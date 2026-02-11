Zendure lança série avançada SolarFlow, marcando a evolução para um ecossistema completo de energia inteligente

DÜSSELDORF, Alemanha, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Zendure, pioneira global em Sistemas Plug-in de Gestão de Energia Residencial (HEMS), apresenta hoje três novos modelos SolarFlow — SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ e SolarFlow 1600 AC+. Esses lançamentos completam uma matriz de produtos de destaque do setor que abrange desde soluções de ponta até opções de entrada, atendendo às diversas necessidades dos consumidores, desde armazenamento solar em varandas e integração com sistemas FV de telhado até arbitragem de tarifas por Horário de Uso (TOU).

SolarFlow 2400 Pro - Desempenho de ponta

SolarFlow 2400 Pro é um sistema de armazenamento solar para varandas de 2400 W, bidirecional em CA e orientado por IA, projetado para instalações de alta potência em varandas ou telhados. Ele suporta até 3000 W de entrada CC (4×750 W MPPT), com entrada total de FV chegando a 4800 W ao combinar o acoplamento CC+CA. Ele fornece 2400 W contínuos de saída conectada à rede (atualizável a partir do padrão de 800 W), 3200 W de entrada máxima em CA e capacidade de bateria expansível de 2,4 kWh até 14,4 kWh (até 16,8 kWh em configurações premium), com potência de descarga de 2400 W.

SolarFlow 2400 AC+ - Solução premium de retrofit

Otimizado para sistemas FV de telhado já existentes, o SolarFlow 2400 AC+ é uma atualização de armazenamento acoplada em CA. Ele oferece 2400 W de entrada em CA e saída contínua conectada à rede (atualizável a partir de 800 W), até 3200 W de entrada máxima em CA, 2400 W de descarga da bateria e armazenamento expansível de 2,4 kWh até 14,4 kWh (até 16,8 kWh em configuração premium), permitindo maior autoconsumo e economia de custos.

SolarFlow 1600 AC+ - Opção de entrada acessível

O modelo de entrada SolarFlow 1600 AC+ é voltado para residências com sistemas FV de telhado já existentes e necessidades energéticas moderadas. Ele fornece 1600 W de entrada e saída em CA, com 800 W padrão de saída conectada à rede (atualizável para 1400 W por dispositivo ou 3600 W no modo premium). A capacidade da bateria começa em 1,92 kWh e pode ser expandida até 11,52 kWh, com até 1600 W de potência de descarga.

HEMS 2.0 & ZENKI™ 2.0

O HEMS 2.0 de última geração da Zendure integra painéis solares, baterias, bombas de calor e carregadores de VEs em uma plataforma inteligente unificada. Impulsionado pela IA ZENKI™ 2.0, ele prevê e otimiza os fluxos de energia, automatiza a economia de custos e oferece suporte a mais de 840 fornecedores de energia europeus. No Modo ZENKI™, os lares podem reduzir as contas de energia em até 73%. Todos os modelos contam com a proteção de bateria ZenGuard™, que inclui BMS duplo, recursos de automanutenção e supressão de incêndio, além de integração completa com casas inteligentes via MQTT (compatível com Home Assistant e Homey).

Do hardware ao ecossistema completo

Como pioneira original que introduziu o armazenamento de energia plug‑and‑play para varandas na Europa, a Zendure evoluiu de fabricante de hardware para fornecedora completa de soluções inteligentes de energia. Fundamental para essa transformação está o ZenWave™, o serviço dinâmico de varejo de eletricidade da Zendure, lançado inicialmente na Alemanha e agora em expansão por toda a Europa. Ele oferece preços de mercado em tempo real e energia renovável 100% certificada. Combinado com o agendamento do HEMS 2.0 e a IA ZENKI™, a otimização de energia muda de ajustes manuais para ser totalmente gerenciada pelo sistema, proporcionando potenciais economias anuais de até € 2.121 e reduzindo a pegada de carbono em mercados como o da Alemanha.

Hoje, a Zendure é a única marca que oferece um ecossistema integrado que une hardware de desempenho extremo, software inteligente HEMS e serviços de energia centrados no ZenWave™. Essas inovações oferecem às famílias independência energética durante todo o dia, retornos econômicos máximos e um estilo de vida mais sustentável.

Disponibilidade e preço

A nova série SolarFlow entrará em pré‑venda a partir de 10 de fevereiro de 2026. O preço sugerido (MSRP) é específico para cada mercado, com estruturas diferenciadas na Alemanha, França e Países Baixos, alinhadas às regulamentações e preferências locais. Para informações detalhadas sobre preços, especificações e opções de compra, acesse zendure.de.

Sobre a Zendure

A Zendure é pioneira global em Sistemas Plug-in de Gestão de Energia Residencial (HEMS), com sede nos centros tecnológicos do Vale do Silício, nos EUA, Greater Bay Area (China), Japão e Alemanha. A missão da Zendure é fornecer energia limpa confiável e acessível para lares em todo o mundo, popularizando as mais recentes tecnologias de energia EnergyTech. Seu inovador sistema de armazenamento de energia SolarFlow para varandas transforma a luz solar em uma fonte de energia segura, confiável e resiliente para o dia a dia.

