Spoločnosť Zendure uvádza na trh pokročilú sériu SolarFlow, ktorá predstavuje evolúciu do kompletného ekosystému inteligentnej energie
Feb 10, 2026, 11:10 ET
DÜSSELDORF, Nemecko, 10. februára 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, globálny priekopník v oblasti plug-in systémov hospodárenia s energiou domácnosti (HEMS), dnes predstavuje tri nové modely SolarFlow – SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ a SolarFlow 1600 AC+. Tieto práve uvádzané produkty na trh dopĺňajú ponuku produktov s poprednými prvkami v odvetví. Zahŕňajú riešenia od vlajkových produktov až po základné riešenia. Venuje sa rozmanitým potrebám spotrebiteľov, od skladovania solárnej energie na balkónoch a integrácie strešných fotovoltických systémov až po tarifnú arbitráž podľa času používania (TOU).
SolarFlow 2400 Pro – vlajkový produkt z hľadiska výkonu
SolarFlow 2400 Pro je solárne úložisko na balkóny s obojsmerným systém na striedavý prúd s výkonom 2 400 W riadeným umelou inteligenciou, určené pre vysokovýkonné inštalácie na balkónoch alebo strechách. Podporuje vstupný výkon až 3 000 W jednosmerného prúdu (4×750 W MPPT), pričom celkový vstupný výkon fotovoltického panelu dosahuje 4 800 W pri kombinácii prepojenia jednosmerného a striedavého prúdu. Poskytuje nepretržitý sieťový výstup s výkonom 2 400 W (s možnosťou navýšenia z predvolených 800 W), maximálny výkon 3 200 W striedavého prúdu na vstupe a kapacitu batérie rozšíriteľnú z 2,4 kWh na 14,4 kWh (v prémiových konfiguráciách až 16,8 kWh) s vybíjacím výkonom 2 400 W.
SolarFlow 2400 AC+ – prémiové riešenie pre dodatočnú montáž
SolarFlow 2400 AC+ je vylepšený systém úložiska s prepojením na striedavý prúd, optimalizovaný pre existujúce strešné fotovoltické systémy. Poskytuje striedavý vstupný výkon 2 400 W a nepretržitý sieťový výstup (s možnosťou navýšenia z 800 W), maximálny striedavý vstupný výkon až 3 200 W, vybíjací výkon batérie 2 400 W a rozšíriteľné úložisko z 2,4 kWh na 14,4 kWh (v prémiovom nastavení až 16,8 kWh), čo umožňuje vyššiu vlastnú spotrebu a úsporu nákladov.
SolarFlow 1600 AC+ – cenovo dostupná základná možnosť
Základný model SolarFlow 1600 AC+ je určený pre domácnosti s existujúcimi strešnými fotovoltickými systémami a miernymi energetickými potrebami. Poskytuje vstupný a výstupný výkon 1 600 W striedavého prúdu s predvoleným výkonom 800 W pre pripojenie k sieti (rozšíriteľný na 1 400 W na zariadenie alebo 3 600 W v prémiovom režime). Kapacita batérie začína od 1,92 kWh s možnosťou rozšírenia na 11,52 kWh s vybíjacím výkonom až 1 600 W.
HEMS 2.0 a ZENKI™ 2.0
Systém HEMS 2.0 novej generácie od spoločnosti Zendure integruje solárne panely, batérie, tepelné čerpadlá a nabíjačky elektromobilov do jednotnej inteligentnej platformy. Vďaka umelej inteligencii ZENKI™ 2.0 predpovedá a optimalizuje toky energie, automatizuje úspory nákladov a podporuje viac ako 840 európskych dodávateľov energie. V režime ZENKI™ môžu domácnosti znížiť účty za energie až o 73 %. Všetky modely sú vybavené ochranou batérie ZenGuard™ s duálnym systémom BMS, samoobslužným a protipožiarnym systémom a plnou integráciou inteligentnej domácnosti prostredníctvom MQTT (kompatibilné s Home Assistant a Homey).
Od hardvéru po kompletný ekosystém
Spoločnosť Zendure, ktorá bola pôvodným priekopníkom a zaviedla do Európy systém skladovania energie typu „plug-and-play" pre balkóny, sa z výrobcu hardvéru vyvinula na poskytovateľa komplexných inteligentných energetických riešení. Ústredným prvkom tejto transformácie je ZenWave™, dynamická služba pre maloobchodný predaj elektriny spoločnosti Zendure, ktorá bola prvýkrát spustená v Nemecku a teraz sa rozširuje po celej Európe. Ponúka trhové ceny v reálnom čase a 100 % certifikovanú zelenú energiu. V kombinácii so systémom plánovania HEMS 2.0 a ZENKI™ s podporou umelej inteligencie sa optimalizácia energie presúva z manuálnych úprav na plne systémom riadenú inteligenciu, čo prináša potenciálne ročné úspory až do výšky 2 121 EUR a znižuje uhlíkovú stopu na trhoch, ako je Nemecko.
Dnes je Zendure jedinou značkou ponúkajúcou integrovaný ekosystém, ktorý spája extrémne výkonný hardvér, inteligentný softvér HEMS a ZenWave™ so zameraním na energetické služby. Tieto inovácie posilňujú rodiny celodennou energetickou nezávislosťou, maximálnymi ekonomickými výnosmi a udržateľnejším životným štýlom.
Dostupnosť a ceny
Nová séria SolarFlow bude dostupná v predpredaji od 10. februára 2026. Ceny v rámci odporúčanej maloobchodnej ceny sú špecifické pre daný trh a v Nemecku, Francúzsku a Holandsku sú štruktúry diferencované tak, aby vyhovovali miestnym predpisom a preferenciám. Podrobné ceny, špecifikácie a informácie o kúpe nájdete na stránke zendure.de.
O spoločnosti Zendure
Zendure je globálnym priekopníkom v oblasti plug-in systémov hospodárenia s energiou domácnosti (HEMS) so sídlom v technologických centrách Silicon Valley v USA, Greater Bay Area v Číne, Japonsku a Nemecku. Poslaním spoločnosti Zendure je dodávať spoľahlivú a cenovo dostupnú čistú energiu pre domácnosti na celom svete popularizáciou najnovších energetických technológií. Jeho revolučný systém skladovania energie SolarFlow pre balkóny premieňa slnečné svetlo na bezpečný, spoľahlivý a odolný zdroj energie pre každodenný život.
