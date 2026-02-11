Zendure Luncurkan Seri SolarFlow Mutakhir, Berkembang Menuju Ekosistem Energi Pintar Terpadu

SolarFlow 2400 Pro merupakan sistem penyimpanan energi surya untuk balkon berbasiskan AC dua arah berdaya 2.400 W yang didukung kecerdasan buatan (AI). Produk ini dirancang untuk instalasi balkon atau atap berdaya besar. SolarFlow 2400 Pro mendukung input DC hingga 3.000 W (4×750 W MPPT) dengan total input PV mencapai 4.800 W melalui kombinasi coupling DC+AC. Sistem ini menghasilkan on-grid output secara berkelanjutan 2.400 W (dapat ditingkatkan dari standar 800 W), input AC maksimum 3.200 W, serta memiliki kapasitas baterai yang dapat ditambah dari 2,4 kWh hingga 14,4 kWh (hingga 16,8 kWh pada konfigurasi premium), dengan discharge power 2.400 W.

SolarFlow 2400 AC+ - Solusi Retrofit Premium

Dirancang khusus untuk sistem panel surya atap yang telah tersedia, SolarFlow 2400 AC+ merupakan peningkatan sistem penyimpanan energi berbasiskan AC. Perangkat ini menyediakan input AC dan on-grid output berkelanjutan 2.400 W (dapat ditingkatkan dari 800 W), input AC maksimum 3.200 W, battery discharge 2.400 W, serta kapasitas penyimpanan yang dapat ditambah dari 2,4 kWh hingga 14,4 kWh (hingga 16,8 kWh pada konfigurasi premium). Solusi ini turut mengoptimalkan konsumsi energi mandiri dan menghemat biaya listrik.

SolarFlow 1600 AC+ - Opsi Entry-Level yang Terjangkau

Sebagai model entry-level, SolarFlow 1600 AC+ cocok untuk rumah yang memakai sistem panel surya atap dengan kebutuhan energi menengah. Produk ini menawarkan input dan output AC 1.600 W dengan on-grid output standar 800 W (dapat ditingkatkan hingga 1.400 W per unit atau 3.600 W dalam moda premium). Kapasitas baterai dimulai dari 1,92 kWh dan dapat ditambah hingga 11,52 kWh dengan discharge hingga 1.600 W.

HEMS 2.0 & ZENKI™ 2.0

HEMS 2.0 generasi baru dari Zendure mengintegrasikan panel surya, baterai, pompa kalor, dan pengisi daya mobil listrik (EV) dalam satu platform cerdas terpadu. Didukung ZENKI™ 2.0 AI, sistem ini memprediksi dan mengoptimalkan aliran energi, mengotomatisasi penghematan biaya, serta mendukung lebih dari 840 penyedia energi di Eropa. Dalam Moda ZENKI™, pengguna rumahan dapat menghemat tagihan listrik hingga 73%. Seluruh model dilengkapi ZenGuard™ untuk sistem perlindungan baterai dengan sistem BMS ganda, fitur pemeliharaan mandiri, dan sistem penanggulangan kebakaran, serta terintegrasi dengan rumah pintar (smart home) melalui MQTT (kompatibel dengan Home Assistant dan Homey).

Dari Perangkat Keras Menuju Ekosistem Lengkap

Sebagai pionir industri yang memperkenalkan sistem penyimpanan energi balkon plug-and-play di Eropa, Zendure telah berevolusi dari produsen perangkat keras menjadi penyedia solusi energi cerdas dengan portofolio lengkap. Unsur utama dari transformasi Zendure adalah ZenWave™, layanan ritel listrik dinamis dari Zendure yang pertama kali diluncurkan di Jerman, dan kini diperluas ke berbagai negara Eropa. ZenWave™ menawarkan tarif listrik pasar secara real-time dan 100% pasokan energi hijau bersertifikat. Dengan dukungan fitur penjadwalan HEMS 2.0 dan AI ZENKI™, optimalisasi energi beralih dari penyesuaian manual menuju sistem cerdas yang dikelola sepenuhnya secara otomatis. Hal tersebut berpotensi menghemat tagihan listrik hingga €2.121 per tahun, serta menurunkan jejak karbon, khususnya di pasar seperti Jerman.

Saat ini, Zendure menjadi satu-satunya merek yang menawarkan ekosistem terintegrasi dengan menyatukan perangkat keras berperforma tinggi, perangkat lunak HEMS cerdas, dan layanan energi berbasiskan ZenWave™. Dengan inovasi tersebut, berbagai keluarga dapat mencapai kemandirian energi sepanjang hari, memperoleh manfaat ekonomi secara maksimal, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

Ketersediaan & Harga Produk

Seri SolarFlow terbaru dapat dipesan mulai 10 Februari 2026. Harga ritel yang direkomendasikan (MSRP) mengikuti kondisi masing-masing pasar dengan struktur berbeda di Jerman, Perancis, dan Belanda, memenuhi regulasi dan preferensi lokal. Informasi selengkapnya mengenai harga, spesifikasi, dan pembelian produk tersedia di zendure.de.

Tentang Zendure

Zendure adalah pelopor plug-in Home Energy Management Systems (HEMS) di pasar global dengan dukungan pusat teknologi di Silicon Valley (AS), Greater Bay Area Tiongkok, Jepang, dan Jerman. Zendure menyediakan energi bersih yang andal dan terjangkau bagi rumah tangga di seluruh dunia dengan memopulerkan teknologi energi terkini. Sistem penyimpanan energi surya balkon SolarFlow yang inovatif mengubah sinar matahari menjadi sumber energi yang aman, andal, dan tangguh untuk kebutuhan sehari-hari.

