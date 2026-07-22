이리, 2026 글로벌 엘리트 서밋에서 국제 인재 결집하며 다양성과 공동 비전 기념

후허하오터, 중국 2026년 7월 22일 /PRNewswire/ -- 이리 그룹(Yili Group)이 최근 네이멍구 후허하오터에서 7월 7일부터 10일까지 두 번째 글로벌 엘리트 서밋(Global Elite Summit)을 개최했다. 인도네시아, 태국, 뉴질랜드, 네덜란드, 독일, 호주에서 온 52명의 우수한 직원들이 모인 이번 다일간 행사는 지리적 경계를 넘어 긴밀하게 연결된 글로벌 팀을 조성하기 위해 기획되었다. 표준적인 기업 워크숍을 훨씬 넘어선 이번 서밋은 문화 교류, 산업 견학, 협력적인 팀빌딩 활동이 몰입감 있게 조화된 프로그램을 제공했다.

이리 그룹의 판강(Pan Gang) 회장 겸 사장이 행사에 참석해 해외 직원들을 환영했다. 각성과 새로운 시작을 상징하는 문화적 의식인 서밋의 전통 '용의 눈 그리기(dragon eye-dotting)' 행사에서, 그는 직원들에게 기념품을 전달하고 이리의 글로벌 팀이 갖는 중요한 역할을 강조했다.

Global elites visit Yili Group Headquarters Global elites gather in Hohhot to immerse themselves in local culture

판강은 연설에서 "세계적 존재감을 키우는 것은 여전히 우리 미래 전략의 초석"이라고 말했다. 이어 "세계적 입지를 확장하면서 우리는 해외 팀원들에게 커리어 발전과 개인적 성공을 위한 더 넓은 플랫폼을 제공하는 데 전념하고 있다"고 덧붙였다.

이번 여행의 주요 하이라이트는 이리 모던 인텔리전트 헬스 밸리(Yili Modern Intelligent Health Valley)에 대한 심층 견학이었다. 유제품 생산의 엔드투엔드 여정을 따라가며, 방문한 직원들은 첨단 디지털 기술, 스마트 제조, 엄격한 연구개발이 이리의 제품 표준을 어떻게 지키는지 목격했다. 서로 다른 시장에서 온 동료들에게 품질과 소비자 건강에 대한 이러한 공유된 약속은 보편적인 언어로 작용했다.

인도네시아 출신의 한 직원은 "품질을 향한 이리의 끊임없는 노력을 직접 눈으로 확인하게 되어 정말로 큰 영감을 받았다"고 말했다. 이어 "이러한 높은 기준을 나의 일상 업무로 가져가 현지 소비자들에게 동일한 프리미엄 품질을 제공하기를 기대한다"고 덧붙였다.

비즈니스 운영을 넘어 이번 서밋은 다양성을 활기차게 기념하는 자리였다. 참가자들은 중국 전통문화 활동에 참여하고, 개최 도시 후허하오터를 탐사하며, 무대에 올라 각자 고국의 관습, 음악, 그리고 춤을 공유했다.

가장 기억에 남는 순간 중 하나는 협력적인 용춤이었다. 자신들만의 전통 용을 함께 디자인하고, 만들고, 움직이면서 팀들은 순수한 팀워크와 상호 지원을 통해 언어 장벽을 넘어섰다.

한 중국인 동료는 "언어는 다를 수 있지만 문화에는 경계가 없다. 우리는 세계의 서로 다른 지역에서 왔을 수 있지만 서로에게 보여주는 진정한 배려는 완전히 동일하다"고 요약했다.

글로벌 엘리트 서밋은 이리의 더 광범위한 인재 전략의 핵심 축이다. 개방적이고 다양하며 포용적인 직장을 옹호함으로써 이리는 어떤 배경을 가진 전문가든 소속감을 느끼고 자신의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 보장한다.

앞으로 이리는 모든 공유된 노력을 글로벌 건강 산업을 위한 활력과 힘의 원천으로 전환하는 것을 목표로 한다.

SOURCE Yili Group