Zoomlion treibt die weltweite Einführung von besonders großen Hydraulikbaggern und intelligenten Bergbaulösungen voran

CHANGSHA, China, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion" oder das „Unternehmen"; 1157.HK) hat die neuesten Entwicklungen in seinem Portfolio an extrem großen Hydraulikbaggern und seiner Produktpalette an intelligenten Bergbaumaschinen vorgestellt. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens, weltweit die nächste Generation effizienter, sicherer und nachhaltiger Bergbaubetriebe aufzubauen.

Zoomlion delivers autonomous mining trucks to a major open-pit mine, supporting smarter mining operations

Da weltweite Bergbauprojekte zunehmend auf größere Dimensionen, höhere Effizienz und geringere Emissionen ausgerichtet sind, baut Zoomlion seine Präsenz im Segment der Bagger ab 100 Tonnen durch technologische Innovationen und integrierte Systemlösungen weiter aus. Das Unternehmen hat eine umfassende Produktpalette von 60 bis 1.000 Tonnen entwickelt, darunter die Serien ZE1050G bis ZE2000G sowie Schwerlastgeräte wie den 400-Tonnen-Ultragroßbagger ZE4000G, den 35 m³ großen Elektrobagger ZRS35G und den hybrid-elektrisch angetriebenen Bergbau-Muldenkipper ZTE520.

Neben der Maschinenentwicklung treibt Zoomlion die grüne und intelligente Transformation im gesamten Bergbaubetrieb voran. Das Unternehmen fördert Elektrifizierung, Hybridantriebe und Wasserstoffenergie und führt gleichzeitig ultraschnelle Ladesysteme im Megawattbereich sowie mobile Energieversorgungssysteme ein, um die Betriebseffizienz zu steigern und die CO₂-Intensität zu senken. Zoomlion hat zudem ein integriertes Technologie-Ökosystem geschaffen, das „Smart Vehicle, Smart Driving, Smart Mine und Smart Logistics" umfasst und den Fernbetrieb, die Frühwarnung bei Störungen sowie die vorausschauende Wartung für die gesamte Bergbauflotte ermöglicht.

Zu den neuesten Innovationen gehört der ZT115DPEV-Breitbau-Batterie-Trolley-Lkw mit einem Dual-Antriebssystem, das Oberleitung und Batterieversorgung kombiniert. Dies trägt dazu bei, Ladeeinschränkungen im Bergbaubetrieb zu verringern und gleichzeitig die Effizienz sowie die Flexibilität bei der Routenplanung zu verbessern. Der intelligente Bergbaulastwagen ZT160HEV hat zudem einen autonomen 24/7-Betrieb in Bergwerken in kalten Regionen unter Beweis gestellt: Mehr als 120 Einheiten wurden bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius eingesetzt und zeigten eine stabile Leistung in rauen, staubreichen Umgebungen.

Wu Yuanfeng, stellvertretender Geschäftsführer von Zoomlion Earthmoving Machinery Co., erklärte: „Unsere Strategie geht über die reine Maschinenherstellung hinaus. Wir sind bestrebt, durch die Integration intelligenter Systeme, Elektrifizierungstechnologien und umfassender Service-Kompetenzen einen optimalen Lebenszykluswert zu liefern. Durch die Fokussierung auf Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und intelligentes Betriebsmanagement helfen wir unseren Kunden, die Gesamtbetriebskosten zu senken und gleichzeitig Sicherheit und Produktivität zu steigern."

2025 verzeichnete Zoomlion Earthmoving Machinery ein rasantes Wachstum: Der Inlandsumsatz stieg entgegen dem Markttrend, und der Auslandsumsatz verdreifachte sich. Durch kontinuierliche Investitionen in fortschrittliche Fertigung, Digitalisierung und grüne Technologien stärkt Zoomlion seine Rolle bei der Gestaltung der Zukunft eines intelligenten und nachhaltigen globalen Bergbaus.

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