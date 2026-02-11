Zendure تطلق سلسلة SolarFlow المتقدمة ، خطوة للتطور نحو منظومة كاملة للطاقة الذكية

دوسلدورف، ألمانيا, 11 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم شركة "زيندور" Zendure، الرائد العالمي في "أنظمة إدارة الطاقة المنزلية" (HEMS) ، عن ثلاثة نماذج جديدة من سلسلة SolarFlow؛ هي: SolarFlow 2400 Pro و SolarFlow 2400 AC+ و SolarFlow 1600 AC+. هذه الإطلاقات تكمل مصفوفة منتجات رائدة في الصناعة تمتد إلى حلول رائدة على مستوى البدء، وتلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة من تخزين الطاقة الشمسية في الشرفات وتكامل الطاقة الكهروضوئية على الأسطح إلى المراجحة الجمركية لفترة الاستخدام.

SolarFlow 2400 Pro - أداء رائد

SolarFlow 2400 Pro هو نظام تخزين شمسي للشرفات بقدرة 2400 واط ثنائي الاتجاه للتيار المتردد القائم على الذكاء الاصطناعي ، المصمم للتركيبات عالية الطاقة للشرفات أو الأسطح. يدعم طاقة إدخال تصل إلى 3000 واط للتيار المباشر (4 × 750 واط لتتبع نقطة الطاقة القصوى) ، حيث يصل إجمالي إدخال الطاقة الكهروضوئية إلى 4800 واط عند الجمع بين مزيج التيار المباشر + التيار المتردد. إنه يوفر 2400 واط من الإنتاج المستمر على الشبكة (يمكن ترقيته من 800 واط افتراضيًا) ، طاقة إدخال للتيار المتردد بقدرة 3200 واط ، وقدرة البطارية قابلة للتوسع من 2.4 كيلوواط إلى 14.4 كيلوواط (ما يصل إلى 16.8 كيلوواط في التكوينات المتميزة) ، مع طاقة تفريغ 2400 واط.

SolarFlow 2400 AC+ - حل إعادة التجهيز المتميز

حل SolarFlow 2400 AC+، الذي تم تحسينه لأنظمة الطاقة الكهروضوئية الموجودة على الأسطح، هو ترقية تخزين مزدوجة متصلة بالتيار المتردد. يوفر طاقة إدخال بقدرة 2400 واط للتيار المتردد وطاقة خرج متواصلة على الشبكة (يمكن ترقيتها من 800 واط) ، وطاقة إدخال تصل إلى 3200 واط للتيار المتردد بحد أقصى ، وتفريغ البطارية بقدرة 2400 واط ، والتخزين القابل للتوسع من 2.4 كيلوواط/ساعة إلى 14.4 كيلوواط/ساعة (ما يصل إلى 16.8 كيلوواط/ساعة في الإعداد المتميز) ، مما يتيح زيادة الاستهلاك الذاتي وتوفير التكاليف.

SolarFlow 1600 AC+ - خيار المستوى المبتدئ بأسعار معقولة

يستهدف حل SolarFlow 1600 AC+ للمستوى المبتدئ المنازل ذات أنظمة الطاقة الكهروضوئية الموجودة على الأسطح واحتياجات الطاقة المعتدلة. إنه يوفر 1600 واط من طاقة الإدخال والإخراج للتيار المتردد، مع 800 واط من المخرجات الافتراضية على الشبكة (يمكن ترقيتها إلى 1400 واط لكل جهاز أو 3600 واط في الوضع المتميز). تبدأ سعة البطارية عند 1.92 كيلوواط/ساعة وتتوسع إلى 11.52 كيلوواط/ساعة ، مع تفريغ يصل إلى 1600 واط.

HEMS 2.0 وZENKITM 2.0

الجيل التالي من نظام HEMS 2.0 من "زيندور" يدمج الألواح الشمسية والبطاريات ومضخات الحرارة وشاحنات السيارات في منصة ذكية موحدة. مدعومًا بتقنية ZENKI™ 2.0 بالذكاء الاصطناعي، فإنه يتوقع ويحسن تدفقات الطاقة ، ويقوم بأتمتة توفير التكاليف ، ويدعم أكثر من 840 مزودًا أوروبيًا للطاقة. في وضع ZENKI™ ، يمكن للأسر تقليل فواتير الطاقة بنسبة تصل إلى 73٪. تحتوي جميع النماذج على حماية بطارية ZenGuard™ مع نظام لإدارة البطارية مزدوج، والصيانة الذاتية ، وإخماد الحرائق ، بالإضافة إلى التكامل الكامل للمنزل الذكي عبر وسيط MQTT (متوافق مع أنظمة Home Assistant وHomey).

من الأجهزة إلى منظومة كاملة

بصفتها الرائد الأصلي الذي قدّم حلول تخزين الطاقة الجاهزة للاستخدام في الشرفات إلى أوروبا ، تطورت "زيندور" من شركة لتصنيع الأجهزة إلى مزود كامل لحلول الطاقة الذكية. مركز هذا التحول هو ZenWave™، وهي خدمة تجزئة الكهرباء الديناميكية من شركة "زيندور" ، التي تم إطلاقها لأول مرة في ألمانيا وتتوسع الآن في جميع أنحاء أوروبا. وهي تقدم أسعار السوق في الوقت الفعلي والطاقة الخضراء المعتمدة بنسبة 100٪. جنبًا إلى جنب مع جدولة نظام HEMS 2.0 وتقنية ZenWave™ بالذكاء الاصطناعي ، ينتقل تحسين الطاقة من التعديلات اليدوية إلى الذكاء الذي يتم إدارته بالكامل ، مما يؤدي إلى وفورات سنوية محتملة تصل إلى 2,121 يورو وتقليل بصمة الكربون في أسواق مثل ألمانيا.

اليوم ، تعد "زيندور" العلامة التجارية الوحيدة التي تقدم منظومة متكاملة تدمج الأجهزة فائقة الأداء ، وبرامج "أنظمة إدارة الطاقة المنزلية" الذكية (HEMS)، وخدمات الطاقة المتمحورة حول تقنية ZenWave™. هذه الابتكارات تمكّن الأسر من تحقيق الاستقلالية في استخدام الطاقة على مدار اليوم، وتحقيق الحد الأقصى من العائدات الاقتصادية، والاستمتاع بأسلوب حياة أكثر استدامة.

التوفُّر والأسعار

ستكون سلسلة SolarFlow الجديدة متاحة للبيع المسبق بدءًا من 10 فبراير 2026. يعد تسعير "سعر التجزئة المقترح من المصنِّع" محددًا للسوق ، مع وجود هياكل متباينة في ألمانيا وفرنسا وهولندا للتوافق مع اللوائح والتفضيلات المحلية. للحصول على معلومات مفصلة عن الأسعار والمواصفات ومعلومات الشراء ، تفضلوا بزيارة موقع الويب zendure.de.

حول Zendure

شركة "زيندور" هي الرائدة العالمية في "أنظمة إدارة الطاقة المنزلية" التي تستند إلى مراكز التكنولوجيا في وادي السيليكون ، الولايات المتحدة الأمريكية ، ومنطقة الخليج الكبرى في الصين واليابان وألمانيا. تتمثل مهمة "زيندور" في تقديم طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار معقولة للأسر في جميع أنحاء العالم من خلال تعميم أحدث تقنيات EnergyTech. يقوم نظام تخزين الطاقة الثوري في الشرفات SolarFlow بتحويل ضوء الشمس إلى مصدر طاقة آمن وموثوق ومرن للحياة اليومية.

للتواصل: Chris Patrick، بريد إلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2890777/image_1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg