Yaber se une a IFA 2024 con fuerza: el proyector Premier de la serie K3 obtiene 11 premios de los medios

BERLIN, 11 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- En un logro notable, el proyector de la serie K3 de Yaber ha ganado 11 prestigiosos premios "Best of IFA 2024" y "Most Innovative" de los principales medios de comunicación durante IFA, incluidos Trusted Reviews , SlashGear , Android Police, House Digest , Gadgety Awards, Geek Spin , CGMagazine, Android Headlines , TechRadar, Phandroid y The Shortcut. Las noticias sobre la serie K3 siguen difundiéndose en el panorama mediático, lo que consolida aún más la posición de Yaber como pionero en proyectores de entretenimiento.

Yaber K3/K3 Pro at IFA Berlin 2024

Yaber hizo una entrada contundente en IFA 2024, captando la atención de la comunidad tecnológica mundial con sus innovadores proyectores de la serie K3. Como señala House Digest , "El Yaber K3/K3 Pro también está un paso por encima de otros proyectores gracias a su tecnología de refrigeración CoolSwift. Un disipador de calor en forma de U y chips de refrigeración de alto rendimiento evitan que el dispositivo se sobrecaliente". Con avances en claridad, brillo y rendimiento del color, combinados con las tecnologías centrales de Yaber, la serie K3 ha recibido elogios de los principales medios de tecnología. Trusted Reviews afirmó: "Si la queja sobre la proyección de cine en casa es que el sonido nunca ha coincidido realmente con las imágenes, entonces el Yaber K3 Pro podría ser uno de los primeros en resolverlo adecuadamente".

Cabe destacar que la excepcional calidad de sonido de la serie K3 también atrajo la atención. Como observó CGMagazine , "Yaber se ha centrado en la calidad de sonido en la serie Yaber K3, asociándose con JBL para integrar altavoces estéreo duales de 15 W que admiten Dolby Audio. El K3 Pro lleva esto un paso más allá al incluir un subwoofer, solucionando el problema común de los graves débiles en los sistemas de audio de los proyectores. Durante la breve demostración en el evento, la calidad de sonido fue realmente impresionante, con la combinación del proyector y el subwoofer proporcionando un audio que superó con creces lo que se espera normalmente de dispositivos de este tipo".

TechRadar además destacó la destreza del audio y lo declaró el proyector más genial en IFA: "El Yaber K3 Pro tiene 30 W de potencia de altavoz estéreo fabricado por JBL en la unidad del proyector, lo cual no es una desventaja, pero agregar el subwoofer lleva las cosas a un nivel completamente nuevo. No es un sustituto de una de las mejores barras de sonido Dolby Atmos, pero este es el único sistema de sonido de proyector que he escuchado hasta ahora al que no me tentaría agregar otros altavoces."

