Yaber participe à l'IFA 2024 avec éclat : Le premier projecteur de la série K3 reçoit 11 récompenses des médias

BERLIN, 12 sept. 2024 /PRNewswire/-- Dans le cadre d'une réalisation remarquable, le projecteur Yaber de la série K3 a remporté 11 prix prestigieux « Best of IFA 2024 » et « Most Innovative » décernés par les principaux médias pendant l'IFA, notamment Trusted Reviews, SlashGear, Android Police, House Digest, Gadgety Awards, Geek Spin, CGMagazine, Android Headlines, TechRadar, Phandroid, et The Shortcut. Les nouvelles concernant la série K3 continuent de se répandre dans le paysage médiatique, consolidant la position de Yaber en tant que pionnier dans le domaine des projecteurs de divertissement.

Yaber K3/K3 Pro at IFA Berlin 2024

Yaber a fait une entrée remarquée à l'IFA 2024, captant l'attention de la communauté technologique mondiale avec ses projecteurs innovants de la série K3. Comme le souligne House Digest, « le Yaber K3/K3 Pro est également un cran au-dessus des autres projecteurs grâce à sa technologie de refroidissement CoolSwift. Un dissipateur thermique en forme de U et des puces de refroidissement haute performance empêchent l'appareil de surchauffer ». Grâce à des avancées en matière de clarté, de luminosité et de couleurs, combinées aux technologies de base de Yaber, la série K3 a été saluée par les principaux médias spécialisés dans la technologie. Trusted Reviews a déclaré : « Si la plainte concernant la projection de cinéma à domicile est que le son n'a jamais vraiment correspondu aux images, alors le Yaber K3 Pro pourrait être l'un des premiers à résoudre correctement ce problème. »

La qualité sonore exceptionnelle de la série K3 a également retenu l'attention. Comme le souligne CGMagazine , « Yaber a mis l'accent sur la qualité du son dans la série Yaber K3, en s'associant avec JBL pour intégrer deux haut-parleurs stéréo de 15 W prenant en charge le Dolby Audio. Le K3 Pro va encore plus loin en intégrant un caisson de basse, ce qui permet de résoudre le problème courant de la faiblesse des basses dans les systèmes audio des projecteurs. Lors de la brève démonstration effectuée à l'occasion de l'événement, la qualité du son était en effet impressionnante, l'association du projecteur et du caisson de basse offrant un son qui dépassait de loin ce que l'on attend généralement d'appareils de ce type ».

TechRadar a également souligné les prouesses audio et a déclaré qu'il s'agissait du projecteur le plus cool de l'IFA : « Le Yaber K3 Pro dispose déjà de 30 W de puissance de haut-parleurs stéréo fabriqués par JBL dans l'unité de projection, ce qui n'est pas négligeable, mais l'ajout du caisson de basses fait passer les choses à un tout autre niveau. Il ne remplace pas l'une des meilleures barres de son Dolby Atmos, mais c'est le seul système de sonorisation de projecteur que j'ai entendu jusqu'à présent et auquel je ne serais pas tenté d'ajouter d'autres haut-parleurs. »

