Zendure uvádí pokročilou řadu SolarFlow, která znamená evoluci do kompletního inteligentního energetického ekosystému

DÜSSELDORF, NĚMECKO, 10. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Zendure dnes představuje tři nové modely SolarFlow: SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ a SolarFlow 1600 AC+. Tyto novinky doplňují špičkovou produktovou řadu od vlajkových lodí po základní modely a uspokojují různé potřeby – od balkonového solárního úložiště a integrace střešních FV systémů až po arbitráž tarifů Time-of-Use (TOU).

SolarFlow 2400 Pro – Vlajkový výkon

SolarFlow 2400 Pro je obousměrný AC systém balkonového solárního úložiště s umělou inteligencí o výkonu 2400 W. Je ideální pro instalace s vysokým výkonem, podporuje až 3000 W vstup DC (4×750 W MPPT) a celkový vstup PV až 4800 W při kombinaci DC+AC coupling. Poskytuje 2400 W trvalý výstup do sítě (lze upgradovat z výchozích 800 W), maximální vstupní výkon AC 3200 W a kapacitu baterie rozšiřitelnou od 2,4 kWh do 14,4 kWh (až 16,8 kWh v prémiové konfiguraci), s výbojem až 2400 W.

SolarFlow 2400 AC+ – Prémiové retrofit řešení

SolarFlow 2400 AC+ je AC-coupled systém pro upgrade stávajících střešních FV instalací. Nabízí 2400 W vstup a trvalý výstup AC (upgradovatelný z 800 W), maximální vstupní výkon AC až 3200 W, výboj baterie 2400 W a kapacitu rozšiřitelnou od 2,4 kWh do 14,4 kWh (až 16,8 kWh v prémiové verzi), což zajišťuje vyšší vlastní spotřebu a úspory.

SolarFlow 1600 AC+ – Dostupná základní varianta

SolarFlow 1600 AC+ je základní model pro domácnosti se stávajícími FV systémy a středními nároky. Poskytuje 1600 W vstup i výstup AC, výchozí výstup do sítě 800 W (upgradovatelný na 1400 W na zařízení nebo 3600 W v prémiovém režimu). Kapacita baterie začíná na 1,92 kWh a lze ji rozšířit až na 11,52 kWh, s maximálním výbojem 1600 W.

HEMS 2.0 & ZENKI™ 2.0

HEMS 2.0 od Zendure je nová generace systému správy domácí energie, který integruje solární panely, baterie, tepelná čerpadla a elektromobily do jedné inteligentní platformy. Pohání ho ZENKI™ 2.0 – umělá inteligence, která předpovídá a optimalizuje toky energie, automatizuje úspory a podporuje přes 840 evropských dodavatelů energie. V režimu ZENKI™ lze snížit účty za energii až o 73 %. Všechny modely obsahují systém ochrany baterií ZenGuard™ s dvojitou BMS, automatickou údržbou a samo-hašením při 170 °C, plus plnou integraci do chytré domácnosti přes protokol MQTT (kompatibilní s Home Assistant a Homey).

Od hardwaru k kompletnímu ekosystému

Zendure, původní průkopník plug-and-play balkonového úložiště, se vyvinul z výrobce hardwaru na poskytovatele kompletních inteligentních energetických řešení. Klíčovou součástí je ZenWave™ – dynamická služba prodeje elektřiny s cenami v reálném čase a 100% certifikovanou zelenou energií. V kombinaci s HEMS 2.0 a ZENKI™ AI umožňuje automatické posuny spotřeby, což přináší roční úspory až 2 121 € a výrazné snížení uhlíkové stopy.

Dostupnost a ceny

Nová řada SolarFlow bude v předprodeji od 10. února 2026. Ceny se liší podle trhu (Německo, Francie, Nizozemsko) podle místních předpisů. Podrobnosti na zendure.com.

O společnosti Zendure

Zendure je globálním průkopníkem plug-in systémů správy domácí energie (HEMS) se sídly v Silicon Valley, Greater Bay Area (Čína), Japonsku a Německu. Jejím posláním je zpřístupnit spolehlivou a cenově dostupnou čistou energii domácnostem po celém světě prostřednictvím inovativních technologií EnergyTech.

KONTAKT: Chris Patrick, [email protected]

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2890777/image_1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg

