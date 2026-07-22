Yili reúne talentos internacionais na Cúpula Global de Elites de 2026, celebrando a diversidade e uma visão compartilhada

HOHHOT, China, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Yili Group realizou recentemente sua segunda Cúpula Global de Elites de 7 a 10 de julho em Hohhot, Mongólia Interior. Reunindo 52 funcionários de alto desempenho da Indonésia, Tailândia, Nova Zelândia, Holanda, Alemanha e Austrália, o evento de vários dias foi concebido para superar as barreiras geográficas e promover uma equipe global profundamente conectada. Muito mais do que um retiro corporativo padrão, a cúpula ofereceu uma combinação imersiva de intercâmbio cultural, visitas a empresas e atividades colaborativas de formação de equipes.

Elites globais visitam a sede do Yili Group (PRNewsfoto/Yili Group) Elites globais se reúnem em Hohhot para mergulhar na cultura local. (PRNewsfoto/Yili Group)

Pan Gang, presidente do conselho e presidente executivo do Grupo Yili, participou das festividades para dar as boas-vindas aos funcionários internacionais. Durante a tradicional cerimônia de "pintura do olho do dragão" da cúpula — um símbolo cultural de despertar e novos começos —, ele presenteou os funcionários com lembranças comemorativas e enfatizou o papel crucial da equipe global do Yili.

"Expandir nossa presença global continua sendo o pilar da nossa estratégia futura", observou Pan Gang em seu discurso. "À medida que expandimos nossa presença global, estamos comprometidos em fornecer aos membros da nossa equipe internacional uma plataforma ainda mais ampla para o avanço na carreira e o sucesso pessoal."

Um dos pontos altos da viagem foi uma visita guiada detalhada ao Vale da Saúde Inteligente Moderna do Yili. Ao acompanhar todo o processo de produção de laticínios, os funcionários visitantes testemunharam como tecnologias digitais de ponta, manufatura inteligente e pesquisa e desenvolvimento rigorosos garantem os padrões de qualidade dos produtos do Yili. Para os colegas provenientes de diferentes mercados, esse compromisso comum com a qualidade e a saúde do consumidor serviu como uma linguagem universal.

"Ver em primeira mão a busca incansável do Yili pela qualidade foi verdadeiramente inspirador", compartilhou um funcionário da Indonésia. "Espero poder levar esses altos padrões de volta ao meu trabalho diário e oferecer a mesma qualidade premium aos nossos consumidores locais."

Para além das operações comerciais, a cúpula foi uma vibrante celebração da diversidade. Os participantes se envolveram em atividades culturais tradicionais chinesas, exploraram a cidade anfitriã de Hohhot e subiram ao palco para compartilhar costumes, músicas e danças de seus países de origem.

Um dos momentos mais memoráveis foi uma dança do dragão colaborativa. Trabalhando em conjunto para criar, construir e animar seu próprio dragão tradicional, as equipes superaram as barreiras linguísticas por meio do trabalho em equipe e do apoio mútuo.

Como resumiu um colega chinês: "As línguas podem ser diferentes, mas a cultura não conhece fronteiras. Podemos vir de diferentes partes do mundo, mas o cuidado genuíno que demonstramos uns pelos outros é exatamente o mesmo."

A Cúpula Global de Elites é um pilar fundamental da estratégia de talentos mais ampla do Yili. Ao promover um ambiente de trabalho aberto, diverso e inclusivo, o Yili garante que profissionais de qualquer origem possam encontrar um senso de pertencimento e atingir todo o seu potencial.

Olhando para o futuro, o Yili pretende transformar cada esforço conjunto em uma fonte de vitalidade e força para a indústria global da saúde.

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FONTE Yili Group