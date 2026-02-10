Zendure introduceert geavanceerde SolarFlow-serie en brengt complete slimme energie-oplossing voor thuis

AMSTERDAM, 10 februari 2026 /PRNewswire/ -- Zendure , wereldwijde pionier op het gebied van plug-in Home Energy Management Systems (HEMS), presenteert twee nieuwe modellen binnen de SolarFlow-serie voor de Nederlandse markt: de SolarFlow 2400 AC+, de SolarFlow 2400 Pro, en de SolarFlow 1600 AC+. Met deze thuisbatterijen speelt Zendure in op de groeiende behoefte om zelf opgewekte zonne-energie beter te benutten en slim om te gaan met wisselende stroomtarieven. De SolarFlow 2400 AC+, de SolarFlow 2400 Pro, en de SolarFlow 1600 AC+ zijn vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order op de website van Zendure .

SolarFlow 2400 AC+ – De premium batterij voor bestaande dakzonnepanelen

De SolarFlow 2400 AC+ is een AC-gekoppeld retrofit-energiesysteem dat speciaal is ontwikkeld voor huishoudens met bestaande zonnepanelen op het dak. Het systeem kan eenvoudig worden toegevoegd, zonder ingrijpende aanpassingen aan de huidige installatie.



De batterij ondersteunt een AC-ingang van 2400W (met een maximale AC-ingang tot 3200W) en levert continu stroom terug aan het net, standaard 800W en uitbreidbaar. Het systeem biedt een batterij-ontlaadvermogen van 2400W en de opslagcapaciteit is flexibel schaalbaar en kan worden uitgebreid van 2,4 kWh tot 14,4 kWh, of zelfs 16,8 kWh in een premium configuratie met maximaal vijf batterijen. Daarmee is het systeem geschikt voor huishoudens die hun eigen zonne-energie maximaal willen benutten, hun zelfconsumptie willen verhogen en hun afhankelijkheid van het elektriciteitsnet willen verkleinen.

SolarFlow 2400 Pro – Flagshipprestaties voor hoogvermogeninstallaties

De SolarFlow 2400 Pro is een bi-directioneel 2400W AC, AI-gestuurd balkonopslagsysteem voor zonne-energie. Het is het vlaggenschipmodel voor maximale prestaties en ideaal voor nieuwe hoogvermogen balkon- of dakinstallaties. Het ondersteunt tot 3000W DC-input (4×750W MPPT), waarbij de totale PV-input kan oplopen tot 4800W dankzij de combinatie van DC- en AC-koppeling. Het levert een continue on-grid output van 2400W (upgradebaar vanaf de standaard 800W), een maximale AC-input van 3200W, en een uitbreidbare batterijcapaciteit van 2,4kWh tot 14,4kWh (tot 16,8kWh in premiumconfiguraties). De batterijontlading bereikt 2400W, wat zorgt voor krachtige piekondersteuning.

SolarFlow 1600 AC+ – Betaalbare instapversie van slimme opslag

De SolarFlow 1600 AC+ is het instapmodel binnen de AC-gekoppelde retrofit-energiesysteem en richt zich op woningen met een lagere piekvraag of oudere zonnepanelensystemen. Het systeem biedt een 1600W AC-ingang en -uitgang, met een standaard teruglevering van 800W, die uitbreidbaar is tot 1400W per apparaat of 3600W met extra batterij in premium modus.

De batterijcapaciteit begint bij 1,92 kWh en is uitbreidbaar tot maximaal 11,52 kWh, met een maximale ontlading van 1600W afhankelijk van de configuratie. Daarmee vormt de SolarFlow 1600 AC+ een betaalbare en toegankelijke manier om zonne-energie op te slaan en slimmer te gebruiken, zonder complexe installatie.

Slim energiebeheer met HEMS 2.0 & ZENKI™ 2.0

De nieuwe SolarFlow-modellen maken deel uit van HEMS 2.0, het vernieuwde Home Energy Management System van Zendure. Dit is een uitgebreid, intelligent en sterk geïntegreerd platform dat zonnepanelen, thuisbatterijen, warmtepompen en elektrische voertuigen samenbrengt in één slim energiesysteem voor het hele huis.

