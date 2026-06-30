Yili Group apresenta inovações no setor de laticínios e o desenvolvimento de produtos funcionais no XIX Congresso Global de Laticínios

CAMBRIDGE, Inglaterra, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- De 17 a 18 de junho, aconteceu em Barcelona, Espanha, o 19º Congresso Global de Laticínios, com o tema "Fit for Purpose" (Adequado para a finalidade), reunindo líderes e representantes do setor de laticínios de todo o mundo. No dia da abertura, Dr. Ignatius Szeto, vice-presidente do Yili Group, foi o palestrante principal da sessão "Liderança do Setor", com a palestra intitulada "Criando oportunidades para produtos funcionais de alto valor". Esta foi a décima participação da Yili no congresso, e sua apresentação se concentrou em soluções nutricionais e de saúde de alto valor, trazendo novas oportunidades para a criação de produtos lácteos funcionais inovadores.

Dr. Szeto faz o discurso principal no Congresso Global de Laticínios de 2026 (PRNewsfoto/Yili Group) A Yili recebeu alguns prêmios World Dairy Innovation Awards (PRNewsfoto/Yili Group)

Durante uma mesa redonda, Dr. Szeto salientou: "A nutrição personalizada representa o próximo fator decisivo para promover mais inovação no setor de laticínios. Os avanços na tecnologia de laticínios tornaram possível o desenvolvimento de produtos funcionais adaptados a características demográficas e necessidades de saúde específicas. Além disso, as vantagens nutricionais naturais dos laticínios conferem a esse setor um imenso potencial de crescimento."

Durante o congresso, Dr. Szeto também fez uma apresentação intitulada "Leite de cabra: características digestivas e de absorção e valor nutricional preciso para toda a família", na qual apresentou uma visão geral abrangente das mais recentes inovações da Yili na categoria de leite de cabra, revelando abordagens refinadas para a saúde nutricional de toda a família.

Um dos principais destaques do Congresso foi o anúncio oficial do World Dairy Innovation Awards 2026, reconhecendo a inovação no setor de laticínios. Graças à sua tecnologia de ponta e às inovações orientadas para o mercado, a Yili foi homenageada com dois títulos de "Vencedora", além de dez menções como "Finalista" e sete menções de "Destaque". Vale destacar que o iogurte probiótico com bolinhas explosivas de limão e aveia da Changqing conquistou o prêmio de Melhor Iogurte, enquanto o iogurte de casca de leite da variedade Hulunbuir, da Gonglao, foi reconhecido como Melhor Produto Artesanal. Os produtos premiados incluíram diversas categorias, como nutrição para adultos, leite líquido, sorvete, leite em pó e creme. Este é o sétimo ano consecutivo em que a Yili é premiada neste prestigiado evento.

Richard Hall, presidente do Congresso Global de Laticínios, elogiou a Yili por sua notável capacidade de apresentar, ano após ano, inovações premiadas, apesar dos crescentes desafios do setor. Ele destacou que o setor de laticínios chinês se encontra atualmente na vanguarda da inovação mundial, observando que a Yili se tornou um importante agente impulsionador do setor em todo o mundo em virtude de seus contínuos avanços tecnológicos e de sua compreensão precisa das necessidades dos consumidores.

Além do palco principal, a Yili apresentou uma extensa linha de produtos em seu estande, atendendo a diversos cenários de saúde altamente especializados, como controle da glicemia, saúde óssea, cuidados cardiovasculares, nutrição gastrointestinal para toda a família e imunidade no esporte. Essas apresentações receberam grande atenção e elogios dos especialistas presentes.

Ao longo dos anos, a Yili tem mantido uma abordagem firmemente centrada no consumidor, aproveitando informações precisas sobre as demandas dos consumidores para desenvolver um portfólio completo de produtos de saúde que abrange todos os grupos demográficos, fases da vida e cenários de consumo. De acordo com seu mais recente relatório financeiro, a participação na receita dos novos produtos da Yili subiu para 16,4% em 2025, atuando como um importante propulsor do crescimento de alta qualidade da empresa.

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FONTE Yili Group