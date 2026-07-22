Yili Satukan Bakat Antarabangsa di Sidang Kemuncak Elit Global 2026, Raikan Kepelbagaian dan Visi Bersama

HOHHOT, China, 22 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Yili Group baru-baru ini menganjurkan Sidang Kemuncak Elit Global kedua dari 7 hingga 10 Julai di Hohhot, Mongolia Dalam. Menghimpunkan 52 pekerja berprestasi terbaik dari Indonesia, Thailand, New Zealand, Belanda, Jerman dan Australia, acara yang berlangsung selama beberapa hari itu direka untuk merapatkan jurang geografi serta memupuk sebuah pasukan global yang benar-benar saling berhubung. Berperanan lebih daripada sekadar wacana harmoni korporat biasa, sidang kemuncak itu menawarkan gabungan imersif antara pengalaman pertukaran budaya, lawatan industri dan aktiviti pembinaan pasukan secara kolaboratif.

Global elites visit Yili Group Headquarters Global elites gather in Hohhot to immerse themselves in local culture

Pan Gang, Pengerusi dan Presiden Yili Group, menyertai temasya itu bagi mengalu-alukan kakitangan antarabangsa. Semasa upacara "titik mata naga" tradisional—iaitu simbol budaya bagi kebangkitan dan permulaan baharu—beliau menyampaikan cenderamata sebagai kenang-kenangan kepada pekerja dan turut menegaskan peranan penting pasukan global Yili.

"Pengembangan kehadiran global kami kekal menjadi asas strategi masa depan kami," kata Pan Gang dalam ucapannya. "Seiring peluasan jejak global kami, kami komited untuk menyediakan platform yang lebih luas kepada ahli pasukan antarabangsa kami demi kemajuan kerjaya dan kejayaan peribadi."

Satu sorotan utama daripada program perjalanan tersebut ialah lawatan mendalam ke Yili Modern Intelligent Health Valley. Dengan menelusuri proses pengeluaran produk tenusu yang menyeluruh, para pekerja yang berkunjung dapat menyaksikan bagaimana teknologi digital termaju, pembuatan pintar serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang ketat menjamin piawaian produk Yili. Bagi rakan sekerja yang datang dari pelbagai pasaran, komitmen bersama terhadap kualiti dan kesihatan pengguna ini bertindak sebagai bahasa sejagat.

"Menyaksikan sendiri usaha tanpa henti Yili dalam mengejar kualiti benar-benar memberi inspirasi," seperti yang dikongsikan oleh seorang pekerja dari Indonesia. "Saya berharap dapat membawa kembali piawaian tinggi ini ke dalam tugas harian saya dan menyampaikan kualiti premium yang sama kepada pengguna tempatan kami."

Melangkaui aspek operasi perniagaan, sidang kemuncak itu turut menjadi sambutan kepelbagaian yang begitu meriah. Para peserta terlibat dalam aktiviti kebudayaan tradisional Cina, meneroka bandar tuan rumah Hohhot, serta tampil di pentas untuk berkongsi adat resam, muzik dan tarian dari negara masing-masing.

Salah satu detik yang paling sukar dilupakan ialah persembahan tarian naga secara kolaboratif. Dengan saling bekerjasama mereka bentuk, membina dan menghidupkan naga tradisional mereka sendiri, pasukan-pasukan dapat merapatkan jurang bahasa menerusi semangat kerja berpasukan yang padu dan sokongan antara satu sama lain.

Seperti yang dirumuskan oleh seorang rakan sekerja dari China: "Bahasa mungkin berbeza, tetapi budaya tidak mengenal sempadan. Kami mungkin datang dari pelbagai pelosok dunia, namun keprihatinan tulus yang kami tunjukkan antara satu sama lain benar-benar sama."

Sidang Kemuncak Elit Global merupakan tonggak utama bagi strategi pembangunan bakat Yili yang lebih meluas. Dengan memperjuangkan tempat kerja yang terbuka, pelbagai dan inklusif, Yili memastikan bahawa golongan profesional daripada sebarang latar belakang dapat merasai semangat kekitaan serta mencapai potensi penuh mereka.

Memandang ke hadapan, Yili berhasrat untuk menjadikan setiap usaha yang dikongsi bersama sebagai sumber daya hidup dan kekuatan untuk industri kesihatan global.

SOURCE Yili Group