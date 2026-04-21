CHANGSHA, China, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" ou a "Empresa"; 1157.HK) apresentou os mais recentes avanços em seu portfólio de escavadeiras hidráulicas ultragrandes e na linha de equipamentos de mineração inteligentes. Isso reforça seu compromisso em construir a próxima geração de operações de mineração eficientes, seguras e sustentáveis em todo o mundo.

Zoomlion entrega caminhões de mineração autônomos para uma grande mina a céu aberto, apoiando operações de mineração mais inteligentes (PRNewsfoto/Zoomlion)

Com os projetos globais de mineração caminhando para operações em maior escala, com maior eficiência e menores emissões, a Zoomlion continua a expandir sua presença no segmento de escavadeiras de 100 toneladas ou mais, por meio da inovação tecnológica e de soluções de sistemas integrados. A Empresa desenvolveu uma linha abrangente de produtos que vai de 60 a 1.000 toneladas, incluindo as séries ZE1050G a ZE2000G, além de equipamentos pesados como a escavadeira ultragrande ZE4000G de 400 toneladas, a pá elétrica ZRS35G de 35 m³ e o caminhão de mineração ZTE520 com tração híbrida elétrica.

Juntamente com o desenvolvimento de equipamentos, a Zoomlion está promovendo a transformação ecológica e inteligente nas operações de mineração. A Empresa está promovendo a eletrificação, o uso de energia híbrida e de hidrogênio, apresentando sistemas de recarga ultrarrápida em nível de megawatts e soluções móveis de reabastecimento de energia para melhorar a eficiência operacional e reduzir a intensidade de carbono. A Zoomlion também estabeleceu um ecossistema tecnológico integrado que abrange "Veículo inteligente, condução inteligente, mina inteligente e logística inteligente", possibilitando operação remota, alerta precoce de falhas e manutenção preditiva em toda a frota de mineração.

Entre suas últimas inovações, o caminhão trole ZT115DPEV de bateria de carroceria larga apresenta um sistema de dupla alimentação que combina linha aérea e bateria, ajudando a reduzir as restrições de recarga nas operações de mineração, melhorando a eficiência e a flexibilidade das rotas. O caminhão de mineração inteligente ZT160HEV também demonstrou operação autônoma 24 horas por dia, 7 dias por semana, em minas de regiões frias, com mais de 120 unidades implantadas em temperaturas de até menos 30 graus Celsius, garantindo desempenho estável em ambientes severos e com alta concentração de poeira.

Wu Yuanfeng, vice-gerente geral da Zoomlion Earthmoving Machinery Co., declarou: "Nossa estratégia vai além da fabricação de equipamentos. Estamos comprometidos em oferecer o melhor valor ao longo do ciclo de vida por meio da integração de sistemas inteligentes, tecnologias de eletrificação e recursos de serviço em todo o processo. Ao focar em confiabilidade, eficiência energética e gestão inteligente das operações, estamos ajudando os clientes a reduzir os custos operacionais totais, aumentando a segurança e a produtividade."

Em 2025, a Zoomlion Earthmoving Machinery alcançou um crescimento acelerado, com as vendas internas crescendo na contramão das tendências de mercado e as vendas internacionais triplicando. Com investimentos contínuos em manufatura avançada, digitalização e tecnologias ecológicas, a Zoomlion está fortalecendo seu papel na definição do futuro da mineração global inteligente e sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960297/13867b84ff6c5aa16390f125746f96fc.jpg

FONTE Zoomlion