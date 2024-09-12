Сенсационный триумф Yaber на IFA 2024: 11 наград СМИ для флагманских проекторов серии K3

БЕРЛИН, 12 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Вызвав бурю ажиотажа, проектор Yaber серии K3 завоевал 11 престижных наград «Best of IFA 2024» и «Most Innovative» от крупнейших СМИ на выставке IFA, включая Trusted Reviews, SlashGear, Android Police, House Digest, Gadgety Awards, Geek Spin, CGMagazine, Android Headlines, TechRadar, Phandroid и The Shortcut. Новости о серии K3 продолжают распространяться в медиа-пространстве, еще больше укрепляя позиции Yaber как пионера в области развлекательных проекторов.

Yaber K3/K3 Pro at IFA Berlin 2024

Компания Yaber громко заявила о себе на выставке IFA 2024, приковав внимание мирового технологического сообщества своими инновационными проекторами серии K3. Как отмечает издание House Digest, «Yaber K3/K3 Pro идет на шаг впереди других проекторов благодаря технологии охлаждения CoolSwift. U-образный радиатор и высокоэффективные термоэлектрические охладители предотвращают перегрев устройства». Благодаря великолепной четкости, яркости и цветопередаче в сочетании с основными технологиями Yaber серия K3 получила высокую оценку ведущих технологических СМИ. Trusted Reviews утверждает: «В системах домашних кинотеатров звук никогда не соответствовал картинке, и Yaber со своим проектором K3 Pro может стать одним из первых, кто по-настоящему решит эту проблему».

Примечательно, что исключительное качество звука в моделях серии K3 также привлекло к себе внимание. Как отмечает CGMagazine, «Компания Yaber совершила прорыв в смысле качестве звука в серии Yaber K3, объединив усилия с JBL и установив два встроенных стереодинамика мощностью 15 Вт с поддержкой Dolby Audio. Модель K3 Pro идет еще дальше благодаря сабвуферу, который решает распространенную проблему слабых басов в аудиосистемах проекторов. Во время короткой демонстрации на мероприятии качество звука было действительно впечатляющим: сочетание проектора и сабвуфера обеспечило звучание, которое намного превзошло ожидания, обычно связанные с устройствами такого рода».

Издание TechRadar также выделило совершенство аудиосистемы новинки, заявил, что это самый крутой проектор на IFA: «В проекторе Yaber K3 Pro мощность стереодинамиков JBL достигает 30 Вт, что уже само по себе сенсация, а добавление сабвуфера вообще стало вишенкой на торте. Конечно, он не заменит собой одну из лучших звуковых панелей Dolby Atmos, но это первая аудиосистема для проектора, которую я слышал до сих пор, не испытывая соблазна добавить другие колонки».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2502578/IMG_20240907_145733.jpg

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