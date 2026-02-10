Zendure wprowadza zaawansowaną serię SolarFlow, oznaczającą ewolucję w kierunku kompletnego inteligentnego ekosystemu energetycznego

News provided by

Zendure DE GmbH

Feb 10, 2026, 06:55 ET

DÜSSELDORF, NIEMCY, 10 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Zendure przedstawia dziś trzy nowe modele SolarFlow: SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ oraz SolarFlow 1600 AC+. Nowości te uzupełniają wiodącą w branży linię produktów od flagowych po podstawowe rozwiązania, odpowiadając na różnorodne potrzeby – od balkonowych magazynów solarnych i integracji dachowych instalacji PV po arbitraż taryf Time-of-Use (TOU).

SolarFlow 2400 Pro – Flagowa wydajność

Continue Reading
image_1
image_1

SolarFlow 2400 Pro to dwukierunkowy system magazynowania energii słonecznej na balkon z AI o mocy 2400 W. Idealny do instalacji o wysokiej mocy, obsługuje do 3000 W wejścia DC (4×750 W MPPT) oraz do 4800 W łącznie przy połączeniu DC+AC. Zapewnia 2400 W ciągłej mocy wyjściowej do sieci (możliwość upgrade'u z domyślnych 800 W), maksymalną moc wejściową AC 3200 W oraz pojemność baterii rozszerzalną od 2,4 kWh do 14,4 kWh (do 16,8 kWh w konfiguracji premium), z rozładowaniem do 2400 W.

SolarFlow 2400 AC+ – Premium retrofit

SolarFlow 2400 AC+ to system magazynowania AC-coupled przeznaczony do modernizacji istniejących dachowych instalacji PV. Oferuje 2400 W wejścia i ciągłej mocy wyjściowej AC (upgrade z 800 W), maksymalną moc wejściową AC do 3200 W, rozładowanie baterii 2400 W oraz pojemność rozszerzalną od 2,4 kWh do 14,4 kWh (do 16,8 kWh w wersji premium), co zapewnia wyższe samozużycie i oszczędności.

SolarFlow 1600 AC+ – Przystępna opcja podstawowa

SolarFlow 1600 AC+ to model podstawowy dla domów z istniejącymi instalacjami PV i umiarkowanymi potrzebami. Zapewnia 1600 W wejścia i wyjścia AC, domyślną moc wyjściową do sieci 800 W (upgrade do 1400 W na urządzenie lub 3600 W w trybie premium). Pojemność baterii zaczyna się od 1,92 kWh i można ją rozszerzyć do 11,52 kWh, z maksymalnym rozładowaniem 1600 W.

HEMS 2.0 & ZENKI™ 2.0

HEMS 2.0 Zendure to nowa generacja systemu zarządzania energią domową, integrująca panele słoneczne, baterie, pompy ciepła i pojazdy elektryczne w jednej inteligentnej platformie. Napędza go ZENKI™ 2.0 – sztuczna inteligencja przewidująca i optymalizująca przepływy energii, automatyzująca oszczędności i obsługująca ponad 840 europejskich dostawców energii. W trybie ZENKI™ rachunki za energię można obniżyć nawet o 73 %. Wszystkie modele posiadają system ochrony baterii ZenGuard™ z podwójnym BMS, automatyczną konserwacją i samogaszeniem w 170°C oraz pełną integrację ze smart home przez protokół MQTT (kompatybilny z Home Assistant i Homey).

Od sprzętu do kompletnego ekosystemu

Zendure, pionier plug-and-play magazynów balkonowych, przekształcił się z producenta sprzętu w dostawcę kompletnych inteligentnych rozwiązań energetycznych. Kluczowym elementem jest ZenWave™ – dynamiczna usługa sprzedaży prądu z cenami rynkowymi w czasie rzeczywistym i 100% certyfikowaną zieloną energią. W połączeniu z HEMS 2.0 i ZENKI™ AI umożliwia automatyczne przesunięcia zużycia, oferując roczne oszczędności do 2121 € i znaczną redukcję emisji CO₂.

Dostępność i ceny

Nowa seria SolarFlow będzie dostępna w przedsprzedaży od 10 lutego 2026. Ceny różnią się w zależności od rynku (Niemcy, Francja, Holandia) zgodnie z lokalnymi regulacjami. Szczegóły na zendure.com.

O Zendure

Zendure jest globalnym pionierem systemów plug-in zarządzania energią domową (HEMS) z siedzibami w centrach technologicznych Silicon Valley, Greater Bay Area (Chiny), Japonii i Niemczech. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnej i przystępnej cenowo czystej energii gospodarstwom domowym na całym świecie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom EnergyTech.

KONTAKT: Chris Patrick, [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2890777/image_1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Zendure Lancia la Nuova Serie SolarFlow Avanzata, Segnando l'Evoluzione verso un Ecosistema Energetico Domestico Intelligente Completo

Zendure Lancia la Nuova Serie SolarFlow Avanzata, Segnando l'Evoluzione verso un Ecosistema Energetico Domestico Intelligente Completo

Zendure presenta oggi tre nuovi modelli SolarFlow: SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ e SolarFlow 1600 AC+. Queste novità completano una gamma di ...
Zendure introduceert geavanceerde SolarFlow-serie en brengt complete slimme energie-oplossing voor thuis

Zendure introduceert geavanceerde SolarFlow-serie en brengt complete slimme energie-oplossing voor thuis

Zendure, wereldwijde pionier op het gebied van plug-in Home Energy Management Systems (HEMS), presenteert twee nieuwe modellen binnen de...
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Alternative Energies

Alternative Energies

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics