Zendure徵拓發佈新一代SolarFlow系列產品，標誌著向完整智能能源生態系統的全面進化

SolarFlow 2400 Pro是一款2400W雙向AC、AI驅動的陽台光儲系統，專為高功率陽台及屋頂應用場景設計。系統支持最高3000W DC輸入（4×750W MPPT），通過DC+AC耦合方式，光伏總輸入功率最高可達4800W。其可實現2400W持續並網輸出（默認800W，可升級），最大AC輸入功率3200W，電池容量可由2.4kWh擴展至14.4kWh（高配方案最高16.8kWh），並支持2400W放電功率。

SolarFlow 2400 AC+——高端存量屋頂改造方案

SolarFlow 2400 AC+專為已有屋頂光伏系統的家庭打造，是一款AC耦合型儲能升級方案。產品支持2400W AC輸入與持續並網輸出（默認800W，可升級），最大AC輸入功率3200W，電池放電功率2400W，儲能容量可從2.4kWh擴展至14.4kWh（高配最高16.8kWh），有效提升自發自用比例並顯著降低用電成本。

SolarFlow 1600 AC+ ——高性價比入門選擇

作為入門級產品，SolarFlow 1600 AC+面向已有屋頂光伏且用電需求適中的家庭。該產品支持1600W AC輸入與輸出，默認800W並網輸出（單機可升級至1400W，高配模式最高可達3600W），電池容量由1.92kWh起步，可擴展至11.52kWh，最大放電功率1600W。

HEMS 2.0與ZENKI™2.0

Zendure徵拓新一代HEMS 2.0可將太陽能組件、電池、熱泵及電動汽車充電樁整合至統一的智能平台。系統由ZENKI™ 2.0 AI驅動，可預測並優化能源流向，實現用能自動調度與成本最優配置，並已支持歐洲840餘家能源供應商。在ZENKI™模式下，家庭能源賬單最高可降低73%。所有新機型均搭載ZenGuard™電池安全防護系統，採用雙BMS架構，支持自維護與主動消防抑制，並通過MQTT實現與智能家居平台的深度集成（兼容Home Assistant與Homey）。

從硬件製造商邁向完整能源生態

作為最早將即插即用陽台儲能系統引入歐洲市場的品牌，Zendure徵拓已從單一硬件製造商全面進化為完整智能能源解決方案提供商。其中，ZenWave™動態電力零售服務是其生態升級的核心組成部分。該服務已率先在德國上線，並正加速向歐洲其他國家擴展，提供實時電價機制及100%認證綠色電力。結合HEMS 2.0的智能調度與ZENKI™ AI，家庭能源管理由手動調節升級為系統級自動優化，在德國等市場，用戶年均節省電費最高可達2121歐元，同時顯著降低碳排放。

目前，Zendure徵拓是業內唯一同時整合極致性能硬件、智能HEMS軟件以及以ZenWave™為核心的能源服務的品牌。該完整生態系統助力家庭實現全天候能源自主、最大化經濟回報，並邁向更加可持續的生活方式。

發售信息與價格

全新SolarFlow系列將於2026年2月10日起開啟預售。產品建議零售價因市場而異，並根據德國、法國及荷蘭等不同國家的法規與用戶偏好進行差異化定價。詳細價格、技術規格及購買信息，請訪問：zendure.de。

關於Zendure徵拓

Zendure徵拓是全球領先的即插即用家庭能源管理系統(HEMS)品牌，總部佈局於美國硅谷、中國大灣區、日本及德國等科技創新中心。公司致力於通過普及前沿能源科技，為全球家庭提供可靠、可負擔的清潔能源解決方案。其革命性的SolarFlow陽台儲能系統，將陽光轉化為安全、穩定且具韌性的日常能源。

