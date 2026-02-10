Zendure Lanza la Avanzada Serie SolarFlow, Marcando la Evolución hacia un Ecosistema Energético Inteligente Completo

Düsseldorf, Alemania, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure presenta hoy tres nuevos modelos SolarFlow: SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+ y SolarFlow 1600 AC+. Estas novedades completan una gama de productos líder en el sector que abarca desde soluciones flagship hasta de entrada, cubriendo diversas necesidades: desde almacenamiento solar en balcones e integración con instalaciones fotovoltaicas en tejados hasta arbitraje de tarifas Time-of-Use (TOU).

SolarFlow 2400 Pro – Rendimiento Flagship

SolarFlow 2400 Pro es un sistema de almacenamiento solar para balcón bidireccional AC de 2400 W con inteligencia artificial. Ideal para instalaciones de alta potencia, admite hasta 3000 W de entrada DC (4×750 W MPPT) y hasta 4800 W totales combinando acoplamiento DC+AC. Ofrece 2400 W de salida continua a la red (actualizable desde 800 W por defecto), 3200 W de potencia máxima de entrada AC y capacidad de batería ampliable de 2,4 kWh a 14,4 kWh (hasta 16,8 kWh en configuración premium), con descarga de hasta 2400 W.

SolarFlow 2400 AC+ – Solución Retrofit Premium

Diseñado para actualizar instalaciones fotovoltaicas en tejados existentes, SolarFlow 2400 AC+ es un sistema de almacenamiento AC-coupled. Proporciona 2400 W de entrada y salida continua AC (actualizable desde 800 W), hasta 3200 W de potencia máxima de entrada AC, descarga de batería de 2400 W y capacidad ampliable de 2,4 kWh a 14,4 kWh (hasta 16,8 kWh en configuración premium), logrando mayor autoconsumo y ahorro.

SolarFlow 1600 AC+ – Opción Entry-Level Asequible

SolarFlow 1600 AC+ es la solución de entrada para hogares con instalaciones fotovoltaicas existentes y necesidades moderadas. Ofrece 1600 W de entrada y salida AC, con 800 W por defecto a la red (actualizable a 1400 W por dispositivo o 3600 W en modo premium). La capacidad de batería comienza en 1,92 kWh y se amplía hasta 11,52 kWh, con descarga máxima de 1600 W.

HEMS 2.0 & ZENKI™ 2.0

HEMS 2.0 de Zendure es la nueva generación de sistema de gestión energética del hogar que integra paneles solares, baterías, bombas de calor y vehículos eléctricos en una única plataforma inteligente. Impulsado por ZENKI™ 2.0, la IA predice y optimiza los flujos energéticos, automatiza ahorros y soporta más de 840 proveedores energéticos europeos. En modo ZENKI™, las familias pueden reducir las facturas hasta un 73%. Todos los modelos incluyen el sistema de protección de batería ZenGuard™ con doble BMS, mantenimiento automático y extinción automática de incendios, además de integración completa con hogares inteligentes mediante protocolo MQTT (compatible con Home Assistant y Homey).

De Hardware a Ecosistema Completo

Zendure, pionera en almacenamiento plug-and-play para balcones, ha evolucionado de fabricante de hardware a proveedor completo de soluciones energéticas inteligentes. En el centro está ZenWave™, el servicio de suministro eléctrico dinámico que ofrece precios de mercado en tiempo real y 100% energía verde certificada. Combinado con HEMS 2.0 y ZENKI™ AI, permite desplazamientos automáticos de consumo, con ahorros anuales de hasta 2.121 € y reducciones significativas de CO₂.

Disponibilidad y Precios

La nueva serie SolarFlow estará disponible en preventa a partir del 10 de febrero de 2026. Los precios varían según el mercado (Alemania, Francia, Países Bajos) para adaptarse a la normativa local. Información detallada en zendure.com.

Acerca de Zendure

Zendure es pionera global en sistemas plug-in de gestión energética del hogar (HEMS), con sedes en los centros tecnológicos de Silicon Valley, Greater Bay Area (China), Japón y Alemania. Su misión es hacer accesible la energía limpia fiable y asequible en todo el mundo mediante soluciones EnergyTech innovadoras.

