Zendure wprowadza zaawansowaną serię SolarFlow, oznaczającą ewolucję w kierunku kompletnego inteligentnego ekosystemu energetycznego

DÜSSELDORF, NIEMCY, 10 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Zendure przedstawia dziś trzy nowe modele SolarFlow: SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ oraz SolarFlow 1600 AC+. Nowości te uzupełniają wiodącą w branży linię produktów od flagowych po podstawowe rozwiązania, odpowiadając na różnorodne potrzeby – od balkonowych magazynów solarnych i integracji dachowych instalacji PV po arbitraż taryf Time-of-Use (TOU).

SolarFlow 2400 Pro – Flagowa wydajność

SolarFlow 2400 Pro to dwukierunkowy system magazynowania energii słonecznej na balkon z AI o mocy 2400 W. Idealny do instalacji o wysokiej mocy, obsługuje do 3000 W wejścia DC (4×750 W MPPT) oraz do 4800 W łącznie przy połączeniu DC+AC. Zapewnia 2400 W ciągłej mocy wyjściowej do sieci (możliwość upgrade'u z domyślnych 800 W), maksymalną moc wejściową AC 3200 W oraz pojemność baterii rozszerzalną od 2,4 kWh do 14,4 kWh (do 16,8 kWh w konfiguracji premium), z rozładowaniem do 2400 W.

SolarFlow 2400 AC+ – Premium retrofit

SolarFlow 2400 AC+ to system magazynowania AC-coupled przeznaczony do modernizacji istniejących dachowych instalacji PV. Oferuje 2400 W wejścia i ciągłej mocy wyjściowej AC (upgrade z 800 W), maksymalną moc wejściową AC do 3200 W, rozładowanie baterii 2400 W oraz pojemność rozszerzalną od 2,4 kWh do 14,4 kWh (do 16,8 kWh w wersji premium), co zapewnia wyższe samozużycie i oszczędności.

SolarFlow 1600 AC+ – Przystępna opcja podstawowa

SolarFlow 1600 AC+ to model podstawowy dla domów z istniejącymi instalacjami PV i umiarkowanymi potrzebami. Zapewnia 1600 W wejścia i wyjścia AC, domyślną moc wyjściową do sieci 800 W (upgrade do 1400 W na urządzenie lub 3600 W w trybie premium). Pojemność baterii zaczyna się od 1,92 kWh i można ją rozszerzyć do 11,52 kWh, z maksymalnym rozładowaniem 1600 W.

HEMS 2.0 & ZENKI™ 2.0

HEMS 2.0 Zendure to nowa generacja systemu zarządzania energią domową, integrująca panele słoneczne, baterie, pompy ciepła i pojazdy elektryczne w jednej inteligentnej platformie. Napędza go ZENKI™ 2.0 – sztuczna inteligencja przewidująca i optymalizująca przepływy energii, automatyzująca oszczędności i obsługująca ponad 840 europejskich dostawców energii. W trybie ZENKI™ rachunki za energię można obniżyć nawet o 73 %. Wszystkie modele posiadają system ochrony baterii ZenGuard™ z podwójnym BMS, automatyczną konserwacją i samogaszeniem w 170°C oraz pełną integrację ze smart home przez protokół MQTT (kompatybilny z Home Assistant i Homey).

Od sprzętu do kompletnego ekosystemu

Zendure, pionier plug-and-play magazynów balkonowych, przekształcił się z producenta sprzętu w dostawcę kompletnych inteligentnych rozwiązań energetycznych. Kluczowym elementem jest ZenWave™ – dynamiczna usługa sprzedaży prądu z cenami rynkowymi w czasie rzeczywistym i 100% certyfikowaną zieloną energią. W połączeniu z HEMS 2.0 i ZENKI™ AI umożliwia automatyczne przesunięcia zużycia, oferując roczne oszczędności do 2121 € i znaczną redukcję emisji CO₂.

Dostępność i ceny

Nowa seria SolarFlow będzie dostępna w przedsprzedaży od 10 lutego 2026. Ceny różnią się w zależności od rynku (Niemcy, Francja, Holandia) zgodnie z lokalnymi regulacjami. Szczegóły na zendure.com.

O Zendure

Zendure jest globalnym pionierem systemów plug-in zarządzania energią domową (HEMS) z siedzibami w centrach technologicznych Silicon Valley, Greater Bay Area (Chiny), Japonii i Niemczech. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnej i przystępnej cenowo czystej energii gospodarstwom domowym na całym świecie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom EnergyTech.

