Yili รวมผู้มีความสามารถระดับนานาชาติที่ Global Elite Summit ปี 2569 ชูความหลากหลายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน

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Yili Group

22 Jul, 2026, 20:44 CST

โฮฮอต, จีน, 22 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ไม่นานมานี้ Yili Group ได้จัดงานประชุมสุดยอดระดับโลก (Global Elite Summit) ครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม ที่เมืองโฮฮอต เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยมีพนักงานทึ่ทำผลงานยอดเยี่ยม 52 คนจากอินโดนีเซีย ไทย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และออสเตรเลีย เข้าร่วมงาน งานนี้จัดขึ้นหลายวันเพื่อเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายภูมิภาคและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นในทีมระดับโลก งานประชุมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสัมมนาบริษัททั่วไป แต่ยังนำเสนอการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเยี่ยมชมโรงงาน และกิจกรรมสร้างทีมที่ส่งเสริมความร่วมมืออีกด้วย

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Global elites visit Yili Group Headquarters
Global elites visit Yili Group Headquarters
Global elites gather in Hohhot to immerse themselves in local culture
Global elites gather in Hohhot to immerse themselves in local culture

Pan Gang ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Yili Group เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับพนักงานจากทั่วโลก ระหว่างพิธี "เบิกเนตรมังกร" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการตื่นรู้และการเริ่มต้นใหม่ เขาได้มอบของที่ระลึกแก่พนักงานและเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของทีมงานระดับโลกของ Yili

Pan Gang กล่าวในสุนทรพจน์ว่า "การขยายธุรกิจไปทั่วโลกยังเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ในอนาคตของเรา ขณะที่เราขยายฐานการดำเนินงานไปทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะมอบแพลตฟอร์มที่กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาอาชีพและความสำเร็จส่วนบุคคลแก่สมาชิกทีมงานระหว่างประเทศของเรา"

ไฮไลต์สำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการเยี่ยมชมแบบเจาะลึกที่ Yili Modern Intelligent Health Valley โดยพนักงานที่เข้าเยี่ยมชมได้ติดตามเส้นทางการผลิตผลิตภัณฑ์นมตั้งแต่ต้นจนจบ และได้เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย การผลิตอัจฉริยะ และการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มงวด ช่วยรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ Yili ได้อย่างไร สำหรับเพื่อนร่วมงานที่มาจากตลาดที่แตกต่างกัน ความมุ่งมั่นเดียวกันด้านคุณภาพและสุขภาพของผู้บริโภคนี้เปรียบดังภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจ

พนักงานท่านหนึ่งจากอินโดนีเซียกล่าวว่า "การได้เห็นความมุ่งมั่นไม่ลดละของ Yili ในการแสวงหาคุณภาพด้วยตาตนเองนั้นเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง ฉันหวังว่าจะนำมาตรฐานระดับสูงเหล่านี้กลับไปใช้ในการทำงานแต่ละวัน และส่งมอบคุณภาพระดับพรีเมียมแบบเดียวกันนี้ให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่นของเรา"

นอกเหนือจากการดำเนินงานทางธุรกิจแล้ว การประชุมสุดยอดครั้งนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองความหลากหลายที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา ผู้เข้าร่วมได้ร่วมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม สำรวจเมืองเจ้าภาพโฮฮอต และขึ้นเวทีเพื่อแบ่งปันประเพณี ดนตรี และการเต้นรำจากประเทศบ้านเกิดของตน

หนึ่งในโมเมนต์ที่น่าจดจำที่สุดคือการแสดงเชิดมังกรร่วมกัน ทีมต่าง ๆ ร่วมกันออกแบบ สร้าง และทำให้มังกรแบบดั้งเดิมของตนเองมีชีวิตชีวา โดยพวกเขาได้ก้าวข้ามอุปสรรคทางภาษาด้วยการทำงานเป็นทีมและการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

ดังที่เพื่อนร่วมงานชาวจีนคนหนึ่งสรุปไว้ว่า "เราอาจพูดกันคนละภาษา แต่วัฒนธรรมไม่มีขอบเขต เราอาจมาจากส่วนต่าง ๆ ของโลก แต่ความห่วงใยจากใจจริงที่เรามีต่อกันนั้นเหมือนกันทุกประการ"

การประชุมสุดยอดระดับโลก (Global Elite Summit) เป็นเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรของ Yili โดยการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่เปิดกว้าง หลากหลาย และเท่าเทียม Yili จึงรับรองว่าผู้เชี่ยวชาญจากทุกภูมิหลังจะค้นพบความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได้

ในอนาคต Yili ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนทุกความพยายามร่วมกันให้เป็นแหล่งพลังและความแข็งแกร่งสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลก

SOURCE Yili Group

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