HEMS 2.0 is opgebouwd uit meerdere lagen - van gekoppelde apparaten PaaS (Platform as a Service) en SaaS (Software as a Service) – en biedt centrale monitoring, intelligente energiedistributie en automatische kostenoptimalisatie. Hierdoor werken alle apparaten naadloos samen en verandert het hele huis in een gesynchroniseerd energie-ecosysteem. Het systeem is geïntegreerd met meer dan 840 Europese energieleveranciers en maakt intelligent energiebeheer mogelijk. Huishoudens kunnen hierdoor hun energierekening tot 73% verlagen vergeleken met het stroomverbruik zonder actieve AI-sturing, ook wel ZENKI-modus genoemd.

Centraal in HEMS 2.0 staat ZENKI™ 2.0, de geavanceerde AI-engine die energieflows voorspelt, optimaliseert en intelligent verdeelt. Wanneer ZENKI actief is, stemt het systeem het gebruik van zonne-energie, batterijopslag en netstroom continu op elkaar af. In deze zogenoemde ZENKI-modus wordt energie automatisch gebruikt of opgeslagen op de meest efficiënte en voordelige momenten. Daarnaast biedt een ingebouwde AI-assistent realtime inzicht, begeleiding en proactief onderhoud.

Alle oplossingen bevatten het ZenGuard™ Battery Protection System met dubbele Battery Management System (BMS)-architectuur, intelligente zelfonderhoudsfuncties en automatische brandbeveiliging bij 170 ℃. Dankzij ondersteuning voor het MQTT-protocol zijn de oplossingen bovendien volledig te integreren met bestaande smarthome-platformen zoals Home Assistant en Homey, waardoor ook warmtepompen en EV-laders eenvoudig kunnen worden gekoppeld.

Van hardware naar compleet slim energie-ecosysteem

Als pionier die plug–and–play balkonenergieopslag in Europa introduceerde, is Zendure geëvolueerd van hardwarefabrikant naar aanbieder van complete slimme energieoplossingen voor thuis. Centraal in deze transformatie staat ZenWave™, de dynamische energiedienst van Zendure.

ZenWave™ stelt huishoudens in staat om stroom af te nemen tegen actuele marktprijzen, in plaats van één vast tarief. Waar vaste contracten vaak verborgen opslagkosten bevatten, betaalt de gebruiker met ZenWave™ de werkelijke uurprijs van elektriciteit, met de garantie van 100% gecertificeerde groene stroom. ZenWave™ werd eerder geïntroduceerd in Duitsland en wordt nu stapsgewijs uitgerold in andere Europese markten.

In combinatie met HEMS 2.0 en de ZENKI-AI verschuift energieoptimalisatie van handmatige instellingen naar volledig automatische aansturing. Het systeem bepaalt zelfstandig wanneer energie het beste kan worden gebruikt, opgeslagen of uit het net gehaald, en verplaatst het verbruik zoveel mogelijk naar de meest kostenefficiënte momenten. Dit maakt het mogelijk om energieverbruik automatisch te verschuiven naar de meest kostenefficiënte uren, wat in Nederland kan leiden tot een jaarlijkse besparing tot €1.273, terwijl tegelijkertijd de CO₂-uitstoot wordt verminderd.

Zendure is vandaag de dag het enige merk dat een geïntegreerd ecosysteem biedt dat extreem krachtige hardware, intelligente HEMS-software en ZenWave-gerichte energiediensten combineert. Samen zorgen deze innovaties ervoor dat gezinnen de hele dag door onafhankelijk zijn van energie, maximale economische voordelen en een slimmer, duurzamere levensstijl kunnen leiden.

Beschikbaarheid & prijzen

De nieuwe SolarFlow-serie is vanaf 10 februari 2026 verkrijgbaar voor pre-order, met de SolarFlow 2400 AC+ vanaf €969, de SolarFlow 2400 Pro vanaf €1209 en de SolarFlow 1600 AC+ vanaf €729. De adviesprijzen zijn marktgebonden, met verschillende structuren in Duitsland, Frankrijk en Nederland om aan te sluiten bij lokale regelgeving en voorkeuren. Voor gedetailleerde prijzen, specificaties en aankoopinformatie, bezoek https://www.zendure.nl/ .

Over Zendure

Zendure is de wereldwijde pionier op het gebied van plug-in Home Energy Management Systems (HEMS) en is gevestigd in de technologiecentra van Silicon Valley (VS), de Greater Bay Area in China, Japan en Duitsland. Zendure heeft als missie betrouwbare en betaalbare schone energie voor huishoudens wereldwijd te leveren via de nieuwste EnergyTech. Het revolutionaire SolarFlow-balkonenergieopslagsysteem zet zonlicht om in een veilige, betrouwbare en veerkrachtige energiebron voor dagelijks gebruik.

