných technologických médií. Trusted Reviews uviedli: „Ak sa zákazníci zvykli sťažovať, že pri projekcii domáceho kina sa zvuk nikdy úplne nezhodoval s obrazom, Yaber K3 Pro by mohol byť jedným z prvých, ktorý to naozaj vyriešil."

Pozornosť si získala aj výnimočná kvalita zvuku série K3. Ako poznamenal CGMagazine, „v sérii Yaber K3 sa značka zamerala na kvalitu zvuku. V spolupráci so značkou JBL integrovala duálne 15W stereo reproduktory, ktoré podporujú Dolby Audio. K3 Pro ide ešte o krok ďalej tým, že obsahuje subwoofer, ktorý rieši v audio systémoch projektorov bežný problém slabých basov. Počas krátkej ukážky na podujatí bola kvalita zvuku skutočne pôsobivá, pričom kombinácia projektora a subwoofera prináša zvuk, ktorý ďaleko presahuje bežné očakávania pri zariadeniach tohto druhu."

TechRadar ďalej vyzdvihol kvalitu zvuku a označil ho za najlepší projektor na IFA: „Yaber K3 Pro má už v projektorovej jednotke reproduktory JBL s výkonom 30 W, čo samo osebe nie je nič slabé, ale k tomu je navyše pridaný subwoofer, ktorý posúva veci na úplne novú úroveň. Nenahradíte tým síce jeden z najlepších zvukových panelov Dolby Atmos, ale ide o jediný zvukový systém projektora, ktorý som doteraz počul a nelákalo by ma pridávať reproduktory."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2502578/IMG_20240907_145733.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg