Zoomlion accélère le déploiement mondial de pelles hydrauliques de très grande taille et de solutions minières intelligentes

CHANGSHA, Chine, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion » ou l'« entreprise » ; 1157.HK) a dévoilé les dernières avancées de son portefeuille de pelles hydrauliques de très grande taille et de sa gamme d'équipements miniers intelligents. Cela renforce son engagement à construire la prochaine génération d'opérations minières efficaces, sûres et durables dans le monde entier.

Zoomlion delivers autonomous mining trucks to a major open-pit mine, supporting smarter mining operations

Les projets miniers mondiaux ayant tendance à prendre de plus en plus d'ampleur, à être plus efficaces et à réduire les émissions, Zoomlion continue d'étendre sa présence dans le segment des excavatrices de 100 tonnes et plus grâce à l'innovation technologique et à des solutions de systèmes intégrés. L'entreprise a développé une gamme complète de produits allant de 60 à 1 000 tonnes, comprenant les gammes ZE1050G à ZE2000G, ainsi que des équipements lourds tels que l'excavatrice de très grande taille de 400 tonnes ZE4000G , la pelle électrique de 35 m³ ZRS35G et le camion-benne minier à entraînement électrique hybride ZTE520.

Parallèlement au développement d'équipements, Zoomlion contribue à la transition écologique et intelligente dans l'ensemble des activités minières. L'entreprise promeut l'électrification, l'énergie hybride et l'hydrogène, tout en introduisant des systèmes de recharge ultra-rapide de niveau mégawatt et de réapprovisionnement en énergie mobile afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire l'intensité carbonique. Zoomlion a également mis en place un écosystème technologique intégré couvrant les domaines suivants : « véhicules intelligents, conduite intelligente, mines intelligentes et logistique intelligente », permettant la téléopération, l'alerte précoce en cas de défaillance et la maintenance prédictive pour l'ensemble des flottes minières.

Parmi ses dernières innovations, le chariot à batterie à large chassis ZT115DPEV est doté d'un double système d'alimentation combinant une ligne aérienne et une batterie, ce qui permet de réduire les contraintes de charge dans les exploitations minières tout en améliorant l'efficacité et la flexibilité des itinéraires. Le camion minier intelligent ZT160HEV a également fait ses preuves en matière de fonctionnement autonome 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les mines des régions froides, avec plus de 120 unités déployées à des températures pouvant descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius, ce qui garantit des performances stables dans des environnements difficiles et très poussiéreux.

Wu Yuanfeng, directeur général adjoint de Zoomlion Earthmoving Machinery Co, déclare : « Notre stratégie va au-delà de la fabrication d'équipements. Nous nous engageons à fournir une valeur optimale tout au long du cycle de vie grâce à l'intégration de systèmes intelligents, de technologies d'électrification et de capacités de services complets. En mettant l'accent sur la fiabilité, l'efficacité énergétique et la gestion intelligente des opérations, nous aidons nos clients à réduire leurs coûts d'exploitation totaux tout en améliorant la sécurité et la productivité. »

En 2025, Zoomlion Earthmoving Machinery a connu une croissance rapide, les ventes nationales augmentant à l'encontre des tendances du marché et les ventes internationales triplant. Grâce à des investissements continus dans la fabrication de pointe, la numérisation et les technologies vertes, Zoomlion renforce son rôle dans l'élaboration de l'avenir de l'exploitation minière mondiale intelligente et durable.

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