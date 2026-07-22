Yili รวมผู้มีความสามารถระดับนานาชาติที่ Global Elite Summit ปี 2569 ชูความหลากหลายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
News provided byYili Group
22 Jul, 2026, 20:44 CST
โฮฮอต, จีน, 22 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ไม่นานมานี้ Yili Group ได้จัดงานประชุมสุดยอดระดับโลก (Global Elite Summit) ครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม ที่เมืองโฮฮอต เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยมีพนักงานทึ่ทำผลงานยอดเยี่ยม 52 คนจากอินโดนีเซีย ไทย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และออสเตรเลีย เข้าร่วมงาน งานนี้จัดขึ้นหลายวันเพื่อเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายภูมิภาคและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นในทีมระดับโลก งานประชุมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสัมมนาบริษัททั่วไป แต่ยังนำเสนอการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเยี่ยมชมโรงงาน และกิจกรรมสร้างทีมที่ส่งเสริมความร่วมมืออีกด้วย
Pan Gang ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Yili Group เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับพนักงานจากทั่วโลก ระหว่างพิธี "เบิกเนตรมังกร" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการตื่นรู้และการเริ่มต้นใหม่ เขาได้มอบของที่ระลึกแก่พนักงานและเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของทีมงานระดับโลกของ Yili
Pan Gang กล่าวในสุนทรพจน์ว่า "การขยายธุรกิจไปทั่วโลกยังเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ในอนาคตของเรา ขณะที่เราขยายฐานการดำเนินงานไปทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะมอบแพลตฟอร์มที่กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาอาชีพและความสำเร็จส่วนบุคคลแก่สมาชิกทีมงานระหว่างประเทศของเรา"
ไฮไลต์สำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการเยี่ยมชมแบบเจาะลึกที่ Yili Modern Intelligent Health Valley โดยพนักงานที่เข้าเยี่ยมชมได้ติดตามเส้นทางการผลิตผลิตภัณฑ์นมตั้งแต่ต้นจนจบ และได้เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย การผลิตอัจฉริยะ และการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มงวด ช่วยรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ Yili ได้อย่างไร สำหรับเพื่อนร่วมงานที่มาจากตลาดที่แตกต่างกัน ความมุ่งมั่นเดียวกันด้านคุณภาพและสุขภาพของผู้บริโภคนี้เปรียบดังภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจ
พนักงานท่านหนึ่งจากอินโดนีเซียกล่าวว่า "การได้เห็นความมุ่งมั่นไม่ลดละของ Yili ในการแสวงหาคุณภาพด้วยตาตนเองนั้นเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง ฉันหวังว่าจะนำมาตรฐานระดับสูงเหล่านี้กลับไปใช้ในการทำงานแต่ละวัน และส่งมอบคุณภาพระดับพรีเมียมแบบเดียวกันนี้ให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่นของเรา"
นอกเหนือจากการดำเนินงานทางธุรกิจแล้ว การประชุมสุดยอดครั้งนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองความหลากหลายที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา ผู้เข้าร่วมได้ร่วมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม สำรวจเมืองเจ้าภาพโฮฮอต และขึ้นเวทีเพื่อแบ่งปันประเพณี ดนตรี และการเต้นรำจากประเทศบ้านเกิดของตน
หนึ่งในโมเมนต์ที่น่าจดจำที่สุดคือการแสดงเชิดมังกรร่วมกัน ทีมต่าง ๆ ร่วมกันออกแบบ สร้าง และทำให้มังกรแบบดั้งเดิมของตนเองมีชีวิตชีวา โดยพวกเขาได้ก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษาด้วยการทำงานเป็นทีมและการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง
ดังที่เพื่อนร่วมงานชาวจีนคนหนึ่งสรุปไว้ว่า "เราอาจพูดกันคนละภาษา แต่วัฒนธรรมไม่มีขอบเขต เราอาจมาจากส่วนต่าง ๆ ของโลก แต่ความห่วงใยจากใจจริงที่เรามีต่อกันนั้นเหมือนกันทุกประการ"
การประชุมสุดยอดระดับโลก (Global Elite Summit) เป็นเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรของ Yili โดยการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่เปิดกว้าง หลากหลาย และเท่าเทียม Yili จึงรับรองว่าผู้เชี่ยวชาญจากทุกภูมิหลังจะค้นพบความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได้
ในอนาคต Yili ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนทุกความพยายามร่วมกันให้เป็นแหล่งพลังและความแข็งแกร่งสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลก
SOURCE Yili Group
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