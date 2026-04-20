-Zoomlion acelera el despliegue global de excavadoras hidráulicas ultragrandes y soluciones inteligentes para la minería

CHANGSHA, China, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o la "compañía"; 1157.HK) ha presentado los últimos avances en su gama de excavadoras hidráulicas de gran tamaño y su línea de equipos inteligentes para la minería. Esto refuerza su compromiso con el desarrollo de la próxima generación de operaciones mineras eficientes, seguras y sostenibles en todo el mundo.

Zoomlion delivers autonomous mining trucks to a major open-pit mine, supporting smarter mining operations

Ante la tendencia de los proyectos mineros globales hacia una mayor escala, una mayor eficiencia y menores emisiones, Zoomlion continúa expandiendo su presencia en el segmento de excavadoras de 100 toneladas o más mediante la innovación tecnológica y soluciones de sistemas integrados. La compañía ha desarrollado una gama completa de productos que abarca desde 60 hasta 1.000 toneladas, incluyendo las series ZE1050G a ZE2000G, así como equipos de servicio pesado como la excavadora ultragrande ZE4000G de 400 toneladas, la pala eléctrica ZRS35G de 35 m³ y el camión volquete minero híbrido eléctrico ZTE520.

Junto con el desarrollo de equipos, Zoomlion impulsa la transformación ecológica e inteligente en sus operaciones mineras. La compañía promueve la electrificación, la energía híbrida y el uso de hidrógeno, a la vez que introduce sistemas de carga ultrarrápida de megavatios y de recarga móvil de energía para mejorar la eficiencia operativa y reducir la huella de carbono. Zoomlion también ha establecido un ecosistema tecnológico integrado que abarca "Vehículos Inteligentes, Conducción Inteligente, Minas Inteligentes y Logística Inteligente", lo que permite la operación remota, la alerta temprana de fallas y el mantenimiento predictivo en flotas mineras completas.

Entre sus últimas innovaciones, el camión de batería de carrocería ancha ZT115DPEV cuenta con un sistema de alimentación dual que combina la línea aérea y la batería, lo que ayuda a reducir las limitaciones de carga en las operaciones mineras, a la vez que mejora la eficiencia y la flexibilidad de las rutas. El camión minero inteligente ZT160HEV también ha demostrado su funcionamiento autónomo ininterrumpido en minas de regiones frías, con más de 120 unidades desplegadas a temperaturas de hasta -30 grados Celsius, lo que garantiza un rendimiento estable en entornos hostiles y con mucho polvo.

Wu Yuanfeng, subdirector general de Zoomlion Earthmoving Machinery Co., comentó: "Nuestra estrategia va más allá de la fabricación de equipos. Nos comprometemos a ofrecer un valor óptimo durante todo el ciclo de vida mediante la integración de sistemas inteligentes, tecnologías de electrificación y servicios integrales. Al centrarnos en la fiabilidad, la eficiencia energética y la gestión inteligente de las operaciones, ayudamos a nuestros clientes a reducir los costes operativos totales, al tiempo que mejoramos la seguridad y la productividad".

En 2025, Zoomlion Earthmoving Machinery experimentó un rápido crecimiento, con un aumento de las ventas nacionales que superó las tendencias del mercado y una triplicación de las ventas internacionales. Gracias a la continua inversión en fabricación avanzada, digitalización y tecnologías verdes, Zoomlion está consolidando su papel en la configuración del futuro de la minería global inteligente y sostenible.

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