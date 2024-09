Firma Yaber z przytupem melduje się na targach IFA 2024: premierowy projektor z serii K3 zdobywa aż 11 nagród

BERLIN, 11 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas międzynarodowych targów elektronicznych IFA projektor firmy Yaber z serii K3 zdobył aż 11 prestiżowych nagród „Best of IFA 2024" i „Most Innovative" od najważniejszych mediów, w tym: Trusted Reviews, SlashGear, Android Police, House Digest, Gadgety Awards, Geek Spin, CGMagazine, Android Headlines, TechRadar, Phandroid i The Shortcut. Wieści o K3 nadal niosą się w mediach, dodatkowo umacniając Yaber na pozycji pioniera w dziedzinie projektorów rozrywkowych.

Yaber K3/K3 Pro at IFA Berlin 2024

Firma Yaber z impetem wkroczyła na targi IFA 2024, przyciągając uwagę globalnej społeczności technologicznej swoimi innowacyjnymi projektorami z serii K3. Jak zauważa House Digest: „Yaber K3/K3 Pro jest o krok przed innymi projektorami dzięki technologii chłodzenia CoolSwift. Rozpraszacz ciepła w kształcie litery U i wysokowydajne układy chłodzenia zapobiegają przegrzewaniu się urządzenia". Dzięki przełomowym rozwiązaniom z zakresu klarowności obrazu, jasności i wydajności kolorów, w połączeniu z podstawowymi technologiami Yaber, seria K3 zdobyła uznanie przedstawicieli głównych mediów technologicznych. Jak pisze Trusted Reviews: „Jeśli uznamy, że wadą kina domowego jest brak pełnej spójności dźwięku z obrazem, projektor Yaber K3 Pro może być jednym z pierwszych, który rozwiąże ten problem".

Uwagę przyciągnęła również wyjątkowa jakość dźwięku, jaką oferują produkty z serii K3. CGMagazine zauważa, że „Firma Yaber skupiła się na jakości dźwięku w serii Yaber K3, współpracując z JBL, aby zintegrować podwójne głośniki stereo 15 W, które obsługują system Dolby Audio. Model K3 Pro idzie o krok dalej. Wyposażony w subwoofer, rozwiązuje on powszechny problem słabych basów w systemach audio instalowanych w projektorach. Jakość dźwięku podczas zorganizowanej na targach krótkiej demonstracji była naprawdę imponująca. Połączenie projektora i subwoofera zapewniło doznania dźwiękowe, które znacznie przewyższały to, czego zwykle oczekuje się od tego typu urządzeń".

Ekspert z TechRadar dodatkowo wskazuje na parametry audio i określa ten model mianem „najfajniejszego" projektora na targach IFA: „Yaber K3 Pro wyposażono w głośniki stereo stworzone przez JBL o mocy 30 W, co już samo w sobie jest niezłe, ale dodanie subwoofera oferuje zupełnie nowy poziom dźwięku. Nie jest to substytut jednego z najlepszych soundbarów Dolby Atmos, ale jedyny system dźwięku w projektorze, z jakim do tej pory się spotkałem, do którego nie miałbym ochoty dodawać żadnych innych głośników".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2502578/IMG_20240907_145733.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg