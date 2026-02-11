Zendure запускает производство усовершенствованной серии SolarFlow, в результате чего ее экосистема умного энергопотребления становится завершенной

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 11 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Zendure, мировой первопроходец в области систем управления энергопотреблением (HEMS), подключаемых к домовым энергосистемам, представляет три новые модели SolarFlow — SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ и SolarFlow 1600 AC+. Запуск производства этих систем делает ведущий в отрасли ассортимент изделий, включающий решения от флагманских до начального уровня, полным и отвечающим разнообразным потребностям потребителей, от балконного накопителя солнечной энергии до устанавливаемой на крыше системы фотоэлектрических панелей, позволяющей компенсировать изменения стоимости электроэнергии в зависимости от времени суток (TOU).

SolarFlow 2400 Pro — флагманская производительность

SolarFlow 2400 Pro — это двунаправленная балконная система переменного тока для хранения солнечной энергии мощностью 2400 Вт, использующая ИИ и предназначенная для мощных балконных или устанавливаемых на крыше систем. Она поддерживает до 3000 Вт (4 контроллера MPPT по 750 Вт) постоянного тока на входе при суммарной мощности поступающего с фотоэлектрических панелей тока до 4800 Вт при одновременном использовании связи по постоянному и переменному току. Эта система обеспечивает непрерывную выходную мощность при подключении к электросети 2400 Вт (требуется наращивание с имеющихся по умолчанию 800 Вт), максимальную входную мощность переменного тока 3200 Вт и возможность наращивания емкости аккумуляторной батареи с 2,4 кВтч до 14,4 кВтч (до 16,8 кВтч в премиум-конфигурациях) при мощности разрядки 2400 Вт.

SolarFlow 2400 AC+: решение премиум-класса для модернизации

Оптимизированное для существующих устанавливаемых на крыше фотоэлектрических систем решение SolarFlow 2400 AC+ предназначено для модернизации систем накопления и хранения энергии со связью по переменному току. Данная система имеет непрерывную выходную мощность переменного тока при подключении к электросети 2400 Вт (требуется наращивание с 800 Вт), максимальную входную мощность переменного тока до 3200 Вт, мощность разрядки батареи 2400 Вт и наращиваемую с 2,4 кВтч до 14,4 кВтч (до 16,8 кВтч в премиум-конфигурации) систему накопления и хранения энергии, что обеспечивает более высокое собственное потребление своей энергии и снижение затрат.

SolarFlow 1600 AC+: доступный вариант начального уровня

Система начального уровня SolarFlow 1600 AC+ предназначена для домов с существующими солнечными панелями на крыше и умеренным потреблением энергии. Она имеет входную и выходную мощность 1600 Вт переменного тока с выходной мощностью при подключении к электросети по умолчанию равной 800 Вт (возможно наращивание до 1400 Вт на устройство или 3600 Вт в премиум-режиме). Емкость аккумулятора от 1,92 кВтч с возможностью наращивания до 11,52 кВтч, и мощность разрядки до 1600 Вт.

HEMS 2.0 и ZENKI™ 2.0

Система нового поколения HEMS 2.0 компании Zendure объединяет солнечные панели, аккумуляторы, тепловые насосы и зарядные устройства для электромобилей в единую интеллектуальную платформу. Благодаря использованию ИИ ZENKI™ 2.0 система прогнозирует и оптимизирует потоки энергии, автоматизирует снижение затрат и поддерживает более 840 европейских поставщиков энергии. В режиме ZENKI™ домохозяйства могут экономить на счетах за электроэнергию до 73 %. Все модели оснащены защитой батареи ZenGuard™ с двойной системой BMS, самообслуживанием и пожаротушением, а также полной интеграцией с умным домом по протоколу MQTT (совместима с Home Assistant и Homey).

От оборудования до полной экосистемы

Будучи первопроходцем, предложившим в Европе готовую к подключению балконную систему накопления и хранения энергии, компания Zendure превратилась из производителя оборудования в поставщика комплексных интеллектуальных энергетических решений. Центральное место в этой трансформации занимает ZenWave™, динамичная служба розничной продажи электроэнергии компании Zendure, впервые запущенная в Германии и теперь распространяющаяся по всей Европе. Она предлагает текущие рыночные цены и на 100 % сертифицированную экологичную энергию. За счет сочетания средств планирования HEMS 2.0 и искусственного интеллекта ZENKI™ обеспечивается переход от оптимизации энергопотребления вручную к полностью управляемому системой интеллекту, что дает потенциальную годовую экономию до 2121 евро и позволяет снизить выбросы углекислого газа на таких рынках, как Германия.

Сегодня Zendure является единственным брендом, предлагающим интегрированную экосистему, которая объединяет высокопроизводительное оборудование, интеллектуальное программное обеспечение HEMS и энергетические службы, ориентированные на ZenWave™. Эти инновации обеспечивают семьям энергетическую независимость в течение всего дня, максимальную экономическую эффективность и более экологичный образ жизни.

Наличие и цены

Предварительные заказы систем SolarFlow будут приниматься с 10 февраля 2026 года. Рекомендованная производителем розничная цена (MSRP) зависит от рынка, с дифференцированными структурами в Германии, Франции и Нидерландах в соответствии с местными правилами и предпочтениями. Для получения подробной информации о ценах, характеристиках и покупке посетите веб-сайт zendure.de.

О компании Zendure

Компания Zendure является мировым первопроходцем в сфере готовых к подключению домовых систем управления энергопотреблением (HEMS) и размещается в технологических центрах Кремниевой долины, США, в районе Большого залива в Китае, Японии и Германии. Задачей компании Zendure является обеспечение надежной и доступной по цене чистой энергией домохозяйств по всему миру и популяризация новейших энергетических технологий. Революционная балконная система накопления и хранения энергии SolarFlow преобразует солнечный свет в безопасный, надежный и устойчивый источник энергии для повседневной жизни.

КОНТАКТЫ: Крис Патрик (Chris Patrick), [email protected]

