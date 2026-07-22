Yili reúne talento internacional en Cumbre Global de Élite 2026, celebrando diversidad y visión compartida

HOHHOT, China, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Yili Group celebró recientemente su segunda Cumbre Global de Élite entre los días 7 al 10 de julio en Hohhot, Mongolia Interior. El evento, que sirvió como punto de reunión de 52 empleados de alto rendimiento de Indonesia, Tailandia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Alemania y Australia, tuvo como objetivo superar las barreras geográficas y fomentar un equipo global profundamente conectado. Mucho más que un retiro corporativo convencional, la cumbre ofreció una combinación inmersiva de intercambio cultural, visitas industriales y actividades colaborativas para el desarrollo del trabajo en equipo.

Global elites visit Yili Group Headquarters Global elites gather in Hohhot to immerse themselves in local culture

Pan Gang, presidente y director general de Yili Group, se unió a las festividades con el objetivo de dar la bienvenida al personal internacional. Durante la tradicional ceremonia de la cumbre, conocida como "la colocación de los ojos del dragón" (un símbolo cultural de despertar y nuevos comienzos), obsequió a los empleados con regalos conmemorativos y destacó el papel fundamental del equipo global de Yili.

"Ampliar nuestra presencia global sigue siendo la piedra angular de nuestra estrategia futura", señaló Pan Gang en su discurso. "A medida que expandimos nuestra presencia internacional, nos comprometemos a proporcionar a los miembros de nuestro equipo internacional una plataforma aún más amplia para el desarrollo profesional y el éxito personal".

Uno de los momentos más destacados del viaje fue una visita guiada al Valle de la Salud Inteligente Moderna de Yili. Al recorrer todo el proceso de producción láctea, los empleados visitantes pudieron observar cómo las tecnologías digitales revolucionarias, la fabricación inteligente y la rigurosa investigación y desarrollo garantizan los estándares de calidad de los productos de Yili. Para los compañeros procedentes de diferentes mercados, este compromiso compartido con la calidad y la salud del consumidor sirvió como un lenguaje universal.

"Ver de primera mano la incansable búsqueda de la calidad por parte de Yili fue realmente inspirador", comentó un empleado de Indonesia. "Espero poder aplicar estos altos estándares en mi trabajo diario y ofrecer la misma calidad superior a nuestros consumidores locales".

Más allá de las operaciones comerciales, la cumbre fue una vibrante celebración de la diversidad. Los participantes participaron en actividades culturales tradicionales chinas, exploraron la ciudad anfitriona, Hohhot, y subieron al escenario para compartir costumbres, música y danzas de sus países de origen.

Uno de los momentos más memorables fue una danza del dragón colaborativa. Trabajando juntos para diseñar, construir y animar su propio dragón tradicional, los equipos superaron las barreras lingüísticas gracias al trabajo en equipo y el apoyo mutuo.

Tal y como resumió un colega chino: "Los idiomas pueden ser diferentes, pero la cultura no conoce fronteras. Podemos venir de distintas partes del mundo, pero el cariño sincero que nos mostramos es exactamente el mismo".

La Cumbre Global de Élite es un pilar fundamental de la estrategia de talento de Yili. Al promover un entorno laboral abierto, diverso e inclusivo, Yili garantiza que los profesionales de cualquier origen puedan sentirse parte de la empresa y alcanzar su máximo potencial.

De cara al futuro, Yili aspira a convertir cada iniciativa conjunta en una fuente de vitalidad y fortaleza dentro del sector sanitario global.

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