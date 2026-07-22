Yili、2026年グローバル・エリート・サミットで世界中の才能を結集し、多様性と共通のビジョンを称える

中国・フフホト市、2026年7月22日 /PRNewswire/ -- Yili Groupはこのほど、7月7日から10日にかけて内モンゴル自治区のフフホト市で、第2回「グローバル・エリート・サミット」を開催しました。インドネシア、タイ、ニュージーランド、オランダ、ドイツ、オーストラリアから選抜された52人の優秀な社員が一堂に会したこの数日間にわたるイベントは、地理的な隔たりを乗り越え、強固な絆で結ばれたグローバルチームを築くことを目的として企画されました。このサミットでは、単なる一般的な研修旅行をはるかに超え、文化交流、工場見学、そして協働型のチームビルディング活動を融合させた、没入感のある体験を提供しました。

Yili GroupのPan Gang会長兼社長が、海外からのスタッフを歓迎する祝賀行事に参加しました。サミットで恒例となっている「龍の目に点を入れる」儀式（目覚めと新たな始まりを象徴する文化的な儀式）の中で、彼は従業員たちに記念品を贈呈し、Yiliのグローバルチームが果たす極めて重要な役割を強調しました。

Global elites visit Yili Group Headquarters Global elites gather in Hohhot to immerse themselves in local culture

「グローバルなプレゼンスを高めていくことは、今後も当社の将来戦略の礎となります」と、Pan Gang氏は演説の中で述べています。「グローバルな事業展開を拡大する中で、当社は海外のチームメンバーに対し、キャリアアップと個人の成功に向けた、幅広い機会を提供することに尽力しています。」

この旅行の最大の目玉は、イリ現代智慧健康バレーの詳細な見学ツアーでした。乳製品生産の全工程を追体験した視察団の社員たちは、最先端のデジタル技術、スマート製造、そして綿密な研究開発により、Yiliの製品基準がいかに守られているかを目の当たりにしました。さまざまな市場から集まった同僚たちにとって、品質と消費者の健康に対するこの共通の取り組みが、万人の共通言語となりました。

「Yiliが品質を追求するたゆまぬ姿勢をこの目で見て、本当に感銘を受けました」と、インドネシア出身の従業員は述べています。「これらの高い基準を日々の業務に活かして、地元の皆様にも同等の最高品質をお届けできることを楽しみにしています。」

事業運営の枠を超え、このサミットは多様性を称える活気あふれる祝典となりました。参加者は、中国の伝統文化体験に参加したり、開催都市であるフフホト市を散策したりしたほか、ステージに立って自国の風習や音楽、踊りを披露しました。

最も印象的だったのは、みんなで一緒に踊ったドラゴンダンスです。各チームは、自分たちだけの伝統的なドラゴンを共同でデザインし、製作し、動きをつける作業を通じて、純粋なチームワークと互いの支え合いによって、言葉の壁を乗り越えました。

ある中国人の同僚が次のように要約しました。「言語は異なっても、文化に国境はありません。私たちは世界のさまざまな場所から集まってきたかもしれませんが、互いに示す心からの思いやりは、まったく同じものです。」

グローバル・エリート・サミットは、Yiliの広範な人材戦略における重要な柱の一つです。Yiliは、オープンで多様性があり、包摂的な職場環境を推進することで、あらゆる背景を持つプロフェッショナルが帰属意識を持ち、その能力を最大限に発揮できるよう努めています。

今後、Yiliは、あらゆる共同の取り組みを、 世界のヘルスケア業界にとっての活力と力の源とすることを目指しています。

SOURCE Yili Group