줌라이언, 초대형 유압 굴착기 및 스마트 광산 솔루션의 글로벌 배포 가속화

창사, 중국 2026년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.)(이하 '줌라이언' 또는 '회사', 1157.HK)이 초대형 유압 굴착기 포트폴리오와 지능형 광산 장비 라인업의 최신 발전 성과를 공개했다. 이는 전 세계적으로 차세대 효율적이고 안전하며 지속 가능한 광산 운영을 구축하려는 의지를 강화한다.

글로벌 광산 프로젝트가 대형화, 고효율화, 저배출 방향으로 나아가는 추세에 맞춰 줌라이언은 기술 혁신과 통합 시스템 솔루션을 통해 100톤급 이상 굴착기 부문에서의 입지를 계속 확대하고 있다. 회사는 ZE1050G~ZE2000G 시리즈를 포함해 60톤에서 1000톤에 이르는 포괄적인 제품 라인업을 개발했으며, 400톤급 ZE4000G 초대형 굴착기, 35세제곱미터급 ZRS35G 전기 삽, 하이브리드 전기 구동 ZTE520 광산용 덤프트럭 등 중장비도 보유하고 있다.

Zoomlion delivers autonomous mining trucks to a major open-pit mine, supporting smarter mining operations

장비 개발과 함께 줌라이언은 광산 운영 전반의 친환경 및 지능형 전환을 추진하고 있다. 회사는 전동화, 하이브리드 파워, 수소 에너지 경로를 촉진하는 한편, 메가와트급 초고속 충전 및 이동식 에너지 보충 시스템을 도입해 운영 효율성을 높이고 탄소 집약도를 낮추고 있다. 줌라이언은 또한 '스마트 차량, 스마트 드라이빙, 스마트 광산, 스마트 로지스틱스'를 아우르는 통합 기술 생태계를 구축해 광산 차량 함대 전반에 걸쳐 원격 운영, 장애 조기 경보, 예측 정비를 구현한다.

최신 혁신 제품 중 ZT115DPEV 광폭 배터리 트롤리 트럭은 가공선과 배터리 공급을 결합한 이중 전력 시스템을 특징으로 해 광산 운영에서의 충전 제약을 줄이는 동시에 효율성과 경로 유연성을 향상한다. ZT160HEV 지능형 광산용 트럭은 영하 30도까지 내려가는 혹한 지역 광산에서 120대 이상이 배포되어 연중무휴 자율 운영을 실증했으며, 혹독하고 분진이 많은 환경에서 안정적인 성능을 지원한다.

줌라이언 토공 기계(Zoomlion Earthmoving Machinery Co.)의 우 위안펑(Wu Yuanfeng) 부총경리는 다음과 같은 의견을 공유했다. "우리의 전략은 장비 제조 그 이상이다. 지능형 시스템, 전동화 기술 및 전 과정 서비스 역량의 통합을 통해 최적의 수명 주기 가치를 제공하는 데 헌신하고 있다. 신뢰성, 에너지 효율 및 스마트 운영 관리에 집중함으로써 안전성과 생산성을 높이는 동시에 고객의 총 운영 비용을 낮출 수 있도록 지원하고 있다."

2025년 줌라이언 토공 기계는 시장 추세에 역행하는 국내 판매 성장 및 3배 증가한 국제 판매로 빠른 성장을 달성했다. 첨단 제조, 디지털화 및 친환경 기술에 대한 지속적인 투자로 줌라이언은 지능적이고 지속 가능한 글로벌 광산업의 미래를 형성하는 데 있어 역할을 강화하고 있다.

SOURCE Zoomlion